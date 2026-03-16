Đi chợ tháng 3: Tránh xa 5 loại rau trái mùa nhạt toẹt, dồn tiền mua 5 "cực phẩm" mùa xuân này mới là chuẩn bài

Tháng 3 gõ cửa mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, đánh thức vạn vật đâm chồi nảy lộc. Trong gian bếp nhỏ, việc lên thực đơn sao cho mâm cơm nhà vừa ngon miệng, đậm đà lại trọn vẹn dinh dưỡng luôn là trăn trở thường trực của các bà nội trợ. Người xưa có câu "mùa nào thức nấy", ăn uống thuận theo tự nhiên, hấp thụ tinh hoa đất trời chính là bí quyết dưỡng sinh tuyệt vời và đơn giản nhất.

Thế nhưng, khi dạo bước ra sạp rau mớ thịt những ngày này, chị em rất dễ bị hoa mắt bởi vô vàn lựa chọn. Có những loại rau củ trông thì bóng bẩy bắt mắt đấy, nhưng thực chất lại là hàng trái mùa trồng ép hoặc đồ dự trữ cạn kiệt dưỡng chất, mua về nấu lên vừa nhạt nhẽo lại phí tiền. Hãy cùng điểm danh 5 "cú lừa" trên sạp rau tháng 3 mà bạn nên lướt qua, và 5 món quà thanh mát rực rỡ của mùa xuân xứng đáng để bạn rinh về vỗ béo cả nhà nhé!

5 loại rau củ đã "hết thời", thấy bán cũng nên xách giỏ đi thẳng

Thứ nhất là cải thảo.

Nhớ những ngày đông tháng giá, cải thảo mọng nước, cuộn chặt, đem nấu canh thịt băm hay gói sủi cảo thì ngọt lịm tim. Thế nhưng sang đến tháng 3, "thời hoàng kim" của cải thảo đã khép lại. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy những cây cải thảo bán lúc này thường có bẹ cứng, lá bắt đầu ngả màu xanh gắt hoặc héo úa. Đa phần chúng là hàng dự trữ từ mùa đông năm ngoái, lượng nước bên trong đã bốc hơi gần hết. Mua về thái ra thấy xơ xơ, xào lên cắn vào dai nhách lại có vị ngai ngái, ngăm đắng, mâm cơm vì thế mà mất hẳn vị ngon.

Thứ hai là củ cải to.

Các cụ hay ví "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng", củ cải mùa đông giòn ngọt như nhân sâm trắng. Nhưng sang tháng 3 mà vẫn cố chấp mua củ cải trắng hay củ cải xanh to bự thì quả là sai lầm. Tiết trời ấm lên khiến củ cải bị "xốp ruột" (hay còn gọi là bọng ruột). Cầm củ cải trên tay thấy nhẹ hều, bổ ra bên trong trắng bệch, rỗng xốp như miếng bọt biển.

Loại củ này nhai vã thì lạo xạo toàn xơ, đem hầm xương thì nhạt toẹt, cắn chẳng ứa ra nổi một giọt nước ngọt ngào nào. Dù ngoài chợ có giống củ cải trồng trong nhà kính đi chăng nữa, thì do thời gian sinh trưởng ngắn, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm thấp nên độ ngọt vĩnh viễn không thể sánh bằng củ cải chính vụ mùa đông.

Thứ ba là cà tím.

Cà tím vốn là đứa con của nắng ấm mùa hè, nhiệt độ lý tưởng để sinh trưởng phải từ 25 đến 30 độ C. Tháng 3 tiết trời ẩm ương, sáng nắng chiều se lạnh, cà tím trồng ngoài trời là điều bất khả thi. Những quả cà tím bóng loáng bạn thấy lúc này 100% là hàng nhà kính. Nhiệt độ trong lồng kính có thể ép cà lớn lên, nhưng lại thiếu đi ánh nắng mặt trời rực rỡ để vỏ cà tích tụ đủ sắc tố anthocyanin. Kết quả là quả cà trông thì to, nhưng mổ ra hạt lổn nhổn, ruột xốp. Khi đem nướng mỡ hành hay om thịt ba chỉ, lớp vỏ sẽ rất dai dầy, thịt cà chát ngầm và thiêu thiếu độ béo mềm đặc trưng.

Thứ tư là bí đao.

Nghe chữ "đao" (đông) cứ tưởng là món của mùa lạnh, nhưng thực chất bí đao lại là thứ quả chín mọng vươn mình trên giàn vào những ngày hè thu nắng cháy. Trải qua cái nắng gắt gao, lớp vỏ ngoài mới phủ một lớp phấn trắng mướt, ruột bên trong mới đặc và chắc nịch. Bí đao bán vào tháng 3 chủ yếu là bí già dự trữ hầm hơi từ năm ngoái hoặc bí trồng ép ở vùng khí hậu nóng. Bí dự trữ lâu ngày dưỡng chất hao hụt tột độ, nấu kiểu gì cũng thấy nước canh xỉn màu, vị thanh mát ngọt dịu nguyên bản bay biến đi đâu mất.

Thứ năm là bí ngòi.

