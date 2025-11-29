Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiện ích mới, chưa từng có liên quan đến thẻ Căn cước của hàng triệu người dân

29-11-2025 - 08:00 AM

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã tích hợp thêm tiện ích làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, giúp phụ huynh dễ dàng đăng ký ngay tại nhà.

Từ 1/7/2024, trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể làm thẻ Căn cước theo quy định của pháp luật. Do đó cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có thể gửi yêu cầu đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã tích hợp thêm tiện ích làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, giúp phụ huynh dễ dàng đăng ký ngay tại nhà mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an. Các thao tác đều đơn giản, thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của bạn và tiến hành đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Bước 2: Nhấn chọn vào mục Thủ tục hành chính trên giao diện trang chủ. Trong danh sách các thủ tục hiển thị, tiếp tục chọn vào mục Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi.

Bước 3: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập passcode (mã bảo mật) để xác thực danh tính, hãy nhập đúng và nhấn vào vào mục Tạo mới yêu cầu để làm các bước tiếp theo.

Lúc này, một giao diện nhập thông tin sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân của con em mình như họ tên, ngày sinh, nơi cư trú, quan hệ với người đăng ký...

Sau khi hoàn tất, nhấn vào nút Kiểm tra thông tin để xác nhận lại một lần nữa. 

Cuối cùng, bạn hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình gửi yêu cầu cấp thẻ (Ảnh: TGDĐ).

Thông tin trên thẻ căn cước của trẻ em dưới 14 tuổi

Theo báo QĐND, thông tin trên thẻ căn cước của trẻ em dưới 14 tuổi được quy định tại Thông tư 16 của Bộ Công an như sau:

Đối với trẻ từ 0 - 6 tuổi:

Mẫu thẻ dành cho công dân từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

Đối với công dân dưới 6 tuổi, thông tin trên thẻ căn cước gồm: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch.

Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi - dưới 14 tuổi:

Thông tin trên thẻ gồm: Ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; hgày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch.

Còn mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ 0 - dưới 6 tuổi và từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có các thông tin giống nhau gồm: Nơi cư trú; nơi đăng ký khai sinh; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; chữ "BỘ CÔNG AN"; Dòng MRZ.

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

