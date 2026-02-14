Ông Donald Trump hé lộ "sắp thăm Venezuela", công khai "vũ khí bí mật" công nghệ cao

Trong chuyến thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang Bắc Carolina ngày 13-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên công khai nói về một loại vũ khí công nghệ cao từng giúp đặc nhiệm nước này bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng rồi.

Ông Donald Trump gọi vũ khí đó là "discombobulator" (thiết bị gây nhiễu/rối loạn), đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga và Trung Quốc trong cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào thủ đô Caracas - Venezuela hồi tháng 1 qua.

Theo trang Hindustan Times, Tổng thống Donald Trump khẳng định trước các binh sĩ đặc nhiệm và gia đình quân nhân rằng loại vũ khí này có khả năng chặn đứng hoàn toàn các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất do nước ngoài cung cấp cho chính quyền Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ quân sự Fort Bragg hôm 13-2. Ảnh: AP.

"Các thiết bị của Nga không hoạt động. Các thiết bị của Trung Quốc không hoạt động. Ai cũng cố tìm hiểu tại sao chúng không hoạt động. Một ngày nào đó các bạn sẽ biết, nhưng thực tế là chúng đã hoàn toàn vô dụng" - ông Donald Trump tuyên bố trước các binh sĩ.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, người đứng đầu Nhà Trắng cũng từng úp mở về thiết bị này: "Tôi không được phép nói sâu về nó. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết nó làm được gì: Không có thiết bị nào của đối phương hoạt động được cả. Mọi thứ đều bị làm cho rối loạn".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng khẳng định trên thế giới "chưa ai sở hữu công nghệ tương tự".

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump chính thức xác nhận kế hoạch thực hiện một chuyến thăm tới Venezuela nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể.

Theo Al Jazeera, nếu chuyến thăm này diễn ra, ông Donald Trump sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Venezuela trong vòng gần ba thập kỷ qua.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đến Venezuela vào năm 1997.