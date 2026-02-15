'7 ngày định mệnh' đưa chàng trai xứ Thanh tới học bổng Chính phủ Bỉ

Hoàng Văn Lực (SN 2001 tại Thanh Hoá), tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trở thành một trong số ít sinh viên toàn cầu được trao học bổng Master Mind. Đây là học bổng thạc sĩ toàn phần do Chính phủ Bỉ tài trợ, theo học chương trình Thạc sĩ đa ngôn ngữ tại Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Điều đặc biệt trong hành trình này là thời điểm Lực quyết định nộp hồ sơ cho chương trình chỉ còn đúng 7 ngày trước hạn cuối xin nhập học từ khoa - khoảng thời gian được cậu gọi là “7 ngày định mệnh”.

Hoàng Văn Lực.

Ban đầu, Lực không có kế hoạch du học Bỉ. Định hướng của nam sinh là theo học các chương trình giáo dục hoặc ngôn ngữ ở những quốc gia quen thuộc hơn. Tuy nhiên, trong lúc dọn hộp thư, Lực tình cờ đọc được email về buổi giới thiệu chương trình học đa ngôn ngữ tại VUB cùng học bổng Master Mind do một người quen gửi.

“Em tò mò mở ra đọc và thấy chương trình học gần như đáp ứng trọn vẹn định hướng học thuật của mình, nên quyết định thử apply, dù lúc đó hạn chót xin nhập học chỉ còn 7 ngày”, Lực kể.

Theo cậu, thời điểm đó là giai đoạn cao điểm khi vừa phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và đi làm. Việc chuẩn bị hồ sơ trong thời gian ngắn khiến Lực xác định tâm thế “50 - 50”: nếu có duyên thì sẽ kịp, nếu không thì coi như thêm trải nghiệm.

May mắn, đúng năm đó trường VUB lùi hạn nộp hồ sơ học bổng khoảng một tháng. Lực kịp nhận thư chấp nhận tạm thời từ khoa để nộp lên hội đồng học bổng Chính phủ Bỉ.

Việc chuẩn bị hồ sơ trong hơn một tháng, giữa lúc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học và đi làm, khiến Lực phải đối mặt với áp lực lớn về thời gian và sức khỏe. “Có lúc em bị rụng tóc, đau dạ dày, mất ngủ. Những điều này thực sự nghiêm trọng, nên em nghĩ ai cũng cần chăm sóc tốt cho bản thân”, c hàng trai Việt kể.

Khoảnh khắc nhận email đổi hướng tương lai

Trong khi vẫn song song nộp hồ sơ xin việc giảng dạy tại các trường công lập, cao đẳng và đại học trong nước, Lực nhận được email báo trúng tuyển học bổng Master Mind của Chính phủ Bỉ.

Lực vừa dạy xong một tiết học online thì thấy email từ trường.

“ Em hét lên vì vui sướng và gọi ngay cho gia đình, bạn bè. Cảm giác ấy rất tuyệt và đáng nhớ ”, cậu chia sẻ. Với Lực, học bổng đến đúng lúc giúp cậu có thể toàn tâm chuẩn bị cho hành trình học tập mới ở châu Âu, thay vì phải lựa chọn giữa tiếp tục đi làm hay theo đuổi giấc mơ học cao hơn.

Lực cho biết, học bổng trải qua ba vòng xét chọn: từ khoa đào tạo, đến cấp trường và cuối cùng là hội đồng Chính phủ Bỉ. Mỗi năm, chương trình chỉ trao khoảng 30 suất trên toàn thế giới, trong đó một số suất được phân bổ cố định cho một vài quốc gia.

“ Đây có lẽ là học bổng cạnh tranh nhất em từng ứng tuyển ”, Lực nói.

Hoàng Văn Lực tốt nghiệp tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Hiểu mình - hiểu học bổng” là chìa khóa

Trước khi sang Bỉ, Hoàng Văn Lực từng nhận học bổng Global UGRAD của Chính phủ Mỹ, trao đổi học tập tại Fayetteville State University; là trưởng đoàn trong 9 đại diện thanh niên Việt Nam tham dự chương trình JENESYS 2025 tại Nhật Bản; thực tập giảng dạy 6 tháng tại Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng (Đài Loan) với học bổng TEEP; nhận học bổng NITORI Foundation (Nhật Bản); đồng thời là một trong 10 thanh niên trẻ toàn cầu được chọn tham gia Digital Youth Council – USAID năm 2023.

Chàng trai cũng đạt nhiều giải nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Ngoại ngữ và cấp ĐHQGHN, từng là trưởng nhóm trợ lý nghiên cứu dự án ngôn ngữ điện não đồ hợp tác với nhóm nghiên cứu Đại học Zurich.

Lực cho rằng, sự kết hợp giữa điểm GPA xuất sắc, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm quốc tế và định hướng học thuật rõ ràng đã góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho hồ sơ của mình.

Chia sẻ về bí quyết chinh phục học bổng, Lực cho rằng điều quan trọng nhất là hiểu học bổng đang tìm kiếm mẫu ứng viên nào, đồng thời nhận diện rõ điểm mạnh – điểm yếu của bản thân để xây dựng hồ sơ phù hợp.

“Đôi khi, điểm yếu lại là ‘đất’ để mình cho thấy tiềm năng phát triển trong chương trình học. Các hội đồng thường tìm người phù hợp nhất, chứ không chỉ là người giỏi nhất”, anh nói.

Trong bài luận gửi trường, Lực không chỉ trình bày nguyện vọng học tập mà còn kể câu chuyện cá nhân về việc mình là thế hệ đầu trong gia đình học đại học, hành trình theo đuổi giáo dục bậc cao thông qua học bổng và trải nghiệm quốc tế, cùng lý do chọn Bỉ và VUB.

Lực tại khuông viên Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB).

PSG.TS Phan Trang, cựu giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, người từng hướng dẫn Lực nhận xét: “ Lực là sinh viên xuất sắc, thuộc nhóm những sinh viên tốt nhất mà tôi từng có cơ hội hướng dẫn. Tôi tin rằng nền tảng liên ngành và góc nhìn toàn cầu của em sẽ giúp em học tập hiệu quả và đóng góp tích cực cho cộng đồng học thuật tại VUB”.

Tháng 9/2025, Lực sang Bỉ và bắt đầu những tuần học đầu tiên tại VUB. Tại đây, Lực theo học chương trình Thạc sĩ đa ngôn ngữ, tập trung nghiên cứu việc học ngoại ngữ và giáo dục trong bối cảnh đa văn hóa. Cậu cho biết cuộc sống mới mang đến nhiều trải nghiệm tích cực lẫn thử thách.

Trong ngắn hạn, mục tiêu lớn nhất của Lực là hoàn thành chương trình thạc sĩ với kết quả tốt nhất có thể. Về dài hạn, chàng trai xứ Thanh mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường giáo dục, có thể trở thành giáo viên hoặc giảng viên đại học – như những người thầy, người cô đã truyền cảm hứng cho cậu.