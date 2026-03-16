Mẹ mất tích, con trai dán thông báo lên xe máy rong ruổi tìm kiếm

16-03-2026 - 20:50 PM | Sống

Sau khi mẹ rời khỏi nhà và mất liên lạc, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dán thông báo tìm mẹ lên xe máy, đi qua nhiều nơi với hy vọng sớm có manh mối.

Những ngày qua, hình ảnh một người đàn ông chạy chiếc xe máy cũ màu đỏ, phía sau dán thông báo tìm mẹ kèm hình ảnh nhận dạng, xuất hiện trên nhiều tuyến đường đã thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.

Theo nội dung tìm kiếm, bà Trần Thị Thảnh (SN 1956, trú thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) rời khỏi nhà từ ngày 9/2 (tức 22/12/2025 âm lịch) và đến nay vẫn chưa có thông tin. Khi rời đi, bà mặc áo như trong ảnh, không quàng khăn, quần lửng hoa.

Mẹ mất tích, con trai dán thông báo lên xe máy rong ruổi tìm kiếm- Ảnh 1.

Công an đang hỗ trợ tìm kiếm tung tích bà Thảnh.

Gia đình mong nhận được sự hỗ trợ từ người dân và cộng đồng mạng, chia sẻ thông tin để sớm có manh mối về tung tích của bà Trần Thị Thảnh.

Liên quan đến sự việc này, ông Trương Văn Bình (SN 1974, con rể bà Thảnh, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân) cho biết, trước đó đầu năm 2025, bà Thảnh vào miền Nam sinh sống cùng gia đình người con trai. Đến cuối tháng 12/2025 âm lịch, bà được người thân đưa về quê để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Vào tối 8/2 (21/12/2025 âm lịch), bà Thảnh đến nhà con rể nghỉ lại, cách nhà riêng khoảng 1km. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện bà đã rời khỏi nhà.

Mẹ mất tích, con trai dán thông báo lên xe máy rong ruổi tìm kiếm- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Trường dán thông báo lên xe máy và rong ruổi đi tìm mẹ.

Kiểm tra camera an ninh, người thân thấy khoảng 2h55 ngày 9/2, bà Thảnh vẫn còn ở trong nhà. Chỉ vài phút sau, bà rời đi và từ đó mất liên lạc cho đến nay.

Gia đình cho biết, bà Thảnh có dấu hiệu suy giảm trí nhớ do ảnh hưởng của bệnh Alzheimer. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực nhưng vẫn chưa có kết quả.

Thời gian gần đây, con trai của bà là ông Nguyễn Hồng Trường (SN 1975) đã dán thông báo tìm mẹ lên xe máy và đi qua nhiều tuyến đường để tìm kiếm, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Gia đình cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các địa phương lân cận như Nghệ An và một số khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Thông tin về bà Thảnh được đăng tải trên mạng xã hội với hy vọng có thêm manh mối.

Mẹ mất tích, con trai dán thông báo lên xe máy rong ruổi tìm kiếm- Ảnh 3.

Chân dung bà Trần Thị Thảnh.

Theo Trung tá Đặng Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Thạch Xuân, bà Trần Thị Thảnh mất tích từ rạng sáng 9/2 đến nay. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã huy động lực lượng phối hợp với dân quân, người thân, hàng xóm tìm kiếm tại nhiều khu vực như bìa rừng, ao hồ và các khu dân cư và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa có thông tin về tung tích của bà Thảnh. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục với hy vọng sớm tìm thấy người phụ nữ mất tích.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

