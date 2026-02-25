Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’ cảnh báo cú sụp đổ lớn nhất lịch sử cận kề, đầu tư 3 loại tài sản này là sáng suốt

Thị trường chứng khoán Mỹ bước vào năm 2026 ở mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, ông Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, Cha nghèo”, cảnh báo một cú đảo chiều lớn đang đến gần.

Trong bài đăng mới trên mạng xã hội X, ông Kiyosaki nhắc lại quan điểm từng nêu trong cuốn "Lời tiên tri của Cha giàu" xuất bản năm 2013. Ông cho rằng vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử vẫn chưa xảy ra và hiện đã cận kề.

Nhiều người Mỹ đang nắm giữ cổ phiếu thông qua các tài khoản hưu trí như 401(k) và IRA. Nếu thị trường sụp đổ ở quy mô lớn, thiệt hại có thể rất đáng kể. Trong đợt bán tháo năm 2022, CBS News ước tính người tham gia các kế hoạch 401(k) và IRA mất khoảng 3.000 tỷ USD.

Dù vậy, ông Kiyosaki cho rằng tác động sẽ không như nhau. Ông nhận định những người đã chuẩn bị sẵn sàng có thể trở nên giàu có hơn sau khủng hoảng. Ông cảnh báo những người không chuẩn bị sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Ông Kiyosaki cho biết ông không lo ngại về khả năng suy thoái. Ông thậm chí tỏ ra hào hứng vì đã cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng phòng thủ. Ông cho biết đang nắm giữ vàng vật chất, bạc, Ethereum và Bitcoin.

Kim loại quý

Nhiều năm qua, ông Kiyosaki đã ủng hộ đầu tư vào kim loại quý. Ông từng nói ông mua vàng vì không tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giới đầu tư thường xem kim loại quý là công cụ phòng ngừa lạm phát. Vàng không thể đem in thêm như tiền pháp định. Vàng cũng được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Tài sản này không phụ thuộc vào một quốc gia hay nền kinh tế cụ thể. Trong giai đoạn bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị, dòng tiền thường tìm đến vàng.

Ông Kiyosaki cho biết ông đang tích trữ vàng và sở hữu cả mỏ vàng.

Không riêng Kiyosaki, tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, từng nhận định nhà đầu tư thường không nắm giữ đủ tỷ trọng vàng trong danh mục. Ông cho rằng vàng là công cụ đa dạng hóa hiệu quả khi thị trường biến động.

Bất động sản tạo dòng tiền

Ngoài kim loại quý, ông Kiyosaki còn nhấn mạnh vai trò của bất động sản tạo thu nhập, loại tài sản có thể trụ vững ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng. Ông từng khuyến nghị nhà đầu tư nên trở thành doanh nhân và đầu tư vào bất động sản cho thuê để tạo dòng tiền ổn định ngay cả khi thị trường sụp đổ.

Bất động sản từ lâu là tài sản ưa thích của nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu. Trong khi thị trường chứng khoán biến động mạnh, các bất động sản chất lượng vẫn có thể tạo dòng tiền từ cho thuê đều đặn.

Bất động sản cũng được xem là hàng rào chống lạm phát. Khi lạm phát tăng, giá trị bất động sản và tiền thuê thường tăng theo.

Bitcoin và tiền số

Ông Kiyosaki cũng công khai ủng hộ tiền số. Ông cho biết đang nắm giữ cả Bitcoin và Ethereum.

Bitcoin biến động mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ông Kiyosaki cho rằng biến động giá là cơ hội mua vào. Ông lạc quan vì nguồn cung Bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu đồng theo thiết kế mã nguồn.

Tính đến tháng 2/2026, gần 20 triệu Bitcoin đã được khai thác. Nguồn cung mới đưa ra thị trường ngày càng hạn chế.

Ông Kiyosaki cho biết ông sẽ tiếp tục mua thêm Bitcoin khi thị trường hoảng loạn và bán tháo trong thời gian tới.

Dù vậy, tiền số vẫn là tài sản có biến động cao. Không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với tài sản rủi ro này.

