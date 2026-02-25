Mảnh kính lẫn trong cơm rang, 1.500 tấn bị thu hồi: Sản phẩm của một thương hiệu Nhật đình đám

Theo thông báo của Food Safety and Inspection Service (FSIS), các lô hàng bị thu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 8/9/2025 đến ngày 17/11/2025. Cơ quan này cho biết sản phẩm có khả năng chứa dị vật, “cụ thể là các mảnh thủy tinh”.

Tại Mỹ, sản phẩm liên quan mang tên Trader Joe’s Chicken Fried Rice, đóng gói túi nhựa 550 g và được phân phối tại hệ thống siêu thị Trader Joe’s trên toàn quốc. Theo mô tả trên bao bì, đây là món cơm chiên gồm rau củ, thịt gà và trứng. Sản phẩm có hạn sử dụng từ ngày 8/9/2026 đến ngày 17/11/2026.

Trong khi đó tại Canada, sản phẩm bị thu hồi là Ajinomoto Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice, đóng thùng giấy nặng 1,53 kg gồm 6 túi nhỏ bên trong. Các lô hàng này có hạn sử dụng từ ngày 9/9/2026 đến ngày 12/11/2026 và chỉ được phân phối tại thị trường Canada.

Ajinomoto Foods North America – công ty có trụ sở tại Portland, bang Oregon – là nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh cung cấp cho nhiều chuỗi bán lẻ tại Bắc Mỹ. Theo FSIS, các sản phẩm bị thu hồi đều mang mã cơ sở sản xuất P-18356 trong dấu kiểm định của US Department of Agriculture (USDA).

Đợt thu hồi được tiến hành sau khi công ty ghi nhận bốn phản ánh từ khách hàng cho biết đã tìm thấy mảnh kính trong cơm chiên. Tính đến thời điểm hiện tại, FSIS cho biết chưa có báo cáo nào về trường hợp bị thương liên quan đến các sản phẩm này.

Do đây là thực phẩm đông lạnh có thể được lưu trữ trong thời gian dài, cơ quan chức năng lo ngại một số sản phẩm vẫn còn trong tủ đông của người tiêu dùng hoặc tại các điểm bán lẻ. FSIS đang tiến hành kiểm tra hiệu quả của quá trình thu hồi nhằm đảm bảo các lô hàng không tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Giới chức Mỹ cảnh báo những dị vật cứng như thủy tinh trong thực phẩm có thể gây nguy hiểm nếu nuốt phải. Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi mà nên vứt bỏ hoặc mang trả lại nơi đã mua theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nguồn: FSIS﻿