Những quả bí ngòi (hay còn gọi là bí ngồi) xanh mướt mọng nước cũng là nạn nhân của việc trồng ép nhà kính. Nhược điểm lớn nhất của bí ngòi tháng 3 là sự "non nớt" mạn phép. Vì diện tích nhà kính có hạn, người trồng thường thu hoạch vội khi quả chưa kịp phát triển đầy đủ để chạy theo năng suất. Mua về bổ ra, bạn sẽ thấy phần lõi hạt chưa thành hình, ruột trống rỗng. Thái miếng đem xào với tỏi, ruột bí xẹp lép tứa ra toàn nước lỏng bỏng, gắp lên mềm oặt, chẳng còn chút độ giòn sần sật hay vị ngọt thanh nguyên bản. Quả bí ngòi ngon nhất phải đợi đến tháng 5, tháng 6, lúc ấy thịt mới dày, xào lên cắn ngập chân răng.

Ngó lơ đồ trái vụ, dồn tiền sắm 5 "cực phẩm mùa xuân" rinh trọn tinh hoa đất trời

Bỏ qua những món rỗng ruột trái mùa, sạp rau tháng 3 lại rực rỡ vẫy gọi chị em nội trợ bằng những thứ rau mầm, rau non mang đậm hơi thở mùa xuân. Đây mới chính là chân ái để mâm cơm nhà thêm phần rôm rả!

Măng đắng Tây Bắc

Tháng 3 là mùa con ong đi lấy mật, cũng là mùa những búp măng đắng vươn mình khỏi mặt đất ẩm ướt sau những cơn mưa rừng. Nếm thử vị xuân không đâu bằng măng đắng, búp măng mập mạp, vỏ ngoài điểm chút lông tơ, móng tay bấm nhẹ vào gốc là tứa nước xèo xèo. Vị đắng nhốt nơi đầu lưỡi nhưng khi trôi xuống họng lại đọng lại dư vị ngọt ngào lạ lùng. Luộc chấm chẩm chéo, xào thịt bò hay nấu bát canh xương, măng đắng mang cả hơi thở núi rừng hoang sơ vào mâm cơm gia đình.

Rau ngót rừng (Rau sắng)

Nếu nói về sự quý tộc của mâm cơm mùa xuân, chắc chắn phải gọi tên rau sắng. Những chồi non tơ, xanh mướt, lá mập mạp mang theo một mùi hương ngai ngái nhưng khi nấu lên lại tỏa hương thơm thanh tao vô ngần. Chẳng cần tôm thịt cầu kỳ, chỉ một nắm rau sắng vò nát nấu bát canh suông thôi cũng đủ làm thứ nước dùng ngọt thanh, giải nhiệt tức thì, ăn một lần là tương tư mãi không thôi.

Rau hẹ

Người xưa có câu "Mùa xuân ăn hẹ thơm nức mũi, mùa hè ăn hẹ hôi rình". Tháng 3 là lúc những lứa hẹ đầu mùa bung nảy mạnh mẽ nhất, lá bản to, dày thịt, mọng nước và mang cái vị cay nồng đặc trưng nhưng lại giấu một chút ngọt hậu tinh tế. Chị em mua mớ hẹ tươi rói về rán cùng trứng gà, nấu canh đậu phụ non hay xào lòng gà, mùi thơm đánh thức vị giác bay từ bếp ra tận ngoài ngõ.

Rau dớn

Lại một món quà rực rỡ nữa từ thiên nhiên hoang dã. Rau dớn mọc ven bờ suối, những ngọn rau uốn cong như vòi voi non bấy, giòn sần sật. Dưới màn mưa xuân lất phất, rau dớn bung lá mơn mởn, hấp thụ trọn vẹn tinh túy đất trời. Chần sơ rau dớn rồi làm nộm chua ngọt với chút tai heo giòn giòn, rắc thêm hạt lạc rang giã dối, mâm cơm nhà bạn chắc chắn sẽ "đánh bay" cả nồi cơm lúc nào không hay.

Rau cần ta

Cần ta trồng dưới ruộng nước, cứ dịp sau Tết ra giêng là vươn lóng dài ngoẵng, thân trắng ngần, lá xanh mơn mởn. Bó rau cần tháng 3 giòn tan, nhai rộp rộp trong miệng, thấm đẫm cái rét ngọt của những ngày cuối xuân. Rau cần xào thịt bò nêm chút tỏi đập dập, hoặc làm dưa cần muối xổi chua chua cay cay ăn kèm thịt luộc thì quả thực là mỹ vị nhân gian không sơn hào hải vị nào sánh bằng.

Tựu trung lại, đi chợ nấu ăn cũng là một nghệ thuật cảm nhận thời gian. Dù ngày nay công nghệ hiện đại, siêu thị mùa nào cũng có đủ các loại rau, nhưng chiếc lưỡi tinh tế của chúng ta chẳng bao giờ bị đánh lừa. Hãy xuôi theo tự nhiên, lựa chọn những thức quà mang đậm hơi thở mùa xuân Việt Nam để mỗi bữa cơm nhà luôn tràn ngập sự tươi mới và sức sống rạng ngời.