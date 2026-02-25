Nga vừa gia nhập Top quốc gia làm chủ "công nghệ hiếm có" của thế giới

Hãng TASS ngày 20/2 thông tin, Nga đã tái gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng sản xuất thiết bị cho ngành kỹ thuật điện tử.

Thông tin này được Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga - ông Denis Manturov - công bố tại một diễn đàn công nghiệp.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov. Ảnh: Donat Sorokin/TASS

"Ngành công nghiệp vi điện tử là lĩnh vực mà chúng ta vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Chúng ta cần thu hẹp đáng kể khoảng cách với các nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này, như chúng ta đã từng làm được vào những năm 1970.

Đáng tiếc là, chúng ta bắt đầu dần mất vị thế của mình từ giữa những năm 1980, thậm chí có phần từ năm 1983...

Nhưng tôi có thể nói rằng kể từ năm 2026, Nga đã quay trở lại với nhóm các quốc gia có khả năng sản xuất thiết bị cho ngành kỹ thuật điện tử, và chỉ có 3 trong số đó sản xuất các thiết bị kỹ thuật điện tử" - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov cho biết.

Theo đó, Nga đang đẩy mạnh cuộc chạy đua tự chủ công nghệ bán dẫn với thông báo đầy tham vọng: Hoàn tất làm chủ công nghệ máy in thạch bản (lithography) nội địa với tiêu chuẩn 130 nanomet (nm) vào cuối năm 2026.

Lithography (còn gọi là quang khắc, in thạch bản hoặc photolithography trong lĩnh vực bán dẫn) là một công nghệ then chốt trong sản xuất chip bán dẫn và vi mạch tích hợp (IC).

Sự phát triển này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với năng lực công nghệ của Nga trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn.

Đây không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là bước ngoặt chiến lược, giúp Nga giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặc dù các nhà sản xuất hàng đầu đã và đang nghiên cứu các công nghệ xử lý nhỏ hơn, nhưng việc ra mắt công nghệ riêng của Nga được xem là nền tảng cho sự phát triển hơn nữa. Nga đặt mục tiêu lớn hơn và dài hạn là chủ được công nghệ máy in thạch bản tiêu chuẩn 28nm vào năm 2027, và sau đó là công nghệ 14nm vào năm 2030.

Ảnh: Trung tâm Công nghệ Nano Zelenograd (ZNTC)

Việc làm chủ được công nghệ máy in thạch bản cỡ 130 nanomet sẽ là bước đệm chiến lược cho Nga nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu chip bán dẫn từ phương Tây và châu Á.

Chưa kể, công nghệ này hỗ trợ gián tiếp bằng cách đảm bảo Nga có thể tự sản xuất linh kiện cho lưới điện sạch, năng lượng hạt nhân và tái tạo – hai lĩnh vực Nga đang đầu tư mạnh để giảm phát thải carbon và xuất khẩu công nghệ sạch.

Trước đó, vào năm 2025, các nhà sản xuất chất bán dẫn của Nga và Belarus đã đạt được một cột mốc quan trọng trong năng lực sản xuất chip nội địa. Hợp tác với Planar có trụ sở tại Belarus, Trung tâm Công nghệ Nano Zelenograd (ZNTC) của Nga đã phát triển một hệ thống máy quang khắc mới hỗ trợ công nghệ xử lý 350 nm cho các tấm silicon 200 mm.

[Máy quang khắc (lithography machine) là thiết bị cốt lõi trong sản xuất bán dẫn, sử dụng ánh sáng (tia cực tím UV/EUV) để in mạch điện tử siêu nhỏ lên tấm silicon (wafer)].