Đi học có thi cuối kỳ, đi làm có buổi đánh giá tái ký hợp đồng: Làm sao để không bị đánh rớt?

Với nhiều người làm văn phòng, buổi đánh giá để tái ký hợp đồng lao động luôn là một trong những thời điểm căng thẳng nhất. Dù đã làm việc cả năm trời, quen với công việc và đồng nghiệp, nhưng khi bước vào phòng họp để trao đổi chính thức với cấp trên, nhiều người vẫn băn khoăn: Mình đã làm đủ tốt chưa, sếp nhìn nhận mình thế nào, liệu hợp đồng có được gia hạn không?

Thực ra, buổi đánh giá này không chỉ là “bài kiểm tra cuối kỳ” của nhân viên. Nó cũng là dịp để công ty nhìn lại sự đóng góp của mỗi người và xem liệu hai bên còn phù hợp để tiếp tục đồng hành hay không.

Vì vậy, thay vì lo lắng quá nhiều, dân văn phòng có thể chủ động chuẩn bị trước một vài điều quan trọng. Sự chuẩn bị này không chỉ giúp buổi trao đổi diễn ra suôn sẻ hơn mà còn giúp bạn tự tin thể hiện giá trị của mình.

1. Nhìn lại một năm làm việc: Mình đã làm được gì?

Sai lầm phổ biến của nhiều người là bước vào buổi đánh giá với… trí nhớ khá mơ hồ về những gì mình đã làm trong cả năm.

Khi sếp hỏi “năm vừa rồi em thấy mình đóng góp gì nổi bật?”, không ít người chỉ trả lời chung chung như “em đã hoàn thành tốt công việc được giao”.

Trước buổi đánh giá, hãy dành chút thời gian nhìn lại hành trình làm việc của mình. Những dự án nào bạn đã tham gia? Có nhiệm vụ nào bạn hoàn thành vượt mong đợi? Bạn có từng xử lý một tình huống khó hoặc hỗ trợ đồng nghiệp trong một giai đoạn bận rộn?

Nếu có thể, hãy ghi lại những điểm chính này ra giấy hoặc trong điện thoại. Không cần quá dài dòng, chỉ cần vài gạch đầu dòng rõ ràng. Khi bước vào buổi trao đổi, bạn sẽ dễ dàng trình bày cụ thể hơn về giá trị mà mình đã mang lại cho công ty.

2. Chuẩn bị những con số cụ thể

Trong môi trường làm việc, con số luôn có sức thuyết phục hơn lời nói đao to búa lớn nhưng lại quá chung chung. Thay vì nói “em đã làm khá tốt”, hãy thử nghĩ xem công việc của mình có thể được thể hiện bằng những dữ liệu nào.

Ví dụ: bạn đã xử lý bao nhiêu dữ liệu, hoặc tìm được thêm bao nhiêu khách hàng mới, hoàn thành bao nhiêu dự án, giúp tăng doanh thu, giảm chi phí hay cải thiện hiệu suất ở mức nào,... Với những công việc không trực tiếp liên quan đến doanh số, bạn vẫn có thể đưa ra các minh chứng như thời gian hoàn thành công việc nhanh hơn, quy trình được tối ưu hơn, hoặc phản hồi tích cực từ khách hàng và đồng nghiệp.

Việc chuẩn bị trước những con số này không phải để “khoe thành tích”, mà là cách giúp sếp nhìn thấy rõ ràng hơn những gì bạn đã làm. Khi đóng góp được thể hiện cụ thể, cuộc trao đổi cũng sẽ trở nên dễ dàng và minh bạch hơn.

3. Thẳng thắn và thành thật về những việc mình chưa làm tốt

Buổi đánh giá không chỉ là lúc nói về thành tích. Đây cũng là dịp để nhìn lại những điều mình chưa làm tốt. Nếu có sai sót hoặc hạn chế nào trong công việc, việc chủ động nhắc đến và chia sẻ cách bạn đã rút kinh nghiệm thường tạo thiện cảm hơn là né tránh.

Chẳng hạn, bạn có thể nói rằng trong một giai đoạn cao điểm mình từng bị quá tải, dẫn đến tiến độ chậm hơn dự kiến, nhưng sau đó đã điều chỉnh cách quản lý công việc để tránh lặp lại tình trạng đó.

Sự thẳng thắn cho thấy bạn có khả năng tự đánh giá bản thân và sẵn sàng cải thiện. Với nhiều quản lý, thái độ này đôi khi còn quan trọng hơn việc một nhân viên “không bao giờ mắc lỗi”.

4. Chuẩn bị định hướng cho năm tới

Một câu hỏi khá quen thuộc trong các buổi đánh giá là: “Trong thời gian tới, em muốn phát triển theo hướng nào?”. Nếu không chuẩn bị trước, nhiều người sẽ trả lời khá lúng túng hoặc chỉ nói những câu chung chung.

Thực ra, bạn không cần đưa ra kế hoạch quá lớn lao. Chỉ cần thể hiện rằng mình có suy nghĩ nghiêm túc về công việc và muốn tiến bộ. Ví dụ, bạn muốn học thêm một kỹ năng liên quan đến công việc, muốn tham gia nhiều hơn vào các dự án lớn, hoặc muốn nâng cao khả năng quản lý thời gian.

Những định hướng như vậy cho thấy bạn không chỉ làm việc theo quán tính, mà còn có mong muốn phát triển lâu dài cùng công ty.

5. Giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp

Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong buổi đánh giá vẫn là thái độ. Dù kết quả ra sao, việc giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp luôn tạo ấn tượng tốt.

Nếu nhận được lời khen, hãy tiếp nhận một cách khiêm tốn. Nếu có góp ý hoặc phê bình, hãy xem đó như thông tin để cải thiện thay vì phản ứng phòng thủ. Cách bạn phản hồi trước những nhận xét đôi khi còn nói lên nhiều điều hơn chính kết quả đánh giá.

Thực tế, buổi tái ký hợp đồng không chỉ là thời điểm công ty đánh giá nhân viên, mà cũng là lúc mỗi người nhìn lại chặng đường làm việc của mình. Khi chuẩn bị kỹ lưỡng và bước vào cuộc trao đổi với tâm thế tích cực, buổi đánh giá sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều, và đôi khi còn trở thành cơ hội để bạn hiểu rõ hơn giá trị của chính mình trong công việc.