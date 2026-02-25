Quốc gia châu Âu vừa giáng đòn mạnh vào Nga: Bất ngờ chặn đứng gần 300 thực thể giúp Moscow kiếm hàng trăm tỷ USD

Hơn một nửa số thực thể bị đưa vào danh sách thuộc về “Mạng lưới 2Rivers”, được Bộ Ngoại giao Anh mô tả là một “mạng lưới ngầm của các nhà giao dịch dầu bất hợp pháp”. Theo phía Anh, đây là một trong những nhà vận hành “hạm đội bóng tối” lớn nhất thế giới và là đầu mối quan trọng trong hoạt động buôn bán dầu thô Nga.

Mạng lưới này được cho là có liên hệ với doanh nhân người Azerbaijan Tahir Garayev, người có quan hệ chặt chẽ với Rosneft, tập đoàn dầu khí nhà nước Nga. 2Rivers Network được đặt tên theo 2Rivers Group, công ty do Garayev thành lập trước đây dưới tên Coral Energy.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết: “Hôm nay (ngày 24/2), Anh đã thực hiện hành động quyết đoán nhằm làm gián đoạn các dòng tài chính, thiết bị quân sự và nguồn thu then chốt đang duy trì hành động gây hấn của Nga. Đây là gói biện pháp lớn nhất kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột”.

Mạng lưới 2Rivers từng bị tờ Financial Times phanh phui khi phát hiện nhiều công ty tưởng như độc lập lại cùng sử dụng chung một máy chủ email trong đăng ký tên miền. Bằng cách đối chiếu các tên công ty với hồ sơ hải quan Nga và Ấn Độ, FT đã xác định các lô hàng dầu Nga trị giá khoảng 90 tỷ USD có liên quan đến 48 doanh nghiệp trong mạng lưới này.

Theo điều tra, mạng lưới vận hành theo cơ chế phân tách vai trò. Trong đó, một nhóm công ty mua dầu tại Nga, nhóm khác đứng tên bán lại sang các thị trường xuất khẩu. Cách tổ chức này khiến việc truy vết nguồn gốc dầu và xác định giá giao dịch thực tế trở nên vô cùng phức tạp, đồng thời tạo điều kiện che giấu các thương vụ vi phạm cơ chế áp trần giá dầu Nga.

Ngoài mạng lưới 2Rivers, gói trừng phạt mới của Anh còn mở rộng hạn chế đối với Transneft - công ty vận hành hệ thống đường ống nhà nước Nga, cùng 9 thực thể trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và 48 tàu thuộc “hạm đội tàu bóng tối”.

London cũng nhắm đến 2 điểm then chốt khác bao gồm hệ thống thanh toán quốc tế và chuyển giao công nghệ. Danh sách mới bao gồm thêm 9 ngân hàng Nga được cho là xử lý thanh toán xuyên biên giới. Trong bối cảnh các dịch vụ ngân hàng đại lý bị siết chặt, Nga đã phải phát triển các hệ thống thay thế để tiếp tục giao dịch với đối tác, đặc biệt là Trung Quốc.

Bên cạnh đó, 49 thực thể và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ Nga cũng bị đưa vào danh sách, trong đó có các nhà cung cấp Trung Quốc như Shenzhen Sowin Precision Machine Tools - bị cáo buộc cung cấp hàng hóa hoặc công nghệ phục vụ nỗ lực quân sự của Moscow.

Phát biểu tại Kyiv, bà Cooper nhấn mạnh Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và bảo vệ an ninh châu Âu, đồng thời khẳng định “an ninh của Ukraine cũng chính là an ninh của chúng ta”.

Về phía 2Rivers Group, công ty này cho biết hiện đã đổi chủ và không còn hoạt động, đồng thời phủ nhận mọi liên hệ với mạng lưới bị trừng phạt. Garayev trước đó cũng bác bỏ các cáo buộc liên quan và chưa đưa ra phản hồi mới nhất.

Theo FT﻿