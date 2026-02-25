Mất khách chủ chốt, Nga điều ngay hàng loạt tàu siêu lớn, bán dầu cho bạn hàng mua 2 triệu thùng/ngày

Nhu cầu dầu Nga của Trung Quốc tăng mạnh mẽ, trong khi Ấn Độ đồng loạt giảm mua đang buộc Moscow điều chỉnh chiến lược vận chuyển bằng cách sử dụng ngày càng nhiều siêu tàu chở dầu có sức chứa lên tới 2 triệu thùng mỗi chuyến.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của Vortexa và Kpler, trong những tuần gần đây, nhiều tàu chở dầu cỡ nhỏ xuất phát từ các cảng phía tây của Nga đã chuyển tải hàng hóa sang các tàu siêu lớn (Very Large Crude Carriers - VLCC), tại khu vực Biển Đỏ. Sau đó, các VLCC này thay vì hướng đến Ấn Độ như trước đây lại tiếp tục hành trình sang Trung Quốc.

Biển Đỏ vốn không phải là điểm trung chuyển truyền thống cho các hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu (ship-to-ship). Tuy nhiên, trước sự giám sát ngày càng chặt chẽ ngoài khơi Malta và Hy Lạp ở Địa Trung Hải, cũng như sự hiện diện gia tăng của quân đội Mỹ tại Trung Đông, Nga dường như buộc phải tìm những địa điểm mới để tiến hành chuyển tải hàng hóa.

Việc sử dụng VLCC mang lại lợi thế đáng kể. Các siêu tàu này có thể chở lượng dầu lớn hơn nhiều so với tàu cỡ trung, đồng thời đóng vai trò như kho chứa nổi nếu dầu phải neo đậu chờ người mua. Trong bối cảnh nhu cầu từ Ấn Độ sụt giảm, khả năng lưu trữ tạm thời trên biển trở thành yếu tố quan trọng giúp Nga linh hoạt hơn trong phân phối.

Việc chuyển sang sử dụng tàu lớn phản ánh rõ nét vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc trong chiến lược xuất khẩu dầu của Nga. Ngược lại, vị thế của Ấn Độ, từng là khách hàng chủ chốt kể từ sau năm 2022, đang suy giảm rõ rệt.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lượng dầu Nga cập cảng Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng này. Tính đến ngày 18/2, lượng giao hàng dầu có nguồn gốc từ Nga tại các cảng Trung Quốc đạt trung bình 2,09 triệu thùng/ngày, cao hơn mức trung bình 1,72 triệu thùng/ngày của tháng 1 và 1,39 triệu thùng/ngày trong tháng 12.

Trước đó, các số liệu từ Vortexa và Kpler cũng dự báo nhập khẩu dầu Nga của Trung Quốc có thể lập mức kỷ lục mới, vượt 2 triệu thùng/ngày trong tháng này. Động lực chính đến từ việc các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc tận dụng mức chiết khấu sâu khi Ấn Độ giảm mua trên thị trường giao ngay.

Trong khi Ấn Độ chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ liên quan đến nhập khẩu dầu Nga, Bắc Kinh lại đẩy mạnh thu mua, tận dụng giá ưu đãi để củng cố an ninh năng lượng. Sự dịch chuyển này cho thấy bản đồ dòng chảy dầu Nga đang được tái cấu trúc nhanh chóng, với Trung Quốc nổi lên là điểm đến trung tâm.

Theo Oilprice﻿