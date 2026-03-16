Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa chuyển khoản thành công 430 triệu đồng, người đàn ông SN 1986 vội báo công an vào cuộc xác minh

16-03-2026 - 20:56 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) nhanh chóng phối hợp làm rõ sự việc.

Ngày 15/02, anh Nguyễn Đình Quang (sinh năm 1986, thường trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) do sơ suất nên chuyển nhầm số tiền 430 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Lê Thị Nguyên (trú tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Hòa nhanh chóng tiến hành xác minh, chủ động liên hệ với người nhận tiền, phối hợp làm rõ sự việc. Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an xã, anh Nguyễn Đình Quang được nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì Nhân dân phục vụ, anh Nguyễn Đình Quang gửi thư cảm ơn tới Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nhân Hòa.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên