Hỏi ngược hội đồng tuyển sinh một câu “tréo ngoe”, nữ sinh TP.HCM “ẵm” luôn học bổng xịn sò, còn học được bài học quý

Nghĩ lại hành trình chinh phục học bổng New Zealand Universities Award (NZUA) vừa qua, Đoàn Nguyễn Mỹ Ngân (sinh năm 2007, TP.HCM) nói vui rằng mình vẫn còn… hồi hộp. Thành tích học tập tốt, hoạt động ngoại khóa sôi nổi… nhưng để trở thành 1 trong 8 bạn trẻ giành học bổng, hành trình của Ngân không chỉ có con số mà còn có nhiều băn khoăn, lựa chọn và cả những tình huống khá đặc biệt.

Bảng thành tích ấn tượng

Mỹ Ngân là cựu Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) và là sinh viên khoa Môi trường & Tài nguyên của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Thành tích học tập của em rất ấn tượng: IELTS 7.0, không kỹ năng nào dưới 6.5; GPA ba năm phổ thông dao động từ 8,6 đến 9,1.

Mỹ Ngân là cựu Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM)

Ngân cho biết, mỗi ngày em chỉ học khoảng 2-3 giờ nhưng tập trung tuyệt đối, hạn chế xao nhãng. Phần thời gian còn lại dành cho gia đình, thể thao, dự án cộng đồng và sở thích cá nhân. Chính nhịp sống cân bằng này giúp em giữ tinh thần tích cực và hiệu quả học tập ổn định.

Ngân tham gia làm tình nguyện viên của tổ chức Cộng đồng Xanh Việt Nam. Bên cạnh đó, em đã hỗ trợ chi phí và giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1; đồng thời tham gia đóng góp kinh phí phục vụ công tác khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp và xã Long Cang. Em tham gia các dự án liên môn do nhà trường tổ chức, thuộc các lĩnh vực như khoa học, tiếng Anh và lịch sử.

Thể thao là một thế mạnh nổi bật khác: Em là cựu đội trưởng đội tuyển bóng rổ nữ của trường. Trong suốt quá trình tham gia thi đấu, em đã đạt Giải Nhất thể dục thể thao cấp quận môn bóng rổ vào các năm 2023 và 2024; Huy chương Bạc bóng rổ Festival Trường học TP. HCM – Cúp Nestlé Milo 2024; Huy chương Vàng giải bóng rổ Năng khiếu – Trẻ trong hai năm 2023 và 2024; cùng với Huy chương Bạc bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2024. Ngoài ra, em cũng đạt Giải Nhì thể dục thể thao cấp quận môn cờ vua đồng đội vào các năm 2023 và 2024.

Với Ngân, thể thao dạy em kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng chịu áp lực, đây cũng là những “mắt xích” quan trọng trong hồ sơ xin học bổng.

Sở hữu bảng thành tích đa dạng, Ngân bắt đầu nghĩ đến việc tìm học bổng du học. Tuy nhiên, quyết định này chỉ thực sự hình thành vào cuối học kỳ I lớp 12, muộn hơn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Ngân thừa nhận em đã có một thời gian khá dài do dự giữa nhiều lựa chọn và phải tự hỏi mình rất nhiều lần để hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì.

“Về học thuật, em chuẩn bị nền tảng từ lớp 10 bằng cách rèn luyện tinh thần tự học, tìm nhiều phương pháp học khác nhau để chọn cách phù hợp nhất với mình. Ngoại khóa thì em chọn những hoạt động thực sự yêu thích và thấy mình có thể đóng góp. Em cũng đam mê thể thao từ nhỏ nên duy trì luyện tập và đi thi đấu để vừa theo đuổi đam mê vừa rèn bản thân.”

Ngân biết đến học bổng New Zealand qua mạng xã hội, đúng thời điểm em đang loay hoay tìm cơ hội phù hợp. Điều kéo em đến quốc gia này khá giản dị: yêu thiên nhiên, thích môi trường trong lành và cảm tình với văn hóa đề cao cân bằng cuộc sống công việc. New Zealand cũng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới nên em cảm thấy yên tâm để tập trung cho việc học.

