Cô gái tự nhận là 'công nhân vắt sữa' giành học bổng toàn phần Chính phủ Úc

Khi nhận thư báo trúng tuyển học bổng toàn phần Chính phủ Úc 2026, cảm xúc đầu tiên của Phạm Hà Phương là “vỡ òa và lẫn lộn”. Cô gái 9X vừa ngỡ ngàng vì không tin nổi vào mắt mình, vừa xúc động vì tất cả nỗ lực suốt bao năm đã được đền đáp. Người đầu tiên Phương báo tin vui trúng tuyển học bổng là bố mẹ.

“Từ khi ấp ủ giấc mơ du học, em chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Khi nhận được học bổng, em muốn cha mẹ là những người đầu tiên biết tin”, cô chia sẻ.

Phạm Hà Phương.

Phạm Hà Phương sinh năm 1998, tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Sau thập kỷ lập nghiệp tại TP.HCM, từ những ngày đầu làm việc trong ngành sữa của một thương hiệu Việt đến vị trí quản trị thương hiệu tại doanh nghiệp FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh), Phạm Hà Phương quyết định rẽ hướng: tạm gác vùng an toàn để sang Úc học thạc sĩ với Học bổng toàn phần Chính phủ Úc – Australia Awards Scholarship (AAS) 2026.

Quyết định ấy đến không phải vì chán công việc, mà từ mong muốn được trang bị thêm nền tảng học thuật và trải nghiệm quốc tế để theo đuổi các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.

“Em rất yêu TP.HCM và công việc hiện tại, nhưng có những ý tưởng em ấp ủ cho ngành sữa Việt mà lúc này em chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để biến thành hiện thực” , Phương chia sẻ về lý do chọn đi học tiếp ở nước ngoài.

Những đêm vừa đi làm, vừa viết hồ sơ học bổng

Ít ai biết, đằng sau tấm vé học bổng là chuỗi ngày căng thẳng, đặc biệt ở các giai đoạn tung sản phẩm mới. Phương miệt mài bên quầy sữa bò để nghiên cứu cách quảng bá thương hiệu cho sữa Việt,

“Tụi em làm trong công ty sữa nên hay tự trêu nhau là ‘công nhân vắt sữa cần mẫn” , cô kể.Có những hôm Phương tan ca lúc 19h, ăn uống vội rồi ngồi vào bàn viết CV, luận học bổng hoặc học IELTS đến 1-2 giờ sáng.

Điều giúp cô không bỏ cuộc là cách nghĩ rất thực tế, mỗi ngày cố gắng là nhích thêm 1% gần hơn đến học bổng. Khi kiệt sức, cô cho phép bản thân nghỉ ngơi để giữ sức bền – thứ cô xem là quan trọng nhất trong những hành trình dài.

Trước khi chạm tay tới AAS, cô từng nhận liên tiếp thư từ chối từ hai học bổng chính phủ khác.

“Có lúc em nghĩ chắc mình không có duyên với học bổng. Mình đã cố gắng nhiều như vậy, tại sao may mắn chưa mỉm cười? ”, Phương kể.

Chính người chị hướng dẫn đã giúp Phương nhìn lại: Những nỗ lực của Phương khi đó mới chỉ tính bằng vài tháng, trong khi nhiều ứng viên khác kiên trì suốt nhiều năm.

“Vậy thì tại sao mình không cho bản thân thêm một cơ hội?”, cô nói. Lần thử sức tiếp theo với học bổng Chính phủ Úc, may mắn cuối cùng đã mỉm cười.

Từ những lần trượt, cô rút ra bài học: mỗi học bổng có “gu” riêng, điều quan trọng là hiểu rõ mục tiêu của học bổng và mức độ phù hợp của bản thân, thay vì nộp hồ sơ theo phong trào. Và trên hết, “ nếu mình không tin mình thì sẽ không ai tin mình cả”.

Hà Phương (đeo kính, bên phải) tham gia tình nguyện tại làng trẻ em SOS TP.HCM.

Hành trình học tập và làm việc bền bỉ

Ngay từ những năm đại học tại TP.HCM, cô vừa học vừa làm bán thời gian trong bộ phận kinh doanh của một công ty công nghệ Mỹ, đồng thời tham gia hoạt động Đoàn – Hội và các dự án cộng đồng như Giờ Trái Đất, Tiếp sức mùa thi. Cô ba lần nhận học bổng của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, luận văn tốt nghiệp đạt 9,5/10 và tốt nghiệp xếp hạng thứ 6.

Sau đó, Phương thực tập tại một công ty công nghệ tại chính tại Jakarta, Indonesia trước khi gia nhập Unilever Việt Nam và Vinamilk. Trong quá trình công tác, các dự án cô tham gia từng đạt giải “Chiến dịch Mạng xã hội xuất sắc” do Buzzmetrics công bố.

Gia đình và những người đồng hành thường gọi cô là “cô gái nhỏ kiên cường”, một tính từ mà theo cô, “nghe hơi trái ngược với ngoại hình”, nhưng lại theo suốt hành trình học tập và làm việc.

Bước vào chương trình Thạc sĩ tại Úc với học bổng toàn phần danh giá của Chính phủ Úc trị giá tiền tỷ, Phương sẽ theo đuổi ngành Thạc sĩ Thương mại. Tháng 5/2026, cô gái Việt sẽ quyết định điểm đến là trường đại học cụ thể nào.

Phương kỳ vọng thay đổi lớn nhất là tư duy chiến lược và góc nhìn toàn cầu. Cô muốn học những khung sườn quản trị chiến lược từ các quốc gia phát triển, kết nối với bạn bè năm châu, để sau này quay về thực hiện những dự án em còn ấp ủ, không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Hà Phương (bên phải) nhận giải thưởng do Buzzmetrics công bố.

Dự định trước mắt của cô khá giản dị: chuẩn bị tinh thần thật tốt để “xách balo lên và đi gặp ước mơ”. Song song đó, cô mong có thể hỗ trợ các bạn trẻ khác đang loay hoay với dự định săn học bổng, giống như cách cô từng nhận được sự giúp đỡ.

Phương hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những bạn vừa nhận thư từ chối hay đang hoang mang. “Hãy tin vào bản thân và nỗ lực của chính mình. Mình sẽ không biết tuổi trẻ đưa mình đi được bao xa, nên hãy cố gắng để hành trình ấy thật rực rỡ” , Phương nói.

Từ niềm đam mê cống hiến cho sữa Việt đến giấc mơ học bổng Chính phủ Úc, câu chuyện của Phạm Hà Phương không phải là thành công tức thời, mà là kết quả của nhiều năm tích lũy, kiên trì và những lần đứng dậy sau thất bại.