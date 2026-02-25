Quan chức Mỹ: Washington sắp có động thái bất ngờ về việc bán dầu cho Cuba

Tờ Financial Post (Canada) ngày 24/2 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định trấn an các công ty năng lượng rằng họ có thể bán dầu và nhiên liệu cho các doanh nghiệp tư nhân Cuba, sau khi chiến dịch gây áp lực mới của Washington làm dấy lên cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên hòn đảo này.

Nguồn cung nhiên liệu ở Cuba ngày càng khan hiếm, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ nhấn mạnh lệnh cấm về năng lượng chỉ áp dụng cho việc bán hàng cho chính phủ Cuba.

Trong quá khứ, hầu hết nhiên liệu nhập khẩu vào Cuba đều do chính phủ nước này mua, với Venezuela và sau đó là Mexico là những nguồn cung dầu chính. Nguồn cung này đã giảm sút do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela và áp lực ngoại giao lên các đồng minh khác của Havana trong khu vực.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng chiến dịch của Mỹ đang gây ra “tác động ngày càng nghiêm trọng”, ảnh hưởng đến các bệnh viện, hệ thống vệ sinh công cộng, việc cung cấp nước và phân phối thực phẩm tại Cuba. Tổ chức toàn cầu này kêu gọi tất cả các quốc gia chấm dứt các biện pháp cưỡng chế kinh tế.

Liên Hợp Quốc cho biết hồi đầu tháng này, tình trạng thiếu xăng cũng đã làm gián đoạn khả năng cung cấp lương thực tại Cuba. Các trường học, nhà hộ sinh và viện dưỡng lão đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, “trong đó các nhóm dễ bị tổn thương nhất chịu tác động nặng nề hơn”.

Mặc dù chính phủ Cuba trong những tháng gần đây đã bắt đầu cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhập khẩu nhiên liệu theo một số điều kiện nhất định, nhưng họ bắt buộc phải sử dụng nhiên liệu cho mục đích cá nhân chứ không được bán lại, và số lượng vẫn còn nhỏ.

Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chấm dứt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sang Cuba; và chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng lời đe dọa áp thuế để gây áp lực buộc Mexico ngừng vận chuyển dầu cho Cuba.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Venezuela Maduro bị lật đổ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi hàng viện trợ nhân đạo trị giá 9 triệu USD, bao gồm lương thực, đèn năng lượng mặt trời và các mặt hàng khác... đến Cuba thông qua Giáo hội Công giáo.

Quan chức Mỹ nêu trên cho biết, hướng dẫn mới của Mỹ dành cho các nhà xuất khẩu và tái xuất khẩu sẽ do Bộ Thương mại và Bộ Tài chính nước này ban hành. Hướng dẫn sẽ nhấn mạnh rằng việc bán các sản phẩm nhiên liệu cho các doanh nghiệp và cá nhân của Cuba sẽ không cần giấy phép đặc biệt và được phép theo luật hiện hành.