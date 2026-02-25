Giải cứu cô gái Thái Lan bị bại liệt khỏi hang ổ lừa đảo tại Campuchia

Nạn nhân là chị Naphatsara, quê tại tỉnh Chiang Rai, từng làm nhân viên hành chính ở Bangkok nhưng mất việc và tìm kiếm cơ hội việc làm trực tuyến. Trên mạng xã hội Facebook, chị thấy thông tin tuyển dụng vị trí hành chính tại tỉnh Sa Kaeo với mức lương 20.000 Baht/tháng (khoảng 550 USD). Sau khi nộp hồ sơ, ngày 12/2, chị được yêu cầu đến một trung tâm thương mại ở quận Lat Phrao (Bangkok) để lên xe di chuyển.

Tuy nhiên, khi tới Sa Kaeo, chị không được đưa đến nơi làm việc như thỏa thuận mà bị chở đến một khu vực hẻo lánh gần cánh đồng mía. Dù gặp khó khăn trong di chuyển vì khuyết tật, chị vẫn bị ép chạy qua cánh đồng trước khi bị bàn giao cho một nhóm đối tượng người Campuchia và đưa sang khu vực Poipet, Campuchia.

Tại đây, Naphatsara cùng nhiều người Thái Lan khác bị giam giữ trong một tòa nhà do nhóm lừa đảo điều hành. Điện thoại và giấy tờ tùy thân của các nạn nhân bị tịch thu; họ bị buộc sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét nhận diện khuôn mặt, phục vụ các giao dịch chuyển tiền trái phép. Theo lời kể, có khoảng 30 - 40 công dân Thái Lan bị giữ tại cơ sở này, một số đã tìm cách bỏ trốn nhưng không thành.

Campuchia cho biết đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia được triển khai từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 2/2026 (Ảnh: Khmer Times)

Ngày 16/2, nhóm nạn nhân bị chuyển đến khu phức hợp Grand Pailin Casino & Resort gần Poipet. Lợi dụng kết nối Wi-Fi tại đây, Naphatsara đã liên lạc được với gia đình và cầu cứu Thiếu tướng Cảnh sát Manop cùng Cảnh sát Khu vực 5.

Sau đó, Naphatsara và 5 công dân Thái Lan khác đã tìm cơ hội trốn khỏi sòng bạc, băng qua khu vực rừng giáp biên giới để trở về Thái Lan. Lực lượng quân đội Thái Lan làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới đã hỗ trợ nhóm này. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định do vượt biên trái phép, họ được trở về địa phương an toàn.

Naphatsara đã trình báo vụ việc tại đồn cảnh sát Chiang Saen, cung cấp thông tin chi tiết về quá trình bị lừa sang Campuchia và cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo.

Thiếu tướng Manop bày tỏ nhẹ nhõm trước việc nạn nhân được giải cứu an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng với các lời mời chào việc làm trực tuyến hứa hẹn mức lương cao nhưng không yêu cầu kinh nghiệm. Theo ông, đây thường là vỏ bọc của các đường dây buôn người, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều tra, lấy lời khai nhân chứng và triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm triệt phá các đường dây tội phạm xuyên biên giới, tăng cường bảo vệ công dân trước nguy cơ buôn người và lừa đảo quốc tế.