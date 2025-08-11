Ngành học đang hot được dự đoán điểm chuẩn rất cao năm nay, dễ vượt cả Y Dược: Khó lòng bị AI thay thế, lương tăng đều mỗi năm

Ngành học đang lên giữa kỷ nguyên số

Những năm gần đây, các ngành thuộc nhóm Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin liên tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất. Nhiều trường hợp, mức điểm đầu vào của các ngành này thậm chí vượt cả Y Dược, Sư phạm hay Ngân hàng, vốn được xem là “đỉnh” trong nhiều năm.

Trong giai đoạn hình thành, Khoa học máy tính chủ yếu tập trung vào các nền tảng cốt lõi như thuật toán, cấu trúc dữ liệu và ngôn ngữ lập trình cơ bản. Nội dung đào tạo xoay quanh phần mềm truyền thống, lập trình hệ thống và phát triển những ứng dụng ở quy mô nhỏ. Khi đó, sinh viên thường làm việc với các ngôn ngữ như C, C++, Java và vận hành trên các hệ thống cục bộ, với phạm vi ứng dụng còn hạn chế.

Sự bùng nổ của công nghệ đã mở ra một không gian hoàn toàn mới cho lĩnh vực này. Ngày nay, Khoa học máy tính không chỉ gói gọn trong lập trình mà còn mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, học máy, điện toán đám mây, an ninh mạng, dữ liệu lớn và nhiều lĩnh vực tiên tiến khác. Sinh viên có cơ hội tiếp cận các ngôn ngữ hiện đại như Python, R, Go, đồng thời làm việc trên nền tảng AI, blockchain, ứng dụng di động và web đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu nhân lực toàn cầu.

Tại những cơ sở đào tạo hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại học Công nghệ Thông tin hay Đại học Công nghệ Hà Nội, các ngành liên quan đến máy tính luôn giữ vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn. Đã từng có năm, hai thí sinh đạt 29,35 điểm là đồng thủ khoa toàn quốc khối A00 nhưng vẫn không thể trúng tuyển ngành Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, cũng cho biết: Năm nay, trường chỉ có khoảng 15 suất tuyển thẳng nhưng hơn một trăm học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đăng ký vào chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính.

Cơ hội việc làm rộng mở với thu nhập cao

Sức hút của nhóm ngành này đến từ triển vọng nghề nghiệp và cơ hội việc làm rộng mở. Nhiều chuyên gia cho biết, kỹ sư công nghệ thông tin hiện nay thường nhận mức thu nhập cao hơn mặt bằng chung.

Mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường dao động 10-15 triệu đồng/tháng, thường tăng nhanh lên mức vài nghìn USD sau một thời gian ngắn, nhất là khi làm việc cho các công ty lớn hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Với người có kinh nghiệm, lương tháng có thể đạt 40-50 triệu đồng, thậm chí tới 100 triệu đồng, kèm nhiều phúc lợi như bảo hiểm cho cả gia đình, khám chữa bệnh tại bệnh viện quốc tế hay các chuyến du lịch nước ngoài.

Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đang tăng mạnh, không chỉ ở các tập đoàn công nghệ trong nước mà còn tại nhiều doanh nghiệp quốc tế. Đặc thù ngành nghề cho phép kỹ sư công nghệ thông tin có thể làm việc trong hầu hết mọi lĩnh vực, khi gần như tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh đều cần ứng dụng công nghệ để vận hành.

Dù vậy, “tuổi thọ nghề” của lĩnh vực này thường ngắn hơn một số ngành khác. Nhiều kỹ sư công nghệ thông tin có thể bước vào giai đoạn bão hòa ý tưởng khi ngoài 45–50 tuổi, nếu không chuyển hướng sang vị trí quản lý hoặc khởi nghiệp sẽ dễ bị đào thải. Tuy nhiên, sức hút về mức lương và cơ hội phát triển khiến nhiều bạn trẻ vẫn lựa chọn, với điều kiện phải trau dồi kỹ năng, kiến thức và đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tiềm năng phát triển lâu dài

Trí tuệ nhân tạo hiện đang giữ vai trò nổi bật trong nhiều công việc của ngành. Từ việc tự động hóa kiểm thử phần mềm, dò lỗi mã nguồn, phân tích dữ liệu đến tối ưu hóa hệ thống, AI giúp giảm tải khối lượng công việc, tăng hiệu suất và đảm bảo độ chính xác cao, đặc biệt ở các dự án yêu cầu xử lý dữ liệu nhanh và phức tạp.

Dù vậy, AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Yếu tố quyết định vẫn nằm ở con người, những người có khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và nhạy bén với bối cảnh thực tế. Việc thiết kế thuật toán, phát triển công nghệ mới hay nâng cao trải nghiệm người dùng đều đòi hỏi trí tuệ và cảm quan mà AI khó lòng thay thế.

Trong kỷ nguyên số, Khoa học máy tính tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc tạo ra các công nghệ và giải pháp kỹ thuật số. Mặc cho sự tiến bộ nhanh chóng của AI và tự động hóa, con người với khả năng sáng tạo, định hướng chiến lược và xử lý vấn đề phức tạp vẫn là trung tâm không thể thay thế của ngành.

