Quy định mới về thẻ căn cước chính thức có hiệu lực, hàng triệu người dân cần lưu ý cách làm

16-03-2026 - 19:40 PM | Sống

Từ ngày 15/3/2026, một số quy định mới liên quan đến thẻ căn cước chính thức có hiệu lực theo các nghị định mới của Chính phủ.

Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Thủ tục cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước từ 15/3

Cụ thể, Khoản 10, Điều 5, Nghị định 58/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/3/2026) quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước như sau:

2. Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID):

Với các trường hợp công dân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước thông thường, quy trình giờ đây có thể thực hiện nhanh chóng trên VNeID. (Ảnh minh hoạ)

a) Công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước;

c) Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 06 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, từ ngày 15/3/2026, thẻ căn cước được cấp, cấp đổi, cấp lại thông qua VNeID theo quy định nêu trên.

Các bước thực hiện đổi thẻ căn cước trên VNeID

Đối với các trường hợp công dân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước thông thường, quy trình giờ đây có thể thực hiện nhanh chóng trên VNeID.

Bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công, sau đó lựa chọn thủ tục mong muốn. Hệ thống sẽ lập tức kết nối và hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân của bạn được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên VNeID, bạn chỉ cần tìm đến mục Thủ tục hành chính

Chọn Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) hoặc Cấp đổi (đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước) - Tạo mới yêu cầu (Bản thân/Khai hộ). Sau khi điền đầy đủ thông tin và hình thức nhận thẻ Căn cước mới, người dùng chỉ cần chọn phương thức thanh toán, đánh dấu vào ô “Tôi xin cam đoan…” rồi nhấn Gửi hồ sơ

Nếu mọi thông tin hiển thị đã hoàn toàn chính xác, người dân sẽ chủ động đăng ký thời gian và chọn cơ quan quản lý căn cước thuận tiện nhất để đến hoàn tất thủ tục. Ngay sau đó, hệ thống tự động xác nhận và chuyển yêu cầu của bạn đến cơ quan chức năng. Việc cuối cùng bạn cần làm là có mặt đúng lịch hẹn tại địa điểm đã đăng ký để hoàn tất các bước thu nhận vân tay, mống mắt hay chụp ảnh theo quy định.

Cách đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

