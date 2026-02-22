Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trúng độc đắc 20 tỉ đồng, một người ở TPHCM gây bất ngờ với cách đổi thưởng

22-02-2026 - 15:45 PM | Sống

Xổ số miền Nam chiều mùng 6 Tết ghi nhận một khách hàng ở TPHCM trúng độc đắc 20 tỉ đồng nhưng đại lý đổi thưởng ở tỉnh Tây Ninh

Chiều 22-2 (mùng 6 Tết), trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ thông tin về cách đổi thưởng của một khách hàng trúng độc đắc 20 tỉ đồng.

Trúng độc đắc 20 tỉ đồng, một người ở TPHCM gây bất ngờ với cách đổi thưởng - Ảnh 1.

Chị Phương Lan vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 10 vé Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 20-2, giải độc đắc (dãy số 464716) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến chiều mùng 6 Tết, một khách hàng ở phường Tân Uyên, TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú để nơi đây mang 20 tỉ đồng đến tận nhà đổi thưởng cho vị khách may mắn.

Thông tin chia sẻ của chị Phương Lan đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận. Trong đó, nhiều người tỏ ra bất ngờ với cách chủ nhân may mắn đổi thưởng ở một nơi rất xa với nơi cư ngụ của mình.

Tuy nhiên, theo nhiều đại lý vé số, thời gian gần đây, việc khách hàng ở tỉnh này trúng độc đắc rồi liên hệ với đại lý vé số ở tỉnh kia đến tận nhà đổi thưởng là việc bình thường. Thậm chí, có khách hàng còn gọi điện yêu cầu đại lý vé số mang tiền tỉ đến nhà đổi thưởng lúc nửa đêm.

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng

Theo Thu Tâm

Người Lao động

