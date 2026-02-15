Mùa xuân là “thời điểm vàng” để dưỡng gan: 4 thực phẩm gan rất “ưa thích”, nên ăn mỗi ngày đừng tiếc tiền

Trên thực tế, nhiều người cứ nhắc đến “bổ gan” là nghĩ ngay đến thực phẩm chức năng đắt tiền. Tuy nhiên, trong lâm sàng, không ít trường hợp chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn bằng những thực phẩm quen thuộc, giá phải chăng, gan đã cải thiện rõ rệt mà không cần phụ thuộc vào các sản phẩm tốn kém.

Dưới đây là 4 thực phẩm được xem là có lợi cho gan trong giai đoạn giao mùa.

Trước hết là bồ công anh . Đây là loại thảo mộc quen thuộc, thường được nhắc đến với công dụng thanh nhiệt, giải độc. Thực tế, bồ công anh có thể hỗ trợ chức năng thải độc của gan và giúp cơ thể loại bỏ bớt chất chuyển hóa dư thừa.

Trong môi trường đô thị, nơi nhiều người phải tiếp xúc với ô nhiễm và ăn uống thất thường, loại thảo dược này được ví như “người quét dọn” cho gan. Một số bệnh nhân có men gan tăng nhẹ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa sau thời gian dùng trà bồ công anh đều đặn đã ghi nhận chỉ số cải thiện dần. Dù vậy, người có bệnh nền vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lâu dài.

Thứ hai là kỷ tử . Loại quả nhỏ màu đỏ này chứa các hoạt chất tự nhiên như polysaccharide của kỷ tử và carotenoid, được cho là có khả năng hỗ trợ phục hồi tế bào gan và tăng cường sức đề kháng.

Một số người lớn tuổi có gan nhiễm mỡ nhẹ, dù chức năng gan còn trong giới hạn bình thường, nhưng cảm giác nặng tức vùng hạ sườn phải, sau khi bổ sung kỷ tử ở mức vừa phải trong khẩu phần ăn hằng ngày đã cảm thấy sức khỏe cải thiện. Kỷ tử có thể pha trà hoặc thêm vào cháo, súp. Tuy nhiên, vì vẫn chứa đường tự nhiên nên không nên lạm dụng.

Thứ ba là cà rốt . Nhiều người nghĩ cà rốt chỉ tốt cho mắt nhờ giàu beta carotene, nhưng hợp chất chống oxy hóa này cũng góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi tác động của gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy beta carotene có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương gan ở những người thường xuyên ăn nhiều chất béo hoặc sống trong môi trường ô nhiễm.

Cà rốt còn kích thích tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa. Việc thêm cà rốt vào bữa ăn dưới dạng nước ép, xào hoặc nấu canh là cách đơn giản để tăng cường rau củ trong khẩu phần.

Cuối cùng là tỏi . Dù mùi vị khá nồng, tỏi lại chứa allicin, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Một số tài liệu cho rằng tỏi có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ khi kết hợp cùng chế độ ăn hợp lý.

Với người làm việc căng thẳng, ít vận động, việc bổ sung tỏi ở lượng vừa phải trong bữa ăn hằng ngày có thể mang lại lợi ích toàn thân, không chỉ riêng cho gan.

Điểm chung của bốn thực phẩm này là dễ tìm, giá hợp lý và có thể đưa vào bữa ăn thường ngày. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào đủ sức “giải độc gan” theo nghĩa thần kỳ. Việc bảo vệ gan vẫn dựa trên nền tảng ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và ăn uống cân đối.

Mùa xuân có thể xem là thời điểm thích hợp để điều chỉnh lối sống, nhưng nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, đau hạ sườn phải hoặc men gan tăng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự ý điều trị bằng thực phẩm hay thảo dược.

