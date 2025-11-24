Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12

24-11-2025 - 12:38 PM | Xã hội

Theo Nghị định 282 của Chính phủ, hành vi cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong đó Nghị định quy định mức phạt với vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, cụ thể như sau:

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12- Ảnh 1.

Cụ thể, người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền;

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử.

Không nộp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật; không nộp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan quản lý căn cước trong trường hợp cấp đổi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân.

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12- Ảnh 2.

Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác;

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Không nộp lại thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; không nộp lại giấy chứng nhận căn cước khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam hoặc xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc xác định có quốc tịch nước ngoài.

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12- Ảnh 3.

Cụ thể, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả để được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Thông báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân từ ngày 15/12- Ảnh 4.

Theo đó, người vi phạm sẽ bị hạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại giả; sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật;

Cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

Thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Mức phạt trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường Nổi bật

Vụ án Mailisa - hệ sinh thái kinh doanh có thể sụp đổ vì một mắt xích vi phạm

Vụ án Mailisa - hệ sinh thái kinh doanh có thể sụp đổ vì một mắt xích vi phạm Nổi bật

Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt?

Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt?

12:29 , 24/11/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

11:40 , 24/11/2025
Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng khi người dân chuyển đổi xe máy điện

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng khi người dân chuyển đổi xe máy điện

11:13 , 24/11/2025
Quốc hội tưởng niệm những người tử vong do thiên tai

Quốc hội tưởng niệm những người tử vong do thiên tai

10:55 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên