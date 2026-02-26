Lực lượng tuần tra bờ biển Cuba đụng độ với tàu cao tốc Mỹ

Theo Bộ Nội vụ Cuba, vụ việc xảy ra gần bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara, khi lực lượng tuần tra bờ biển Cuba chặn một con tàu cao tốc đăng ký tại Florida (Mỹ) đang hoạt động cách bờ khoảng một hải lý. Con tàu được cho là đã xâm nhập trái phép vùng biển Cuba và bị tiếp cận để kiểm tra giấy tờ trước khi xảy ra nổ súng.

Giới chức Cuba cho biết, những người trên con tàu cao tốc đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba. Lực lượng tuần tra bờ biển Cuba đã bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Những người này sau đó đã được đưa đi điều trị y tế.

Danh tính và quốc tịch của những người trên tàu vẫn chưa được xác nhận. Các quan chức Cuba cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ của con tàu khi tiếp cận bờ biển Cuba. Havana nhắc lại rằng, bảo vệ lãnh hải vẫn là một “trụ cột cơ bản” của chủ quyền quốc gia.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết đã được Ngoại trưởng Marco Rubio báo cáo về vụ việc nhưng hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết. Khi được một phóng viên đặt câu hỏi, ông Vance nói rằng Mỹ đang theo dõi tình hình và "hy vọng mọi việc không tồi tệ như chúng ta lo sợ".

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier đã ra lệnh cho các công tố viên mở một cuộc điều tra phối hợp về vụ việc.

Cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị leo thang giữa Washington và Havana, do lệnh cấm vận dầu mỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và nhân đạo ở Cuba.