Chê 1 loại tài sản ai cũng sở hữu là ‘tệ hại về lâu dài’, Warren Buffett vẫn nắm giữ một lượng kỷ lục: Cuối cùng đầu tư vào đâu để kiếm lời dài hạn?

Một trong những tài sản bị ông phê phán mạnh mẽ nhất là thứ mà hầu hết ai cũng sở hữu. Đó là tiền mặt. Trong bài viết đăng trên The New York Times năm 2008, Warren Buffett cho rằng tiền mặt và các tài sản tương đương tiền là tài sản tệ về dài hạn. Chúng không sinh lời và mất giá theo thời gian.

Năm 2008, lãi suất ở mức thấp nên tiền mặt không sinh lời nhiều. Thực tế, tiền mặt hiếm khi tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Trong khi đó, lạm phát làm xói mòn sức mua của đồng tiền theo thời gian. Vì vậy, phần lớn tỷ phú giữ tài sản ở dạng kém thanh khoản. Nguyên tắc phổ biến của họ là không nắm giữ quá 5% tài sản dưới dạng tiền mặt.

Ví dụ, Jimmy Donaldson, nổi tiếng với biệt danh MrBeast, cho biết anh thậm chí không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng để mua bữa sáng tại McDonald's, dù giá trị tài sản ròng của anh ở mức 2,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, câu chuyện của Warren Buffett lại khác. Đến tháng 11/2025, lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway tăng lên 381,7 tỷ USD. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh đồng USD mất 8% sức mua trong năm 2025 và lạm phát giai đoạn tháng 12/2024 đến tháng 12/2025 ở mức 2,7%.

Vì sao Warren Buffett nắm giữ nhiều tiền mặt đến vậy dù từng chê bai chúng?

Quy mô lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire làm dấy lên nhiều suy đoán về chiến lược của tập đoàn.

Chuyên gia phân tích Jim Shanahan tại Edward Jones nói với Reuters rằng lượng tiền mặt tăng mạnh đặt ra câu hỏi liệu Warren Buffett có cho rằng cổ phiếu đang bị định giá quá cao, kinh tế sắp suy thoái, hay tập đoàn đang chuẩn bị cho một thương vụ thâu tóm lớn.

Bà Cathy Seifert, chuyên gia của CFRA Research, nhận định động thái tích trữ tiền mặt thể hiện tâm lý “né rủi ro”. Tâm lý này có thể khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế và thị trường.

Chính Warren Buffett đã giải thích cách tiếp cận thận trọng của mình tại đại hội cổ đông năm 2024. Ông cho biết ban lãnh đạo chỉ hành động khi nhìn thấy cơ hội phù hợp.

Ông cũng cảnh báo thế giới ngày càng phức tạp và đan xen chặt chẽ hơn. Ông cho rằng nhiều rủi ro có thể phát sinh và Berkshire cần sẵn sàng hành động khi biến động xảy đến.

Với một tập đoàn có quy mô và bề dày thành công như Berkshire, quyết định tích trữ vốn có thể hợp lý. Tuy nhiên, chiến lược này không hẳn phù hợp với nhà đầu tư cá nhân đang tìm cách gia tăng tài sản hoặc chuẩn bị cho nghỉ hưu.

Lạm phát liên tục làm giảm giá trị đồng tiền. Vì vậy, nhà đầu tư có thể đưa tiền vào các kênh sinh lời giúp gia tăng tài sản và bảo vệ sức mua dài hạn.

Gợi ý 1: Cổ phiếu

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông đã xây dựng phần lớn tài sản nhờ đầu tư cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu Mỹ. Trong thư gửi cổ đông năm 2016, ông bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào doanh nghiệp Mỹ và cho rằng rổ cổ phiếu Mỹ gần như chắc chắn sẽ có giá trị cao hơn nhiều trong tương lai.

Và hiệu suất của Berkshire là một minh chứng. Từ năm 1964 đến 2023, Berkshire đạt mức tăng trưởng tổng cộng 4.384.748%.

Warren Buffett khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững. Ông nhấn mạnh nhà đầu tư cần hiểu rõ khoản đầu tư của mình để giảm rủi ro. Vì rủi ro đến từ việc không biết mình đang làm gì.

Gợi ý 2: Bất động sản

Bất động sản lâu nay cũng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy nhờ giá trị nội tại và khả năng tạo dòng tiền.

Khi lạm phát tăng, giá bất động sản thường tăng theo do chi phí vật liệu, nhân công và đất đai cao hơn. Thu nhập từ cho thuê cũng có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Năm 2022, Warren Buffett cho biết nếu được chào bán 1% toàn bộ các tòa chung cư tại Mỹ với giá 25 tỷ USD, ông sẽ viết séc ngay lập tức.

Nhu cầu nhà ở tồn tại trong cả giai đoạn tăng trưởng và suy thoái. Tại nhiều khu vực, giá nhà tăng cao khiến thuê nhà trở thành lựa chọn phổ biến.

Gợi ý 3: Vàng

Vàng là tài sản phòng ngừa lạm phát quen thuộc.

Ngân hàng trung ương không thể in vàng như tiền pháp định. Giá trị của vàng không gắn với một đồng tiền hay nền kinh tế cụ thể. Vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn.

Tháng 1/2026, giá vàng lần đầu vượt mốc 5.000 USD/ounce. Đà tăng này khiến một số chuyên gia, trong đó có nhà kinh tế Peter Schiff, dự báo năm 2026 có thể là thời điểm bứt phá mạnh của kim loại quý.

Theo Yahoo Finance