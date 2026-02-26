CEO JP Morgan: Nhiều ngân hàng đang làm điều tồi tệ, làn sóng vỡ nợ của người đi vay sẽ sớm diễn ra

CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase chia sẻ với CNBC rằng ông cảm thấy lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ, viện dẫn mức định giá tài sản đang ở mức cao và môi trường cạnh tranh trong ngành ngân hàng giống giai đoạn trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Trong bối cảnh nhiều nhà kinh tế đánh giá các chính sách cắt giảm thuế và nới lỏng quy định của chính quyền Tổng thống Trump có thể thúc đẩy tăng trưởng năm nay, Dimon cho biết trong buổi cập nhật thường niên với nhà đầu tư rằng ông tập trung vào những rủi ro tiềm ẩn khi kỳ vọng thị trường đang ở mức cao.

“Quan điểm của tôi là mọi người đang quá thoải mái với mức định giá tài sản cao và khối lượng giao dịch lớn, tin rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra,” Dimon nói.

Theo Dimon, chu kỳ kinh tế sớm muộn gì cũng sẽ đảo chiều, kéo theo làn sóng vỡ nợ của người đi vay, tác động rộng khắp đến các tổ chức cho vay và thậm chí ảnh hưởng tới những ngành mà ít ai ngờ tới.

“Sẽ có một chu kỳ suy thoái vào một ngày nào đó… Tôi không biết tổ hợp yếu tố nào sẽ kích hoạt chu kỳ đó. Nhưng mức độ lo lắng của tôi về kịch bản này là rất cao,” ông nói. “Việc giá tài sản đang cao không làm tôi yên tâm. Thực tế, tôi nghĩ điều đó còn làm tăng rủi ro.”

Những tuần gần đây, thị trường tài chính biến động mạnh trước lo ngại rằng các mô hình AI từ Anthropic và OpenAI có thể gây xáo trộn nhiều ngành, đặc biệt là lĩnh vực phần mềm. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 vẫn đang ở gần mức đỉnh lịch sử.

Song song đó, những lo ngại liên quan đến các khoản vay dành cho doanh nghiệp phần mềm, tâm điểm của cơn sốt AI, đã tác động mạnh đến thị trường tín dụng tư nhân. Tuần trước, Blue Owl khiến thị trường chao đảo khi công bố phải bán tài sản để đáp ứng yêu cầu rút vốn của nhà đầu tư, kéo giá cổ phiếu các nhà quản lý tài sản thay thế lớn như Apollo, KKR và Blackstone đi xuống. Sự kiện này khiến một số nhà quan sát đặt câu hỏi liệu đây có phải là khởi đầu cho một chu kỳ suy giảm tín dụng rộng hơn.

Dimon cảnh báo rằng trong mỗi chu kỳ tín dụng luôn tồn tại “bất ngờ”, và điều bất ngờ thường nằm ở ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. “Năm 2008–2009, ít ai nghĩ các công ty điện và viễn thông sẽ gặp vấn đề. Lần này có thể là phần mềm, vì AI,” ông nói.

Ông cũng đồng tình với nhận định trước đó của Troy Rohrbaugh, đồng lãnh đạo mảng ngân hàng thương mại và đầu tư của JPMorgan, rằng rủi ro có thể không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tín dụng tư nhân mà có thể lan rộng hơn. “Hiện tại có vẻ chỉ là một số trường hợp riêng lẻ, nhưng điều đó có thể thay đổi rất nhanh, và chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản đó,” Rohrbaugh nói.

Trả lời câu hỏi của nhà phân tích ngân hàng kỳ cựu Mike Mayo, Dimon cho rằng môi trường hiện tại giống ba năm trước khủng hoảng 2008, khi “ai cũng kiếm được nhiều tiền, sử dụng đòn bẩy cao”.

Ông cho biết một số ngân hàng, tổ chức tài chính đang “làm những điều ngớ ngẩn” khi chạy theo lợi suất từ hoạt động cho vay và đầu tư, dù không nêu đích danh. “Bạn sẽ cảm thấy mình thật ngốc khi mọi người xung quanh đều kiếm tiền dễ dàng… cảm giác đó rất hấp dẫn,” Dimon nói. “Nhưng khi tôi nhìn vào tất cả những yếu tố đang diễn ra, tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ: hãy cẩn trọng”.

Dimon cũng đề cập đến câu hỏi lâu nay về kế hoạch kế nhiệm tại JPMorgan, ngân hàng lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường trong hơn hai thập kỷ ông lãnh đạo. Khác với trước đây khi thường đưa ra mốc thời gian cụ thể, lần này ông né tránh. “Tôi được yêu cầu phải nói rất rõ điều này. Tôi sẽ còn làm CEO. Có thể thêm vài năm sau đó ở vai trò chủ tịch điều hành”.

Theo: CNBC