Trúng số kỷ lục 154 tờ: "Lần đầu tiên tôi thấy số lượng vé số trúng nhiều như vậy"

30-01-2026 - 09:45 AM | Sống

Đó là lời cảm thán của đại lý vé số Phú Gia (phường Bình Tân, TP.HCM) khi theo dõi kết quả xổ số miền Nam ngày 26/1 vừa qua.

Thông tin về kỷ lục nhiều tờ vé trúng số trong ngày 26/1 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của dư luận. Theo đó, đại lý vé số Phú Gia ở phường Bình Tân, TP.HCM cho biết bán trúng và đổi thưởng cho khách có 154 tờ trúng số trong có 14 tờ trúng độc đắc, 14 tờ trúng an ủi và 126 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26/1 vừa qua.

Cụ thể, 14 tờ có dãy số 683111 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 783111 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ trúng khuyến khích có các dãy số 683110, 683112, 683113, 683114, 683115… mỗi tờ trúng 6 triệu đồng.

"Lần đầu tiên tôi thấy số lượng vé số trúng nhiều như vậy, nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã liên hệ đại lý đổi thưởng, lãnh tiền. Trong những người trúng số, người trúng nhiều nhất là 5 tờ, còn lại đa phần mỗi người trúng 2 tờ", đại lý vé số Phú Gia chia sẻ trên Thanh Niên.

Nhiều tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26/1 đài TP.HCM

Trước đó, một trường hợp trúng số đầy hy hữu cũng từng khiến dư luận xôn xao. Theo chia sẻ từ phía đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh, một người phụ nữ đã mang tờ vé số với nhiều nếp gấp cũ kỹ đến để đổi thưởng. Tấm vé số mang có 5 số cuối là 00409, trúng giải an ủi của đài Bến Tre, mở thưởng ngày 20/1. Tấm vé này giúp người phụ nữ nhận giải thưởng 50 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Người trúng tìm tới đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt.

Theo chia sẻ từ phía đại lý Minh Triết trên Thanh Niên, người trúng thưởng là một phụ nữ trẻ. Vì mua nhiều tờ vé số khác nhau, tờ vé trúng thưởng bị dò sót và vô tình vứt vào sọt rác. Sau khi người bán thông báo trúng thưởng, khách mới lục lại thùng rác và tìm lại được vé.

Kể thêm trên báo Dân Trí về trường hợp trên, anh Triết cho biết chính bản thân mình cũng thấy bất ngờ trước tình huống của vị khách trên. Anh đánh giá chị quá may mắn vì vé số đã bị bỏ vào thùng rác mà vẫn tìm lại được trong tình trạng đủ điều kiện lĩnh thưởng.

Trúng số 30 tỷ, "tán lộc" chỉ 360.000 đồng, người đàn bị cả làng quê mắng keo kiệt cho đến khi biết lý do

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

