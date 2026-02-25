Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu cô gái Thái Lan bị bại liệt khỏi hang ổ lừa đảo tại Campuchia

25-02-2026 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Chị Naphatsara (giữa) sau khi được giải cứu khỏi trung tâm lừa đảo ở Campuchia (Ảnh: The Nation)

Chị Naphatsara (giữa) sau khi được giải cứu khỏi trung tâm lừa đảo ở Campuchia (Ảnh: The Nation)

Thái Lan vừa giải cứu thành công một phụ nữ 23 tuổi bị khuyết tật do bại liệt khỏi đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc tổng đài tại Campuchia.

Nạn nhân là chị Naphatsara, quê tại tỉnh Chiang Rai, từng làm nhân viên hành chính ở Bangkok nhưng mất việc và tìm kiếm cơ hội việc làm trực tuyến. Trên mạng xã hội Facebook, chị thấy thông tin tuyển dụng vị trí hành chính tại tỉnh Sa Kaeo với mức lương 20.000 Baht/tháng (khoảng 550 USD). Sau khi nộp hồ sơ, ngày 12/2, chị được yêu cầu đến một trung tâm thương mại ở quận Lat Phrao (Bangkok) để lên xe di chuyển.

Tuy nhiên, khi tới Sa Kaeo, chị không được đưa đến nơi làm việc như thỏa thuận mà bị chở đến một khu vực hẻo lánh gần cánh đồng mía. Dù gặp khó khăn trong di chuyển vì khuyết tật, chị vẫn bị ép chạy qua cánh đồng trước khi bị bàn giao cho một nhóm đối tượng người Campuchia và đưa sang khu vực Poipet, Campuchia.

Tại đây, Naphatsara cùng nhiều người Thái Lan khác bị giam giữ trong một tòa nhà do nhóm lừa đảo điều hành. Điện thoại và giấy tờ tùy thân của các nạn nhân bị tịch thu; họ bị buộc sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét nhận diện khuôn mặt, phục vụ các giao dịch chuyển tiền trái phép. Theo lời kể, có khoảng 30 - 40 công dân Thái Lan bị giữ tại cơ sở này, một số đã tìm cách bỏ trốn nhưng không thành.

Giải cứu cô gái Thái Lan bị bại liệt khỏi hang ổ lừa đảo tại Campuchia- Ảnh 1.

Campuchia cho biết đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia được triển khai từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 2/2026 (Ảnh: Khmer Times)

Ngày 16/2, nhóm nạn nhân bị chuyển đến khu phức hợp Grand Pailin Casino & Resort gần Poipet. Lợi dụng kết nối Wi-Fi tại đây, Naphatsara đã liên lạc được với gia đình và cầu cứu Thiếu tướng Cảnh sát Manop cùng Cảnh sát Khu vực 5.

Sau đó, Naphatsara và 5 công dân Thái Lan khác đã tìm cơ hội trốn khỏi sòng bạc, băng qua khu vực rừng giáp biên giới để trở về Thái Lan. Lực lượng quân đội Thái Lan làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới đã hỗ trợ nhóm này. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định do vượt biên trái phép, họ được trở về địa phương an toàn.

Naphatsara đã trình báo vụ việc tại đồn cảnh sát Chiang Saen, cung cấp thông tin chi tiết về quá trình bị lừa sang Campuchia và cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo.

Thiếu tướng Manop bày tỏ nhẹ nhõm trước việc nạn nhân được giải cứu an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng với các lời mời chào việc làm trực tuyến hứa hẹn mức lương cao nhưng không yêu cầu kinh nghiệm. Theo ông, đây thường là vỏ bọc của các đường dây buôn người, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều tra, lấy lời khai nhân chứng và triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm triệt phá các đường dây tội phạm xuyên biên giới, tăng cường bảo vệ công dân trước nguy cơ buôn người và lừa đảo quốc tế.

Campuchia công bố con số kỷ lục gần 20 tỷ USD với Trung Quốc, tỏ ra lạc quan bất chấp thực trạng

Theo An Khê

VTV

Từ Khóa:
Cô gái Thái Lan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mảnh kính lẫn trong cơm rang, 1.500 tấn bị thu hồi: Sản phẩm của một thương hiệu Nhật đình đám

Mảnh kính lẫn trong cơm rang, 1.500 tấn bị thu hồi: Sản phẩm của một thương hiệu Nhật đình đám Nổi bật

Nền kinh tế vừa soán ngôi Nhật Bản đang cứu Nga 'một bàn thua' giữa cuộc xung đột với Ukraine

Nền kinh tế vừa soán ngôi Nhật Bản đang cứu Nga 'một bàn thua' giữa cuộc xung đột với Ukraine Nổi bật

Trộm đột nhập lấy 102 triệu USD trang sức, Giám đốc bảo tàng Louvre từ chức

Trộm đột nhập lấy 102 triệu USD trang sức, Giám đốc bảo tàng Louvre từ chức

10:18 , 25/02/2026
Tỷ phú Trung Quốc mất 1,1 tỷ USD để ly dị thanh mai trúc mã

Tỷ phú Trung Quốc mất 1,1 tỷ USD để ly dị thanh mai trúc mã

09:37 , 25/02/2026
EU phê duyệt khoản vay hơn 100 tỉ USD cho Ukraine

EU phê duyệt khoản vay hơn 100 tỉ USD cho Ukraine

09:36 , 25/02/2026
Quốc gia vượt xa Nhật Bản về số 'kỳ lân' khởi nghiệp, mỗi năm trung bình có 45 startup trên 1 tỷ USD

Quốc gia vượt xa Nhật Bản về số 'kỳ lân' khởi nghiệp, mỗi năm trung bình có 45 startup trên 1 tỷ USD

09:15 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên