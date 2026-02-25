Những phát biểu đáng chú ý trong Thông điệp Liên bang dài kỷ lục của Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Trump đã dành khoảng 60 phút đầu tiên trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang để tập trung vào nền kinh tế, nói rằng ông đã giúp kiềm chế lạm phát, đưa thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục, ký ban hành các đạo luật cắt giảm thuế sâu rộng và giảm giá thuốc.

“Quốc gia chúng ta đã trở lại - lớn mạnh hơn, tốt hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết”, ông Trump nói sau khi bước lên sân khấu trong tiếng reo hò “Nước Mỹ, nước Mỹ” từ các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Cùng lúc đó, phía đảng Dân chủ có hàng chục ghế trống khi nhiều nghị sĩ bỏ qua bài phát biểu để tham gia một cuộc mít tinh.

Thông điệp Liên bang mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với Tổng thống Trump, khi tỷ lệ ủng hộ của ông đang giảm mạnh, lo ngại về xung đột với Iran gia tăng, và người dân Mỹ thất vọng vì ông Trump chưa thể giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố lạm phát đang "giảm mạnh", thì giá thực phẩm, nhà ở, bảo hiểm và tiện ích ở Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với vài năm trước. Dữ liệu mới được công bố tuần trước cho thấy, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đã chậm hơn dự kiến trong khi lạm phát tăng tốc.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, chỉ có 36% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành nền kinh tế. Đảng Dân chủ hy vọng sẽ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa vào tháng 11, khi tất cả 435 ghế tại Hạ viện và khoảng một phần ba trong số 100 ghế tại Thượng viện được bầu lại.

Mặc dù Tổng thống Trump đưa ra một số lời công kích quen thuộc nhắm vào người tiền nhiệm đảng Dân chủ - Joe Biden, nhưng ông đã kiềm chế không công kích Tòa án Tối cao Mỹ, sau khi cơ quan này bác bỏ chế độ thuế quan của ông hồi tuần trước. Tổng thống đã bắt tay bốn thẩm phán Tòa án Tối cao khi bước vào Hạ viện và chỉ đơn giản gọi phán quyết của họ là "đáng tiếc".

Tổng thống Trump phát biểu trước các nghị sĩ lưỡng đảng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu của mình ngay trước 23h, sau hơn 1 giờ 47 phút - phá kỷ lục mà ông đã thiết lập năm ngoái về bài phát biểu dài nhất của tổng thống Mỹ trước Quốc hội.

Mặc dù ông đã tập trung phần lớn nỗ lực của mình trong nhiệm kỳ đầu tiên vào chính sách đối ngoại, nhưng chủ đề này lại ít được chú ý trong 90 phút đầu tiên của bài phát biểu.

Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố ông đã "kết thúc" tám cuộc chiến tranh, và hầu như không đề cập đến xung đột Nga - Ukraine, mặc dù ngày 24/2 đánh dấu 4 năm ngày xung đột bùng phát.

Ông Trump cũng không đưa ra thêm thông tin rõ ràng về kế hoạch của mình đối với Iran, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại Mỹ có thể đang tiến gần hơn đến một cuộc xung đột quân sự với Tehran. “Tôi thích giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao,” ông nói. “Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Gia đình Tổng thống Trump tại sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Khi Tổng thống Trump chuyển sang chủ đề yêu thích - vấn đề nhập cư, ông lặp lại luận điệu tương tự đã từng được sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2024, tuyên bố rằng người nhập cư bất hợp pháp là nguyên nhân gây ra làn sóng tội phạm bạo lực.

"Các ông nên xấu hổ", ông nói với các nghị sĩ đảng Dân chủ, chỉ trích họ vì từ chối cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.

Khi Tổng thống Trump ca ngợi chính sách nhập cư, nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar đã hét lớn lời chỉ trích nhằm vào tổng thống. Nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green bị đuổi khỏi phòng họp Hạ viện năm thứ hai liên tiếp sau khi giơ một tấm biển về phía ông Trump với dòng chữ: "Người da màu không phải là vượn".

Nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green

Các nghị sĩ đảng Dân chủ khác đã đưa ra những thông điệp phản đối ôn hòa hơn. Nữ nghị sĩ Jill Tokuda, một thành viên đảng Dân chủ đến từ Hawaii, mặc một chiếc áo khoác trắng in những dòng chữ như "hợp túi tiền" và "chăm sóc sức khỏe".

Một số nữ nghị sĩ Dân chủ đeo bảng có ghi dòng chữ "công bố hồ sơ", ám chỉ vụ bê bối liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.