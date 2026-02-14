Mỹ phạt hai công ty 252 triệu USD do xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ ngày 12/2 cho biết một tập đoàn của nước này cùng chi nhánh tại Hàn Quốc đã đồng ý nộp khoản tiền phạt khoảng 252 triệu USD do có hành vi xuất khẩu trái phép các thiết bị sản xuất bán dẫn sang Trung Quốc.

Cơ quan Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã công bố thỏa thuận dàn xếp với tập đoàn Applied Materials Inc. (AMAT) có trụ sở tại Santa Clara, California và công ty con Applied Materials Korea (AMK). Theo đó, hai doanh nghiệp này sẽ phải nộp mức phạt cao thứ hai trong lịch sử mà BIS từng áp đặt.

Trước đó, AMAT đã xuất khẩu thiết bị sản xuất chip, cụ thể là máy cấy ion, cho một doanh nghiệp Trung Quốc - doanh nghiệp đã bị đưa vào "Danh sách Thực thể" cần kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ từ năm 2020.

Cơ quan này cho biết trong giai đoạn năm 2021 và 2022, AMAT đã vận chuyển các máy cấy ion đến chi nhánh AMK tại Hàn Quốc để lắp ráp, sau đó tiếp tục chuyển sang Trung Quốc mà không xin cấp phép xuất khẩu. Hành vi này được xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định về giấy phép của BIS.

Tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển trái phép rơi vào khoảng 126 triệu USD. Mức phạt 252 triệu USD - gấp đôi giá trị giao dịch - là mức phạt tối đa được luật pháp quy định cho các hành vi vi phạm này.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết thêm, theo thỏa thuận dàn xếp, AMAT đã đồng ý thực hiện nhiều đợt kiểm toán đối với chương trình tuân thủ xuất khẩu của mình, đồng thời phải nộp chứng nhận hàng năm cho BIS liên quan đến các kết quả kiểm toán này.

Liên quan đến vụ việc, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler khẳng định BIS cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của Mỹ và răn đe các đối tượng vi phạm. Ông nhấn mạnh rằng khi các công ty xuất khẩu sản phẩm ra toàn cầu, họ phải tuân thủ pháp luật hoặc sẽ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc.