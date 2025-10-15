Ảnh hiếm hé lộ hôn lễ xa hoa của gia đình quý tộc Trung Hoa thời nhà Thanh
Những bức ảnh hiếm còn sót lại cho thấy toàn cảnh lễ thành hôn trong giới quý tộc Trung Quốc thời nhà Thanh (1644–1911).
Ngoài những hình ảnh trong giới quý tộc, một số bức ảnh khác cũng tái hiện lễ cưới của tầng lớp bình dân. Cô dâu trong trang phục cầu kỳ, đầu trùm khăn đỏ che kín mặt và tấm màn này chỉ được chú rể vén lên khi bước vào động phòng, đánh dấu khoảnh khắc trở thành vợ chồng. Những người hầu gái đi kèm luôn túc trực bên cạnh, đỡ tân nương từng bước đi. Mọi chi tiết từ trang phục, trang sức, kiệu hoa cho tới lễ nghi đều phản ánh sự khắt khe, chuẩn mực và niềm tin vào nhân duyên trời định của xã hội Trung Hoa cổ đại.
VTCnews