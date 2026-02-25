Tổng thống Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang

Theo hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Donanld Trump đã rời Nhà Trắng lúc 20 giờ 33 phút ngày 24-2 (giờ địa phương) và đến Điện Capitol lúc 20 giờ 41 phút.

Nhà lãnh đạo này đọc Thông điệp Liên bang lúc 21 giờ 12 phút cùng ngày (9 giờ 12 phút ngày 25-2 tại Việt Nam).

Theo hãng tin AP, ông Donald Trump đã bắt đầu bài phát biểu bằng một đánh giá đầy tự hào về năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng: "Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ."

“Đất nước chúng ta đã trở lại lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết” - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 24-2. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tiếp tục bài phát biểu bằng những nhận định lạc quan về kinh tế đất nước. "Thu nhập đang tăng nhanh, nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết" - ông tuyên bố.

Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh đã đảm bảo được "các cam kết đầu tư hơn 18 ngàn tỉ USD từ khắp nơi trên thế giới", đồng thời mô tả Mỹ là quốc gia "nóng nhất" về kinh tế.

Song song đó, ông cho biết nước này trong năm ngoái ghi nhận tỉ lệ giết người đã giảm mạnh nhất lịch sử.

Về vấn đề năng lượng, ông Donald Trump khẳng định giá xăng đã giảm đáng kể so với năm ngoái.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này đã nhận được hơn 80 triệu thùng dầu từ "người bạn và đối tác mới, Venezuela".

Về chính sách nhập cư, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh số người di cư thấp kỷ lục từ phía biên giới phía Nam. “Trong 9 tháng qua, không có người nhập cư bất hợp pháp nào được phép vào Mỹ” - ông tuyên bố. Bên cạnh đó, ông cam kết “sẽ luôn cho phép những người nhập cư hợp pháp, những người yêu nước và làm việc chăm chỉ để bảo vệ đất nước chúng ta”.

Về chính sách thuế, ông Donald Trump cho rằng thuế quan mà ông đã đặt ra cho hàng hóa nhập khẩu “đang cứu đất nước chúng ta”. Ông chủ Nhà Trắng cũng ca ngợi dự luật giảm thuế lớn trong nước vừa được thông qua thành luật. Đây là vấn đề từng gây chia rẽ tại Quốc hội.

Tiếp đó, Tổng thống Mỹ yêu cầu “khôi phục đầy đủ và ngay lập tức tất cả nguồn kinh phí” cho Bộ An ninh Nội địa. Nguồn ngân sách thường xuyên cho bộ này đã bị cắt giảm hơn một tuần nay khi đảng Dân chủ yêu cầu chính sách trục xuất người nhập cư phải có sự thay đổi.

Tổng thống Mỹ cũng thúc giục Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune đưa ra dự luật nhằm áp đặt các yêu cầu chứng minh quốc tịch mới trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông cũng kêu gọi xóa bỏ bạo lực chính trị dưới mọi hình thức trong thông điệp nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ đang theo dõi bài phát biểu.

Gần cuối bài phát biểu, ông Donald Trump nói thêm về vai trò của chính mình như trong việc hòa giải các cuộc xung đột, cho rằng bản thân đã giúp chấm dứt 8 cuộc xung đột trên thế giới. Ông đặc biệt ca ngợi lệnh ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo ông "sẽ không bao giờ ngần ngại đối đầu với các mối đe dọa đối với nước Mỹ, bất cứ khi nào cần thiết.”