Tôi mua loại rau này mỗi mùa xuân về: Nấu 5 món ngon mà nhanh, hàm lượng canxi cao gấp 5 lần trứng

Khi mùa xuân đến và thiên nhiên thức tỉnh, những chùm thì là xanh non lặng lẽ xuất hiện trên thị trường. Loại rau nhỏ bé này tỏa ra một hương thơm độc đáo, không chỉ là một món ngon theo mùa trên bàn ăn mùa xuân mà còn là một kho báu dinh dưỡng - hàm lượng canxi của nó cao tới 150mg/100g, gấp 5 lần so với trứng và tương đương với hiệu quả hấp thụ canxi của sữa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 công thức món ăn và cách thưởng thức kinh điển cho loại "quý tộc canxi" này, giúp bạn tận hưởng sự tươi mát của mùa xuân đồng thời bổ sung dưỡng chất tự nhiên cho cơ thể.

1. Salad đậu hũ và thì là

Đây là "bộ đôi" tăng cường canxi mùa xuân. Cách làm món ăn này vô cùng đơn giản, chỉ 10 phút là xong.

Nguyên liệu: 300g đậu hũ, 200g rau thì là, 2 muống canh sốt mè, 1 muỗng canh nước tương, nửa muống canh giấm balsamic, một ít hạt thông rang.

Cách làm món salad đậu hũ và thì là

Đậu hũ cắt thành khối vuông nhỏ rồi chần qua nước sôi, vớt ra để ráo nước. Rửa sạch thì là sau đó cho vào nồi nước sôi chần trong khoảng 5 giấy rồi vớt ra ngâm vào tô nước lạnh. Cho rau thì là, đậu hũ vào thố lớn. Tiếp đó pha nước sốt gồn nước sốt mè, nước tương, giấm balsamic. Sau khi pha nước sốt xong, rưới đều lên đậu hũ và thì là, trộn nhẹ đều tay. Cuối cùng rắc hạt thông rang lên là món ăn hoàn thành. Bạn có thể thêm ớt nếu thích.

Món ăn này kết hợp hoàn hảo giữa protein thực vật với các thành phần giàu canxi, và dầu trong sốt mè cũng có thể thúc đẩy sự hấp thụ các vitamin tan trong chất béo.

2. Bánh kếp thì là và trứng

Đây là một sự kết hợp hoàn hảo cho bữa sáng. Với nguyên liệu và cách làm đơn giản, món ăn này cũng chỉ hoàn thành trong khoảng 10-15 phút.

Nguyên liệu: 100g rau thì là, 3 quả trứng, 50g bột mì, một chút bột tôm, 2g muối.

Cách làm món bánh kếp thì là và trứng

Rửa sạch rồi băm nhỏ rau thì là, cho vào tô rồi thêm trứng, bột mì, bột tôm và 2g muối, trộn đều để tạo thành hỗn hợp bột sền sệt. Cho một ít dầu vào chảo, đổ hỗn hợp bột vào và dàn đều thành bánh kếp tròn. Chiên cho đến khi vàng nâu cả hai mặt.

Món ăn này khéo léo tận dụng vitamin D trong trứng để thúc đẩy sự hấp thụ canxi, và bột tôm thêm vào hỗn hợp bột càng làm tăng thêm hàm lượng canxi. Bánh kếp mới chiên giòn ở mép và mềm ở giữa, với vị thơm nồng của thì là hòa quyện hoàn hảo với hương thơm của trứng - một sự kết hợp bữa sáng thực sự tuyệt vời vào mùa xuân.

3. Tôm xào thì là

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn canxi dồi dào từ biển và đất liền. Bạn hãy làm cho gia đình món ăn này để bổ sung canxi, ngon miệng trong bữa cơm mùa xuân.

Nguyên liệu: 250g tôm đã bóc vỏ, 150g rau thì là, một chút gia vị, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món tôm xào thì là

Ướp tôm tươi một chút gia vị và rượu nấu ăn trong khoảng 15 phút. Rửa sạch và cắt rau thì là thành từng khúc. Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho tôm vào xào đến khi đổi màu. Tiếp đó cho rau thì là vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 30 giây. Cuối cùng, nêm gia vị vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp, lấy ra đĩa.

