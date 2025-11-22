Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây là thông tin mới nhất từ Nghị định 282/2025 của Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, phòng chống tệ nạn và bạo lực gia đình. Một trong những điểm đáng chú ý là hàng loạt mức phạt mới liên quan đến thẻ căn cước công dân (CCCD) được điều chỉnh tăng mạnh so với Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Mức phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng

Áp dụng đối với các hành vi:

- Không xuất trình CCCD, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

- Không tuân thủ quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước.

- Không nộp CCCD, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan đang thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù.

So với trước đây (300.000 - 500.000 đồng), mức phạt đã tăng lên 500.000 - 1.000.000 đồng.

Mức phạt từ 2 - 4 triệu đồng

Áp dụng khi:

- Chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép CCCD, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân.

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin trên giấy tờ định danh.

- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

- Không nộp lại CCCD/thẻ căn cước khi bị thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy quyết định nhập quốc tịch.

Trước đây, mức phạt chỉ 1-2 triệu đồng.

Mức phạt từ 4 - 8 triệu đồng

Bao gồm các hành vi:

- Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả để được cấp CCCD, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước.

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi làm thủ tục cấp CCCD.

Mức xử phạt đã tăng gấp đôi so với quy định cũ.

Mức phạt từ 8 - 10 triệu đồng

Áp dụng cho:

- Sử dụng CCCD giả, căn cước giả, giấy chứng nhận căn cước giả; dùng CCCD đã hết giá trị để thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Cầm cố, nhận cầm cố CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

- Thuê hoặc cho thuê CCCD, giấy chứng nhận căn cước.

Mức phạt hiện hành trước đây là 4 - 6 triệu đồng.

Vì sao người dân cần chú ý khi sử dụng CCCD?

CCCD và căn cước điện tử đang là công cụ định danh quan trọng, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia và nhiều dịch vụ công. Chỉ một hành vi không xuất trình thẻ khi được yêu cầu cũng có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Những vi phạm nghiêm trọng hơn như sử dụng thẻ giả, cho thuê hoặc cầm cố thẻ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Đối với tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi cá nhân theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 282/2025.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

