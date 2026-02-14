Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump hé lộ "sắp thăm Venezuela", công khai "vũ khí bí mật" công nghệ cao

14-02-2026 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump tuyên bố vũ khí bí mật của Mỹ đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga và Trung Quốc.

Trong chuyến thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang Bắc Carolina ngày 13-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên công khai nói về một loại vũ khí công nghệ cao từng giúp đặc nhiệm nước này bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng rồi.

Ông Donald Trump gọi vũ khí đó là "discombobulator" (thiết bị gây nhiễu/rối loạn), đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga và Trung Quốc trong cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào thủ đô Caracas - Venezuela hồi tháng 1 qua.

Theo trang Hindustan Times, Tổng thống Donald Trump khẳng định trước các binh sĩ đặc nhiệm và gia đình quân nhân rằng loại vũ khí này có khả năng chặn đứng hoàn toàn các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất do nước ngoài cung cấp cho chính quyền Venezuela.

Tổng thống Trump tiết lộ vũ khí bí mật "vô hiệu hóa" toàn bộ hệ thống phòng thủ tại Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ quân sự Fort Bragg hôm 13-2. Ảnh: AP.

"Các thiết bị của Nga không hoạt động. Các thiết bị của Trung Quốc không hoạt động. Ai cũng cố tìm hiểu tại sao chúng không hoạt động. Một ngày nào đó các bạn sẽ biết, nhưng thực tế là chúng đã hoàn toàn vô dụng" - ông Donald Trump tuyên bố trước các binh sĩ.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, người đứng đầu Nhà Trắng cũng từng úp mở về thiết bị này: "Tôi không được phép nói sâu về nó. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết nó làm được gì: Không có thiết bị nào của đối phương hoạt động được cả. Mọi thứ đều bị làm cho rối loạn".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng khẳng định trên thế giới "chưa ai sở hữu công nghệ tương tự".

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump chính thức xác nhận kế hoạch thực hiện một chuyến thăm tới Venezuela nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể.

Theo Al Jazeera, nếu chuyến thăm này diễn ra, ông Donald Trump sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Venezuela trong vòng gần ba thập kỷ qua.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đến Venezuela vào năm 1997.

Theo Thu Hương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng lại bật tăng sau báo cáo lạm phát Mỹ: Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy kim loại quý

Giá vàng lại bật tăng sau báo cáo lạm phát Mỹ: Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy kim loại quý Nổi bật

Lạm phát lõi chạm mức thấp nhất 4 năm, dự đoán xác suất Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm tăng vọt 88%

Lạm phát lõi chạm mức thấp nhất 4 năm, dự đoán xác suất Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm tăng vọt 88% Nổi bật

Trung Quốc âm thầm hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đa năng

Trung Quốc âm thầm hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đa năng

13:17 , 14/02/2026
Ông Donald Trump lại bình luận nóng về Iran

Ông Donald Trump lại bình luận nóng về Iran

12:29 , 14/02/2026
Mỹ phạt hai công ty 252 triệu USD do xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc

Mỹ phạt hai công ty 252 triệu USD do xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc

11:07 , 14/02/2026
Người dân Trung Quốc thuê "đội quân sắt" để mua vui trong dịp Tết: Là mốt nhất thời hay xu thế dài hạn?

Người dân Trung Quốc thuê "đội quân sắt" để mua vui trong dịp Tết: Là mốt nhất thời hay xu thế dài hạn?

08:38 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên