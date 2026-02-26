Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp Nga chuyển 8 tỷ USD qua lãnh thổ hải ngoại Anh

26-02-2026 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Một trong các du thuyền giao dịch qua Quần đảo Cayman từng được cho là có liên quan đến ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của Transparency International cho biết doanh nghiệp Nga đã chuyển 8 tỷ USD giao dịch qua các lãnh thổ hải ngoại của Anh kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Theo báo cáo của Transparency International - Tổ chức Minh bạch Quốc tế chuyên giám sát tham nhũng toàn cầu, các công ty Nga đã thực hiện khoảng 8 tỷ USD thương mại thông qua các lãnh thổ hải ngoại và vùng phụ thuộc của Anh kể từ năm 2022.

Phân tích hơn 29.000 giao dịch cho thấy hoạt động này liên quan hơn 150 du thuyền hạng sang, hàng chục máy bay và thiết bị phục vụ ngành dầu khí Nga. Hơn 95% giá trị giao dịch được thực hiện qua 4 khu vực gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Bermuda, Quần đảo Cayman và Gibraltar.

Phần lớn giao dịch diễn ra ngay sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt năm 2022, tuy nhiên dữ liệu đến tháng 1/2025 vẫn ghi nhận nhiều thương vụ mới. Trong năm 2022 có 65 giao dịch được mô tả là “du thuyền”, chủ yếu thông qua các công ty đăng ký ở nước ngoài trong quá trình chuyển giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và cảng Sochi của Nga. Con số này tăng lên 97 giao dịch trong năm 2023, trong đó có các trường hợp giao đến Crimea.

Báo cáo cũng đề cập các giao dịch liên quan thiết bị khoan dầu khí và một máy bay Airbus trị giá 55 triệu USD. Theo Transparency International, các pháp nhân tại Bermuda được sử dụng để thanh toán thiết bị phục vụ dự án Sakhalin-2 - dự án dầu khí lớn tại vùng Viễn Đông Nga hiện do tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom kiểm soát đa số cổ phần.

Tổ chức này cho rằng dòng tiền và hàng hóa được chuyển qua các khu vực có mức độ minh bạch hạn chế, làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả thực thi lệnh trừng phạt. Transparency International kêu gọi tăng cường cơ chế công khai chủ sở hữu hưởng lợi, tức hệ thống xác định cá nhân thực sự kiểm soát doanh nghiệp.

Phía Quần đảo Cayman cho biết các quy định trừng phạt của Anh được thực thi đầy đủ và đã phong tỏa hơn 9,7 tỷ USD tài sản Nga. Đại diện Quần đảo Virgin thuộc Anh cũng khẳng định dữ liệu không cho thấy vi phạm lệnh trừng phạt và khu vực này đã phong tỏa hơn 400 triệu USD tài sản Nga trong năm 2022.

Theo Mạnh Dương

VTV

