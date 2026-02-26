Hàng nghìn linh kiện máy bay chiến đấu biến mất bí ẩn khỏi kho dự trữ

Hãng tin Euronews cho biết, các nhà điều tra đang tìm hiểu vụ mất tích gần 2.500 linh kiện hàng không dành cho máy bay quân sự, trị giá khoảng 17 triệu euro.

Trong số các bộ phận bị thiếu có các module và hệ thống điện tử dành cho tiêm kích Panavia Tornado, cường kích AMX International và máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules.

Văn phòng Công tố Rome và Văn phòng Công tố Quân đội đã nêu tên khoảng chục người bị tình nghi tham ô. Trong đó bao gồm các quan chức cấp cao về hậu cần của Không quân, nhiều tướng lĩnh và những nhà quản lý của một công ty bên ngoài chuyên xử lý vật tư tại kho Brindisi.

Đây không phải phụ tùng thay thế thông thường, mà là những bộ phận quan trọng cần thiết cho hoạt động an toàn của máy bay quân sự.

Thông thường, có thể truy tìm nguồn gốc của vật tư thông qua sổ đăng ký quân sự, mã kiểm kê và các nghị định thư của NATO.

Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem làm thế nào linh kiện thuộc diện phải hạch toán nghiêm ngặt lại có thể biến mất khỏi hồ sơ chính thức trước khi chúng được đưa ra khỏi kho.

Yếu tố quan trọng của cuộc điều tra là giấy chứng nhận "tháo dỡ" được cấp cho một số bộ phận sau khi chúng đã biến mất khỏi kho.

Nếu những linh kiện vẫn còn sử dụng được lại bị "tuyên bố là hư hỏng" một cách "hồi tố", điều này cho thấy một nỗ lực có tổ chức nhằm phá hủy khả năng truy xuất nguồn gốc chính thức của chúng.

Máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Ý.

Một trong những giả thuyết chưa được xác nhận của cuộc điều tra cho rằng các bộ phận này có thể đã được đưa đến Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, nơi một số loại máy bay cùng loại đang được sử dụng.

Đặc biệt là trường hợp chiếc AMX International được phát triển trong khuôn khổ hợp tác Ý - Brazil và hiện đang được Không quân Brazil sử dụng. Năm ngoái, Rome đã cho ngừng hoạt động loại chiến đấu cơ này.

Cuộc điều tra đang xem xét liệu các bộ phận được chứng nhận có thể đã tái nhập vào các kênh nhu cầu quốc tế hay không, trong bối cảnh phụ tùng chính hãng cho một số mẫu máy bay lỗi thời đang ngày càng khan hiếm do việc ngừng sản xuất.

Có những thị trường thứ cấp hợp pháp dành cho linh kiện hàng không quân sự, bao gồm cả phân phối hàng tồn kho và cơ chế trao đổi giữa các quốc gia đồng minh, nhưng chúng được quản lý chặt chẽ để ngăn chặn khí tài xâm nhập vào các kênh cung ứng trái phép.

Việc "tháo dỡ phụ tùng" để duy trì hoạt động của những chiếc máy bay khác cũng là hợp pháp, nếu được thực hiện theo đúng quy trình đã thiết lập. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có hồ sơ kịp thời, giám sát kỹ thuật và trách nhiệm được xác định rõ ràng.

Trong khi đó, cơ quan tư pháp Ý đã ra lệnh tiến hành kiểm tra kỹ thuật để xác định mức độ hao mòn thực tế của bộ phận và xác định xem chúng có được thiết kế để tái chế hay vẫn hoàn toàn sử dụng được.

Không quân Ý đã thông báo thành lập một ủy ban điều tra kỹ thuật nội bộ. Giới chức nước này không công bố thêm chi tiết vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.