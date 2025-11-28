Tuyệt đối không làm điều này với Sổ hộ khẩu, Thẻ căn cước

Theo cảnh báo từ Công an TP Hà Nội, bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, nhu cầu tài chính phục vụ kinh doanh, sản xuất và tiêu dùng của người dân tăng đột biến. Nắm bắt tâm lý muốn vay nhanh, ngại thủ tục rườm rà tại ngân hàng, các nhóm lừa đảo đã tung ra "ma trận" quảng cáo vay tín chấp trên mạng xã hội. Chúng thường mạo danh nhân viên các ngân hàng lớn hoặc công ty tài chính uy tín, đăng tải các bài viết hứa hẹn giải ngân trong ngày với lãi suất thấp và thủ tục "siêu tốc". Mồi nhử phổ biến nhất là cam kết không cần thế chấp, chỉ cần gửi ảnh chụp giấy tờ cá nhân là có thể nhận tiền ngay lập tức.

Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh Sổ hộ khẩu, Thẻ căn cước hay bất kỳ thông tin riêng tư nào cho người lạ

Quy trình lừa đảo diễn ra rất bài bản và đánh trực diện vào lòng tin của nạn nhân. Sau khi tiếp cận được "con mồi", kẻ gian sẽ yêu cầu người dân chụp ảnh hai mặt Thẻ căn cước, Sổ hộ khẩu (hoặc giấy xác nhận cư trú) gửi qua Zalo, Facebook hoặc các ứng dụng nhắn tin. Có được dữ liệu này, chúng nhanh chóng cắt ghép, chỉnh sửa để làm giả các hợp đồng vay vốn hoặc sử dụng thông tin cá nhân của nạn nhân vào các mục đích phi pháp khác. Nguy hiểm hơn, sau khi thông báo hồ sơ đã được duyệt, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải chuyển trước một khoản tiền gọi là "phí bảo lãnh", "phí hồ sơ" hoặc "phí bảo hiểm khoản vay" để được giải ngân. Ngay khi nhận được tiền, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời chào vay tiền "dễ dãi" trên không gian mạng. Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh Sổ hộ khẩu, Thẻ căn cước hay bất kỳ thông tin riêng tư nào cho người lạ qua các ứng dụng nhắn tin. Nếu có nhu cầu vay vốn thực sự, người dân nên trực tiếp đến các trụ sở, chi nhánh ngân hàng hoặc công ty tài chính có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng để được tư vấn chính thống. Việc thận trọng xác minh danh tính người tư vấn và thực hiện thủ tục trực tiếp là cách duy nhất để bảo vệ quyền lợi và tài sản của bản thân trước những cái bẫy tín dụng đen công nghệ cao đang bủa vây dịp cận Tết.