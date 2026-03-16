Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett tiết lộ 3 bước tiết kiệm đơn giản: Người bình thường cũng có thể đổi đời nếu LÀM ĐÚNG THỨ TỰ

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới và là người đứng sau sự phát triển của Berkshire Hathaway - Tập đoàn đa quốc gia nằm trong nhóm doanh nghiệp có giá trị lớn nhất toàn cầu. Thành công của ông được xây dựng từ chiến lược đầu tư dài hạn, kỷ luật tài chính chặt chẽ và thói quen quản lý tiền bạc nhất quán trong nhiều thập kỷ.

Không chỉ nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, Buffett còn được biết đến với những nguyên tắc tài chính rất thực tế. Ông cho rằng khoảng cách giàu nghèo không bắt đầu từ mức lương cao hay thấp, mà từ việc mỗi người tiêu tiền trước hay tiết kiệm trước.

Từ kinh nghiệm đầu tư và quản lý tài chính của mình, tỷ phú Warren Buffett đưa ra phương pháp tích lũy gồm 3 bước đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài. Ông cho rằng chỉ cần thực hiện đúng thứ tự và duy trì đủ lâu, ngay cả người có thu nhập không cao vẫn có thể tạo dựng được nền tảng tài chính bền vững.

Bước 1: Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Trong cách quản lý tiền phổ biến, nhiều người áp dụng công thức: Tiết kiệm = thu nhập – chi tiêu. Tuy nhiên, tỷ phú Warren Buffett khuyên nên làm theo hướng ngược lại, tức là xác định khoản tiết kiệm trước, sau đó mới tính đến phần chi tiêu. Chỉ thay đổi thứ tự, nhưng kết quả tài chính có thể khác biệt rất lớn trong dài hạn.

Khi ưu tiên tiết kiệm ngay từ đầu, mỗi người sẽ buộc phải điều chỉnh thói quen chi tiêu theo số tiền còn lại, thay vì tiêu hết rồi mới nghĩ đến việc dành dụm. Theo ông, kỷ luật tài chính không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách kiểm soát số tiền đang có.

Để hình thành thói quen này, có thể bắt đầu từ những nguyên tắc đơn giản. Ngay khi nhận lương, nên chuyển khoảng 10-20% thu nhập sang một tài khoản tiết kiệm riêng và hạn chế sử dụng cho chi tiêu hằng ngày. Sau đó mới lập kế hoạch chi tiêu, tránh mua sắm theo cảm xúc hoặc chạy theo nhu cầu nhất thời.

Bên cạnh đó, cần hạn chế các khoản trả góp không thật sự cần thiết, đặc biệt với đồ công nghệ, thời trang hoặc những khoản chi mang tính hình thức. Những khoản nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên có thể làm mất đi cơ hội tích lũy trong thời gian dài. Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ, mà là cách “trả lương cho chính mình trong tương lai”. Khi duy trì thói quen này đủ lâu, mỗi người sẽ dần tạo được quỹ dự phòng và nền tảng tài chính ổn định.

Bước 2: Đầu tư vào bản thân - Đòn bẩy giúp tăng thu nhập

Tỷ phú Warren Buffett từng nhiều lần nhấn mạnh rằng khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất chính là đầu tư vào bản thân. Không phải ai cũng có nhiều vốn để đầu tư tài chính, nhưng ai cũng có thể đầu tư vào kiến thức, kỹ năng và tư duy. Đây là yếu tố quyết định khả năng kiếm tiền trong dài hạn.

Khi năng lực được nâng cao, giá trị lao động cũng tăng theo, từ đó mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và nguồn thu nhập tốt hơn. Vì vậy, bên cạnh việc tiết kiệm, mỗi người cần dành thời gian học hỏi, nâng cao chuyên môn và hiểu rõ hơn về cách quản lý tài chính cá nhân.

Những hình thức đầu tư vào bản thân có hiệu quả cao gồm học thêm kỹ năng nghề nghiệp có thể tạo ra thu nhập như công nghệ, kế toán, bán hàng, marketing, quản lý hoặc thiết kế. Đồng thời, việc trang bị kiến thức về tài chính, hiểu cách tiết kiệm, đầu tư và kiểm soát rủi ro sẽ giúp sử dụng tiền hiệu quả hơn.

Ngoài ra, duy trì thói quen đọc sách, theo dõi tin tức kinh tế, chứng khoán và thị trường lao động sẽ giúp mở rộng góc nhìn và nắm bắt cơ hội sớm hơn. Ngay cả khi đã ở tuổi cao, Buffett vẫn không ngừng học hỏi, bởi theo ông, kiến thức là yếu tố giúp mỗi đồng tiền kiếm được trở nên có giá trị hơn. Khi năng lực tăng lên, thu nhập có xu hướng tăng theo, và việc tích lũy cũng trở nên dễ dàng hơn.

Bước 3: Để tiền sinh ra tiền - Sức mạnh của lãi kép

Sau khi có khoản tiết kiệm ban đầu, bước tiếp theo là đưa số tiền này vào những kênh đầu tư có khả năng tăng trưởng ổn định. Đây là giai đoạn mà lãi kép bắt đầu phát huy tác dụng, giúp tài sản tăng dần theo thời gian thay vì chỉ phụ thuộc vào số tiền tích lũy ban đầu. Theo quan điểm của tỷ phú Warren Buffett, người biết để tiền tiếp tục sinh ra tiền sẽ có lợi thế rất lớn trong quá trình xây dựng nền tảng tài chính lâu dài.

Nguyên tắc quan trọng ở giai đoạn này là phân bổ tài sản theo từng mục tiêu cụ thể. Với nhu cầu ngắn hạn, nên ưu tiên quỹ dự phòng, tiền gửi hoặc các công cụ có độ an toàn cao để đảm bảo có thể sử dụng khi cần. Với kế hoạch trung hạn như mua nhà, học tập hoặc mục tiêu trong vài năm tới, có thể lựa chọn những kênh đầu tư ổn định, ít biến động. Còn với mục tiêu dài hạn, các hình thức như quỹ chỉ số, cổ phiếu hoặc tài sản tăng trưởng thường mang lại hiệu quả tốt hơn nếu được duy trì đủ lâu.

Lãi kép được ví như hiệu ứng “quả cầu tuyết”, càng lăn lâu thì càng lớn. Tài sản tăng lên không chỉ nhờ số vốn ban đầu mà còn nhờ phần lợi nhuận được tái đầu tư liên tục qua từng năm. Khi thời gian đủ dài, tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ tiết kiệm mà không đầu tư.

Ngay cả mức sinh lời trung bình khoảng 5% mỗi năm cũng có thể tạo ra kết quả đáng kể nếu duy trì trong thời gian dài. Vì vậy, điều quan trọng không phải là bắt đầu với số tiền lớn, mà là bắt đầu càng sớm càng tốt. Trong đầu tư dài hạn, thời gian chính là yếu tố quyết định sức mạnh của lãi kép và sự giàu có của bạn.

