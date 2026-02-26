13 bức ảnh hiếm về Tết đầu thời nhà Thanh: Khung cảnh thật khiến nhiều người nghi ngờ phim truyền hình

Từ xưa đến nay, Tết Nguyên đán luôn là lễ hội truyền thống quan trọng và long trọng nhất của người dân châu Á. Tại Trung Quốc, từ ngày Lạp Bát cho đến hết Rằm tháng Giêng, Tết mới được xem là trọn vẹn. Trong dịp này có rất nhiều phong tục tập quán đặc sắc. Vào đầu thời nhà Thanh, các nhiếp ảnh gia nước ngoài đã ghi lại một loạt hình ảnh về cách người dân ở nhiều vùng trên cả nước đón Tết.

Chính sự mộc mạc, tất bật và rất đỗi bình dân trong các bức ảnh này khiến nhiều người xem phải "nghi ngờ phim truyền hình", khi nhận ra Tết đầu thời nhà Thanh ngoài đời thực không hề chỉ toàn cung điện lộng lẫy và yến tiệc xa hoa.

13 bức ảnh hiếm về Tết đầu thời nhà Thanh

Hình ảnh cho thấy vào ngày Tiểu Niên, một người đàn ông gánh trên vai những món hàng Tết vừa mua, chuẩn bị mang về nhà. (Nguồn: Sohu)

Tại một con phố ở Bắc Kinh xưa, dù không khí Tết tràn ngập khắp nơi, người dân vẫn phải mưu sinh. Những người kéo xe tay (xe kéo) vẫn chờ khách trên đường. (Nguồn: Sohu)

Đông Tứ Bài Lầu và khu phố Sùng Văn Môn – một trong những nơi sầm uất nhất Bắc Kinh càng trở nên nhộn nhịp vào dịp cuối năm. Do chợ Long Phúc Tự nằm trong khu vực này, nên cứ đến cận Tết, người dân lại đổ về đây mua sắm hàng hóa. (Nguồn: Sohu)

Một cửa hàng chuyên bán pháo và pháo hoa tấp nập khách ra vào. Người Trung Quốc tin rằng đốt pháo ngày Tết sẽ mang lại may mắn, hỷ khí, vì vậy mỗi dịp năm hết Tết đến, các tiệm pháo luôn đông nghịt người mua. (Nguồn: Sohu)

Tại cầu Lư Câu – tuyến giao thông trọng yếu của Bắc Kinh, các thương nhân từ nhiều nơi dùng ngựa chở đầy hàng hóa đến buôn bán. Ai chiếm được vị trí tại đây đều hy vọng tài lộc dồi dào. (Nguồn: Sohu)

Một gia đình người Mãn trồng hai cặp cây sam trước cửa nhà. Đây là phong tục của họ, bởi họ tin rằng làm như vậy có thể trừ tai giải nạn, đồng thời cầu mong gia đình hạnh phúc, viên mãn. (Nguồn: Sohu)

Một gia đình người Mãn tổ chức nghi lễ nghênh đón Thần Tài và Táo Quân trong nhà và đây là một nghi thức quan trọng trước thềm năm mới. (Nguồn: Sohu)

Chủ nhà quỳ trước bàn thờ thần đang thắp hương, đồng thời đốt một khung giấy vàng rỗng ruột. Đây là nghi thức thiêng liêng đầu tiên sau khi hoàn tất lễ nghênh đón Thần Tài và Táo Quân. (Nguồn: Sohu)

Đêm giao thừa, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, những người đàn ông tụ họp tại đại sảnh, lấy các loại nhạc cụ ra để tự đàn hát, giải trí. (Nguồn: Sohu)

Vào mùng Hai Tết, một chủ tiệm lương thực ở miền Bắc tổ chức lễ tế Thần Tài long trọng ngay tại cửa hàng của mình. (Nguồn: Sohu)

Diều làm trong dịp Tết. (Nguồn: Sohu)

Nguồn: Sohu

Đèn lồng treo trong ngày xuân. (Nguồn: Sohu)

Theo Sohu, Sina, 163