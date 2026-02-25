Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện tượng hiếm gặp: 6 hành tinh sắp “diễu hành” trên bầu trời

25-02-2026 - 18:38 PM | Tài chính quốc tế

Theo NASA, "cuộc diễu hành" hiếm thấy của 6 hành tinh sẽ trở lại với bầu trời đêm vào cuối tháng 2

Từ Trái Đất, chúng ta có thể nhìn thấy một số hành tinh gần gũi và sáng nhất như Sao Kim (Sao Hôm, Sao Mai), Sao Hỏa, Sao Mộc... Nhưng vào cuối tuần này, có tới 6 hành tinh cùng hiện ra.

"Nếu bạn có thể tìm được vị trí có tầm nhìn không bị cản trở về hướng Tây và bầu trời quang đãng vào ngày 28-2, bạn có thể nhìn thấy 2 hành tinh bên trong hệ mặt trời là Sao Kim và Sao Thủy, nằm gần Sao Thổ, cùng với Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương và Sao Mộc" - tờ Live Science dẫn lời NASA.

Hiện tượng hiếm gặp: 6 hành tinh sắp “diễu hành” trên bầu trời - Ảnh 1.

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời - Ảnh: NASA

Thời gian quan sát cuộc diễu hành sẽ rất ngắn vì Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và sao Hải Vương chỉ xuất hiện trong chốc lát sau khi Mặt Trời lặn. NASA ước tính bạn sẽ có khoảng 45 phút.

Sao Kim, Sao Thủy và Sao Thổ đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bạn sẽ cần một thiết bị quan sát thiên văn chuyên dụng để quan sát các hành tinh xa xôi hơn.

Sau khi quan sát Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và Sao Hải Vương, hãy nhìn lên phía Nam để tìm Sao Mộc ẩn mình phía hòm sao Song Tử (Gemini), tỏa sáng rực rỡ, độ sáng ổn định.

Ba ngôi sao của Vành đai Orion sẽ nằm ở vị trí gần như chính giữa bốn hành tinh kia và Sao Mộc.

Hành tinh thứ 7, Sao Thiên Vương, cũng sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm. Với một chiếc ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ, bạn hãy nhắm vào Vành đai Orion một lần nữa, theo dõi ba ngôi sao Alnitak, Alnilam và Mintaka rồi hướng thiết bị lên trên cho đến khi nhìn thấy cụm sao Pleiades (Thất Nữ) lung linh.

Sao Thiên Vương sẽ nằm ngay bên dưới Pleiades, trong chòm sao Kim Ngưu (Taurus).

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Washington nhắm vào ‘mỏ vàng’ ngoại tệ 7 tỷ USD của Cuba, lãnh đạo nhiều nước tuyên bố thà mất visa Mỹ còn hơn quay lưng với Havana

Washington nhắm vào ‘mỏ vàng’ ngoại tệ 7 tỷ USD của Cuba, lãnh đạo nhiều nước tuyên bố thà mất visa Mỹ còn hơn quay lưng với Havana Nổi bật

Mảnh kính lẫn trong cơm rang, 1.500 tấn bị thu hồi: Sản phẩm của một thương hiệu Nhật đình đám

Mảnh kính lẫn trong cơm rang, 1.500 tấn bị thu hồi: Sản phẩm của một thương hiệu Nhật đình đám Nổi bật

Thêm 1 hãng ô tô từ bỏ làm xe điện sau 3 năm, chuyển sang làm hybrid: Ô tô lai bước vào thời kỳ hưng thịnh

Thêm 1 hãng ô tô từ bỏ làm xe điện sau 3 năm, chuyển sang làm hybrid: Ô tô lai bước vào thời kỳ hưng thịnh

18:12 , 25/02/2026
Những phát biểu đáng chú ý trong Thông điệp Liên bang dài kỷ lục của Tổng thống Mỹ Trump

Những phát biểu đáng chú ý trong Thông điệp Liên bang dài kỷ lục của Tổng thống Mỹ Trump

17:48 , 25/02/2026
Tỷ phú ngành thép bị tuyên án chung thân: Kết cục đắng cho doanh nhân lừa 6.800 nhà đầu tư, bị truy thu 1,45 tỷ USD

Tỷ phú ngành thép bị tuyên án chung thân: Kết cục đắng cho doanh nhân lừa 6.800 nhà đầu tư, bị truy thu 1,45 tỷ USD

17:32 , 25/02/2026
Đang chở gần 2 triệu thùng dầu tới Trung Quốc, một tàu xuất phát từ Venezuela gặp biến lớn ngay trên biển

Đang chở gần 2 triệu thùng dầu tới Trung Quốc, một tàu xuất phát từ Venezuela gặp biến lớn ngay trên biển

16:50 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên