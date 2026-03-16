6 món ăn sinh hóa chất tàn phá cơ thể, dù rửa sạch hay đun sôi 100 độ C cũng vô tác dụng

Nhiều người lầm tưởng cứ đun sôi 100 độ C là thực phẩm hư hỏng sẽ sạch bách vi khuẩn. Tuy nhiên, giới y khoa cảnh báo 6 món ăn quen thuộc dưới đây một khi đã biến chất thì nhiệt độ cao cũng hoàn toàn vô tác dụng, càng ăn càng tàn phá gan thận.

Sai lầm chết người: Gọt bỏ phần sâu thối rồi nấu chín kỹ

Việc tận dụng thực phẩm bằng cách gọt bỏ phần hỏng hoặc nấu thật kỹ là thói quen của rất nhiều gia đình. Họ đinh ninh rằng nhiệt độ cao trên bếp sẽ tiêu diệt mọi mối nguy.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu y khoa, nhiều loại độc tố tự nhiên sinh ra trong quá trình phân hủy lại có cấu trúc siêu lì lợm với nhiệt. Điều này có nghĩa là dù bạn có đun sôi, nướng hay chiên ngập dầu thì độc tính vẫn y nguyên. Việc cố tình tiêu thụ chúng không chỉ gây ngộ độc tức thời mà còn âm thầm tích tụ hóa chất vào nội tạng, tàn phá hệ thần kinh và nuôi dưỡng tế bào ác tính.

Mía đỏ ruột và cá biển ươn: Ổ độc tố không sợ lửa

Điển hình là trường hợp mía đỏ ruột do nấm mốc xâm nhập khi trời ẩm ướt. Loại nấm này sinh ra một loại axit chứa độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây suy đa tạng hoặc tổn thương não không thể hồi phục ngay cả khi đã qua chế biến nhiệt.

Cần cẩn thận khi lựa mía có những vệt đỏ. Ảnh: @quynhanhjolie

Tương tự, các loại cá biển quen thuộc trên bàn nhậu như cá ngừ hay cá thu khi không còn tươi sẽ sinh ra lượng lớn chất độc Histamine. Nhiều người ăn cá ươn xong bị đỏ mặt, tụt huyết áp lại lầm tưởng là dị ứng hải sản, nhưng thực chất đó là ngộ độc cấp tính. Đáng sợ nhất là chất độc này không hề bốc hơi khi đun sôi, nên cố ăn cá biển ươn là tự rước họa vào thân.

Khoai tây mọc mầm, sắn đắng và trứng ấp dở

Với nông sản, dấu hiệu cảnh báo cực kỳ rõ ràng. Khoai tây mọc mầm hoặc xanh vỏ chứa hàm lượng chất độc cực cao gây rối loạn nhịp tim và ảo giác. Trong khi đó, củ sắn có vị đắng là biểu hiện của nồng độ chất Xyanua vượt mức an toàn, có thể khiến người ăn ngừng hô hấp và tử vong chớp nhoáng.

Khoai tây mọc mầm có chứa hàm lượng chất độc cao

Ngay cả món khoái khẩu như trứng ấp dở cũng tiềm ẩn vi khuẩn nguy hiểm và các loại khí độc sinh ra từ đạm phân hủy. Chúng dội áp lực kinh khủng lên gan và hệ tiêu hóa chứ hoàn toàn không hề bổ dưỡng như những lời đồn thổi truyền miệng.

Hạn chế ăn trứng ấp dở để bảo vệ sức khoẻ

Thịt cháy xém: Kẻ thù của tế bào

Không chỉ do bản thân thực phẩm, cách chế biến sai lầm cũng biến đồ ăn thành thuốc độc, đặc biệt là các món nướng cháy xém vốn là món nhắm yêu thích của phái mạnh. Khi thịt và tinh bột bị đốt cháy đen, chúng sẽ sản sinh ra hàng loạt hợp chất hóa học được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm gây ung thư hàng đầu. Những chất này ngấm ngầm tích lũy, làm biến đổi cấu trúc tế bào và phá nát sức khỏe từ bên trong.

Do đó, dứt khoát vứt bỏ thực phẩm khi có dấu hiệu ôi thiu, biến chất là quy tắc sống còn. Tiếc vài chục ngàn tiền thức ăn có thể phải trả giá bằng hàng trăm triệu tiền viện phí.

Nguồn: Thông tin từ các chuyên gia an toàn thực phẩm và dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC).