Venezuela yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro

Phát biểu tại khóa họp mới nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, ông Gil nhấn mạnh việc bắt giữ ông Maduro và phu nhân Cilia Flores là "hành động tùy tiện", đồng thời cáo buộc chiến dịch quân sự của Mỹ đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Venezuela đã kêu gọi chính phủ Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro. Trước đó vào ngày 3/1, vợ chồng ông Maduro đã bị bắt giữ trong một chiến dịch đột kích do Mỹ tiến hành tại Caracas và hiện đang bị tạm giam tại New York để chờ xét xử.

Ông Gil khẳng định ngày 3/1/2026 là "bước ngoặt đặc biệt nghiêm trọng" đối với Venezuela, cho rằng hành động quân sự của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, ông cho biết Caracas vẫn lựa chọn mở kênh đối thoại ngoại giao với Washington trên cơ sở bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, thay vì đối đầu.

Ông Nicolas Maduro, 63 tuổi, lãnh đạo Venezuela từ năm 2013 cho đến khi bị bắt giữ, hiện đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy tại Mỹ. Ông đã bác bỏ mọi cáo buộc và tự nhận mình là tù binh chiến tranh.

Liên quan đến tình hình trong nước, Ngoại trưởng Gil cho biết Venezuela đang thúc đẩy tiến trình hàn gắn, tha thứ và hòa giải dân tộc, sau khi Quốc hội nước này thông qua một đạo luật ân xá mới. Văn bản được thông qua ngày 19/2 với sự đồng thuận cao và được lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez đánh giá là bước tiến hướng tới một "Venezuela dân chủ, công bằng và tự do hơn".

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khai mạc phiên họp mới nhất tại Geneva ngày 23/2/2026

Theo giới chức Venezuela, khoảng 1.500 người đã nộp đơn xin hưởng ân xá. Tổ chức phi chính phủ Foro Penal cho biết hiện vẫn còn khoảng 600 tù nhân chính trị bị giam giữ, dù khoảng 500 người đã được trả tự do kể từ tháng 1. Riêng tại nhà tù Rodeo I, phía Đông thủ đô Caracas, hàng chục tù nhân đã được phóng thích trong ngày 23/2 trong sự chờ đón của người thân.

Tuy nhiên, một số lực lượng đối lập cho rằng luật ân xá còn loại trừ một số tội danh từng được sử dụng để xử lý các nhân vật bất đồng chính kiến, đồng thời không áp dụng đối với các cáo buộc liên quan đến quân sự.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Nhân quyền LHQ cho biết đang đàm phán với Caracas để tái lập hiện diện tại Venezuela sau khi bị trục xuất hồi tháng 2/2024. Theo người phát ngôn cơ quan này, hai bên đang hướng tới một thỏa thuận dài hạn nhằm bảo đảm cơ chế giám sát và thực thi đầy đủ nhiệm vụ nhân quyền tại quốc gia Nam Mỹ.