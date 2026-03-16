Muốn lương tăng, sếp quý thì tuyệt đối đừng kết giao với 5 kiểu người này nơi công sở: Số 3 vô cùng quen thuộc!

Tám tiếng mỗi ngày ở văn phòng đôi khi còn nhiều hơn cả thời gian chúng ta ở nhà. Chính vì thế, việc tìm kiếm những người đồng nghiệp "hợp cạ" để tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn hay rủ nhau đi ăn trưa là nhu cầu tâm lý rất đỗi bình thường của chị em. Thế nhưng, môi trường công sở vốn là một xã hội thu nhỏ với đủ mọi hỉ nộ ái ố và những toan tính ngầm phức tạp. Không phải ai cười nói thân thiện với ta cũng là người tốt, và không phải ai hay tỏ ra nhiệt tình quan tâm cũng là người đáng để kết giao sâu sắc.

Có những mối quan hệ nếu bạn không tỉnh táo nhận diện và giữ khoảng cách an toàn, bạn sẽ vô tình tự "đào hố" chôn vùi sự nghiệp của chính mình. Dưới đây là 5 kiểu người điển hình chốn công sở mà bạn tuyệt đối nên xã giao chừng mực, đừng dại dột rút ruột gan ra kết thân nếu không muốn con đường thăng tiến mãi mịt mờ, bế tắc.

1. Kẻ chuyên đi "buôn dưa lê", thích bàn tán chuyện thiên hạ

Ở bất kỳ văn phòng nào cũng luôn tồn tại những "chiếc loa phường" chạy bằng cơm, những người dường như dành phần lớn thời gian làm việc chỉ để đi hóng hớt và soi mói chuyện đời tư của người khác. Hôm nay họ có thể thì thầm vào tai bạn chuyện chị A phòng kế toán đang xích mích với chồng, ngày mai họ lại bêu riếu chuyện anh B phòng nhân sự có thái độ lồi lõm với sếp.

Ban đầu, bạn có thể thấy những câu chuyện "bát quái" này khá thú vị và mang tính giải trí trong những giờ làm việc căng thẳng. Thế nhưng, hãy tỉnh táo lại, bởi một người có thể thoải mái nói xấu người khác trước mặt bạn, thì chắc chắn đến một ngày, họ cũng sẽ mang chính câu chuyện của bạn đi rêu rao với cả thiên hạ.

Càng thân thiết với kiểu người này, bạn càng dễ bị kéo vào những vòng xoáy thị phi không đáng có. Sếp và những đồng nghiệp chân chính sẽ đánh giá thấp sự chuyên nghiệp của bạn khi thấy bạn suốt ngày tụ tập cùng hội nhóm thích "ngồi lê đôi mách", và hệ lụy tất yếu là bạn sẽ đánh mất đi sự tín nhiệm ở chốn công sở.

2. "Ngôi sao" thích tranh công, chối tội

Kiểu người thứ hai cần đưa vào danh sách đen chính là những kẻ luôn muốn mình là trung tâm của vũ trụ, thành công thì vơ hết vào mình, nhưng khi có lỗi lầm thì lập tức tìm "kẻ chết thay". Chơi thân với kiểu đồng nghiệp này, bạn sẽ thường xuyên rơi vào cảnh "làm thì nai lưng, hưởng thì người khác nhận".

Họ rất khéo léo trong việc nhờ vả bạn hỗ trợ những phần việc khó nhằn, nhưng đến lúc báo cáo trước sếp, tên của bạn lại bốc hơi một cách bí ẩn. Đáng sợ hơn, khi dự án đổ bể hay xảy ra sai sót, họ sẽ dùng chính sự thân thiết giữa hai người để đùn đẩy trách nhiệm, khiến bạn trở thành bia đỡ đạn một cách vô cùng ấm ức. Sự nghiệp của bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí đi lùi nếu cứ mãi đứng dưới bóng và làm bậc thang cho những kẻ ích kỷ này dẫm đạp lên để thăng tiến.

3. Chiếc "thùng rác" chứa đầy năng lượng tiêu cực

Cuộc sống đi làm chắc chắn không tránh khỏi những lúc áp lực, mệt mỏi, nhưng việc thỉnh thoảng than thở hoàn toàn khác với việc coi than vãn là một thói quen hàng ngày. Có những người luôn mang bộ mặt ủ rũ đến công ty, mở miệng ra là chê bai chế độ công ty, chê lương thấp, chê sếp khó tính, chê khách hàng vô lý. Họ hút cạn năng lượng tích cực của những người xung quanh bằng một góc nhìn xám xịt về mọi thứ.

Chơi với những người mang năng lượng độc hại này lâu ngày, bạn sẽ vô tình bị tiêm nhiễm tư tưởng chán nản, mất đi nhiệt huyết cống hiến và không còn động lực để phấn đấu. Thay vì tìm giải pháp cho vấn đề, họ chỉ thích đắm chìm trong sự bế tắc và nếu bạn không cẩn thận, họ sẽ kéo bạn chìm nghỉm cùng họ dưới đáy của sự trì trệ.

4. Kẻ "gió chiều nào theo chiều ấy", thảo mai hai mặt

Đây là kiểu người cực kỳ nguy hiểm bởi vẻ bọc ngoài của họ thường rất hoàn hảo, ngọt ngào và vô hại. Họ luôn biết cách nói những lời lọt tai, gió chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy để lấy lòng tất cả mọi người, đặc biệt là cấp trên. Tuy nhiên, sự trung thành của họ là một thứ vô cùng xa xỉ.

Hôm nay họ có thể khoác tay bạn gọi chị xưng em ngọt xớt, đồng tình với mọi quan điểm của bạn, nhưng chỉ cần ngày mai quyền lợi của họ bị đụng chạm, hoặc sếp có ý kiến trái chiều, họ sẽ sẵn sàng quay lưng, phản bác hoặc thậm chí "đâm sau lưng" bạn không thương tiếc. Kết thân với những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy giống như việc bạn đang ôm một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào mình sẽ bị bán đứng để họ làm bàn đạp tiến thân.

5. Người thích vượt quá giới hạn, dò xét đời tư

Một người đồng nghiệp tốt là người biết giữ ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ngược lại, kiểu người thích tọc mạch, luôn dò hỏi mức lương, tình trạng hôn nhân, hay thu nhập gia đình bạn là những người cực kỳ thiếu tinh tế và không đáng tin cậy. Họ lợi dụng vỏ bọc "quan tâm" để khai thác thông tin cá nhân của bạn, từ đó đem ra so sánh, đố kỵ hoặc sử dụng làm vũ khí tấn công khi có xung đột lợi ích.

Việc phơi bày quá nhiều góc khuất cá nhân cho một người không biết giữ mồm giữ miệng ở công sở sẽ khiến bạn mất đi chiếc áo giáp phòng vệ, dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán và đánh mất sự tôn nghiêm cần có tại nơi làm việc.