Protein chất lượng cao trong tôm bổ sung canxi cho thì là, trong khi tinh dầu trong thì là trung hòa tính mát của hải sản. Món ăn này chỉ mất không quá 10 phút từ lúc chuẩn bị đến khi dọn ra, giữ được tối đa chất dinh dưỡng của các nguyên liệu. Độ dai của tôm và độ giòn mềm của thì là kết hợp hoàn hảo với nhau.

4. Canh cá diếc và thì là

Đây là món ăn với những nguyên liệu hết sức dân dã, dễ nấu nhưng ngon miệng vô cùng.

Nguyên liệu: 500g cá diếc, 100g rau thì là, lượng gia vị thích hợp, một chút bột tiêu trắng.

Cách làm món canh cá diếc và thì là

Sơ chế sạch cá diếc sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn vừa đủ vào rồi chiên sơ cá diếc tươi cho đến khi vàng đều hai mặt. Sau đó bạn cho cá diếc vào nồi, thêm lượng nước nóng vừa đủ rồi đun sôi trên lửa lớn. Khi nước dùng chuyển sang màu trắng sữa, cho rau thì là vào. Nêm gia vị cho vừa ăn và bí quyết nằm ở việc rắc thêm một chút tiêu trắng xay tươi vào cuối cùng, không chỉ khử mùi tanh mà còn làm ấm tỳ vị.

Cá diếc giàu canxi và phốt pho, kết hợp với tác dụng hiệp đồng của thì là, canxi trong canh sẽ dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn. Trong quá trình nấu, các chất thơm của thì là dần dần ngấm vào canh, tạo nên hương vị "tươi mát mùa xuân" độc đáo.

5. Cháo kê và rau thì là

Món cháo này là nguồn năng lượng dịu nhẹ cho dạ dày, rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là người cao tuổi.

Nguyên liệu: 100g kê, 50g rau thì là, 1 thìa canh dầu hạt lanh, một chút gia vị.

Cách nấu món cháo kê và rau thì là

Để nấu món cháo bạn cần ngâm kê trước cho mềm. Rau thì là rửa sạch, thái nhỏ và để riêng. Sau đó cho kê đã vo sạch vào nồi, thêm nước nấu để khi nở mềm, sánh sệt. Sau đó bạn cho rau thì là đã thái nhỏ vào cháo kê. Trước khi tắt bếp, cho thêm gia vị vừa ăn, một thìa dầu hạt lanh, giúp tăng hương thơm và thúc đẩy sự hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo.

Món cháo này đặc biệt thích hợp để ăn vào buổi sáng, khi bạn có dấu hiệu bụng khó chịu. Thành phần anethole trong thì là có thể làm giảm co thắt đường tiêu hóa, trong khi vitamin B trong kê giúp chuyển hóa năng lượng. Nếu bạn cho thêm một ít củ mài thái hạt lựu khi nấu, hiệu quả bổ dạ dày sẽ càng tốt hơn.

Khi chọn thì là, nên chọn loại có lá xanh tươi, thân giòn và mềm, mùi thơm đậm đà nhưng không quá nồng. Lưu ý rằng thì là có chứa một lượng nhỏ chất nhạy cảm với ánh sáng furanocoumarin; những người bị dị ứng nên thử một lượng nhỏ trước khi dùng lần đầu. Để bảo quản, hãy bọc thì là bằng khăn giấy và cho vào túi ni lông để trong tủ lạnh; có thể giữ được từ 3-5 ngày. Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng cho thấy các flavonoid như quercetin trong thì là có tác dụng chống oxy hóa, và hàm lượng chất xơ của nó cao gấp 1,8 lần so với cần tây.

Mùa xuân này, tại sao không để loại rau giàu canxi này xuất hiện thường xuyên hơn trên bàn ăn của gia đình?! Cho dù đó là món salad thì là nhanh chóng và dễ làm hay canh cá diếc thì là cầu kỳ hơn nhưng đáng giá, cả gia đình đều có thể thưởng thức những món ăn ngon đồng thời gặt hái được những lợi ích sức khỏe từ sự ban tặng của thiên nhiên. Trên đây là 5 món ăn nhanh, đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe được nấu cùng rau thì là. Bạn hãy lưu lại và nấu cho gia đình thưởng thức nhé.