Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump lại bình luận nóng về Iran

14-02-2026 - 12:29 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những bình luận về Iran sau khi xác nhận việc triển khai nhóm tàu sân bay thứ 2 đến Trung Đông.

"Có vẻ như đó sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra. Suốt 47 năm qua, họ cứ nói đi nói lại mãi" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng thúc đẩy việc thay đổi chế độ hiện tại của Iran, vốn do các giáo sĩ Hồi giáo nắm quyền.

Nói về việc nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Tehran, tổng thống Mỹ cho biết: “Nếu chúng ta làm được điều đó thì đó sẽ là phần nhỏ nhất của nhiệm vụ".

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ ám chỉ ưu tiên hàng đầu của ông là Iran tiếp tục thu hẹp chương trình hạt nhân. Nhưng hôm 13-2, ông cho rằng đó chỉ là một khía cạnh trong những nhượng bộ mà Mỹ cần Iran thực hiện.

Tổng thống Mỹ: Thay đổi quyền lực ở Iran là "điều tốt nhất có thể xảy ra" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay Pope Army Airfield ở căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina - Mỹ hôm 13-2.

Ông Donald Trump đưa ra những bình luận này hôm 13-2, ngay sau khi thăm binh lính tại căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina - Mỹ và sau khi ông xác nhận việc triển khai nhóm tàu sân bay thứ 2 đến Trung Đông.

Phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ về chế độ hiện tại của Iran được đưa ra vài tuần sau khi Ngoại trường Mỹ Marco Rubio nói rằng một sự thay đổi quyền lực tiềm tàng ở Iran sẽ "phức tạp hơn nhiều" so với việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ tháng trước, ông Rubio bình luận về Iran: "Chúng ta đang nói về một chế độ đã tồn tại trong thời gian rất dài".

Trước đó vào cùng ngày 13-2, ông Donald Trump cho biết tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đang được điều từ vùng biển Caribe đến Trung Đông để gia nhập cùng các tàu chiến và khí tài quân sự khác mà Mỹ đã tăng cường trong khu vực.

Ông chủ Nhà Trắng từng gợi ý một vòng đàm phán khác với Iran dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Sau đó một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Tehran đã đến thăm Oman và Qatar nhằm trao đổi thông điệp với các trung gian của Mỹ.

“Trong trường hợp chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ cần đến nó” - ông Donald Trump nói với các phóng viên về chiếc tàu sân bay thứ hai.

Tổng thống Donald Trump công bố quyết định quan trọng

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
donald trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng lại bật tăng sau báo cáo lạm phát Mỹ: Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy kim loại quý

Giá vàng lại bật tăng sau báo cáo lạm phát Mỹ: Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy kim loại quý Nổi bật

Lạm phát lõi chạm mức thấp nhất 4 năm, dự đoán xác suất Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm tăng vọt 88%

Lạm phát lõi chạm mức thấp nhất 4 năm, dự đoán xác suất Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm tăng vọt 88% Nổi bật

Mỹ phạt hai công ty 252 triệu USD do xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc

Mỹ phạt hai công ty 252 triệu USD do xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc

11:07 , 14/02/2026
Người dân Trung Quốc thuê "đội quân sắt" để mua vui trong dịp Tết: Là mốt nhất thời hay xu thế dài hạn?

Người dân Trung Quốc thuê "đội quân sắt" để mua vui trong dịp Tết: Là mốt nhất thời hay xu thế dài hạn?

08:38 , 14/02/2026
Tàu hải quân Mexico chở hàng trăm tấn hàng viện trợ đến Cuba

Tàu hải quân Mexico chở hàng trăm tấn hàng viện trợ đến Cuba

07:18 , 14/02/2026
Sân bay đông khách top đầu thế giới ở ĐNÁ đã giải quyết "khoảng trống kết nối" với thành phố như thế nào?

Sân bay đông khách top đầu thế giới ở ĐNÁ đã giải quyết "khoảng trống kết nối" với thành phố như thế nào?

21:50 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên