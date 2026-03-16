Vừa chuyển khoản thành công 430 triệu đồng, người đàn ông SN 1986 vội báo công an vào cuộc xác minh
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) nhanh chóng phối hợp làm rõ sự việc.
Ngày 15/02, anh Nguyễn Đình Quang (sinh năm 1986, thường trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) do sơ suất nên chuyển nhầm số tiền 430 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Lê Thị Nguyên (trú tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Hòa nhanh chóng tiến hành xác minh, chủ động liên hệ với người nhận tiền, phối hợp làm rõ sự việc. Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an xã, anh Nguyễn Đình Quang được nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì Nhân dân phục vụ, anh Nguyễn Đình Quang gửi thư cảm ơn tới Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nhân Hòa.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An
Nhịp sống thị trường