Khi nói về điều khiến hội đồng học bổng chú ý, Ngân không kể thành tích hoành tráng mà nhấn mạnh vào sự cân bằng: học thuật tốt, hoạt động ngoại khóa nổi bật, thể thao bền bỉ, tinh thần cống hiến cộng đồng. “Em tin rằng sự kiên trì, tinh thần kỷ luật và khả năng làm việc nhóm trong thể thao là những yếu tố khiến hội đồng đánh giá cao. Sự chủ động đóng góp cho xã hội cũng là một yếu tố cho thấy tính trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm của em”, nữ sinh nói thêm.

Khoảnh khắc “hỏi ngược” gây bất ngờ và bài học lớn

Trong quá trình xét tuyển, Ngân trải qua ba vòng: nộp hồ sơ (GPA ≥ 8,5 và chứng chỉ tiếng Anh), làm video giới thiệu bản thân dài 1 phút 30 giây và cuối cùng là phỏng vấn trực tuyến với đại diện các trường New Zealand. Đề tài bài luận và video của em xoay quanh thông điệp: hãy tin vào bản thân và tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp.

Ở vòng phỏng vấn, câu hỏi khiến Ngân nhớ nhất là: “Hãy cho tôi biết 3 điểm yếu của bạn?”. Ngân trả lời trôi chảy hai ý đầu, đến điểm thứ ba thì… bí. Sau vài giây suy nghĩ, em quyết định hỏi ngược người phỏng vấn: “Vậy theo anh, điểm yếu của em là gì?”. Người phỏng vấn mỉm cười và nói một câu mà Ngân nhớ mãi: “Khi em chưa tự tìm ra điểm yếu của mình, thì đó cũng chính là một điểm yếu”.

Câu trả lời ấy như một chiếc gương đặt trước mặt giúp Ngân nhận ra: mạnh mẽ là dám nhìn thẳng vào thiếu sót của mình; trưởng thành không phải chỉ là chinh phục thành tích mà còn là dám thừa nhận “mình chưa hoàn hảo”.

Đó chỉ là khoảnh khắc nhỏ, nhưng lại mở ra cho Ngân một bài học lớn, rằng biết mình là ai quan trọng không kém việc đi đến đâu. Và trong hành trình trưởng thành, đôi khi câu hỏi quan trọng nhất không phải là “mình giỏi gì”, mà là: “Mình còn thiếu điều gì để trở nên tốt hơn mỗi ngày?”.

Với Ngân, thể thao dạy em kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng chịu áp lực, đây cũng là những “mắt xích” quan trọng trong hồ sơ xin học bổng.

Chính nhờ học được điều đó mà khi nghĩ về việc bắt đầu một cuộc sống mới ở xứ người, Ngân bình tĩnh hơn rất nhiều. Em không chỉ háo hức mà còn thành thật đối diện với cả nỗi lo lắng của mình: lần đầu xa nhà chắc chắn sẽ khó tránh cảm giác chông chênh, nhưng đó cũng là cơ hội để em tự lập, trưởng thành và dần hoàn thiện những “khoảng trống” mà mình vừa kịp nhận ra.

Điều Ngân kỳ vọng nhất ở hành trình du học không chỉ là kiến thức mà là cơ hội gặp gỡ bạn bè quốc tế, mở rộng góc nhìn về thế giới và về chính bản thân. Sau khi học xong 3 năm ngành Data Science tại New Zealand, Ngân để mở khả năng trở về Việt Nam hay ở lại nước ngoài: “Quan trọng nhất là được làm việc ở nơi em phát huy tốt nhất khả năng của mình”.

Nữ sinh gửi lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ chinh phục học bổng: Đừng so sánh mình với ai. Mỗi người có một vạch xuất phát. Nếu đã cố gắng hết sức mà kết quả chưa như mong đợi thì hãy thử lại thêm một lần nữa.

Ngân nói thêm, điều quan trọng không chỉ là giành được học bổng hay không mà là những gì mình học được trên hành trình đó. Kể cả khi thất bại, mỗi lần chuẩn bị hồ sơ, viết bài luận, ngồi trước buổi phỏng vấn… đều giúp bản thân hiểu mình hơn, biết mình còn thiếu điều gì và cần hoàn thiện ở đâu. “Không có nỗ lực nào là vô nghĩa, chỉ là nó dẫn mình đến đích theo những cách khác nhau mà thôi”, Ngân chia sẻ.