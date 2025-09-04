7 ảnh hiếm thời cuối nhà Thanh hé lộ nhiệm vụ đặc biệt, không phải hầu hạ của thái giám: Khác xa phim ảnh

Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của thái giám bên trong Tử Cấm Thành thời cuối của nhà Thanh, mang đến một cái nhìn khác biệt so với những ấn tượng thường thấy trong các tác phẩm phim ảnh. Phim ảnh thường khắc họa thái giám là những người có giọng nói ẻo lả, thân hình gầy yếu, đóng vai trò chính diện hoặc phản diện. Trong hoàng cung, nhiệm vụ chính của thái giám dường như chỉ là hầu hạ chủ tử. Tuy nhiên, sự thật phức tạp hơn nhiều so với những gì được khắc họa trên màn ảnh.

Vậy trong lịch sử nhà Thanh, ngoài việc hầu hạ chủ tử, thái giám còn có những chức vụ và vai trò nào khác? Để giải đáp câu hỏi này, trang tin Sohu và Sina đã tổng hợp một số bức ảnh cũ thời cuối nhà Thanh liên quan đến thái giám, nhằm giúp bạn đọc nhìn nhận lịch sử từ nhiều góc độ hơn thông qua hình ảnh. Chúng ta có thể bắt đầu từ những manh mối trong những bức ảnh này để cảm nhận sự đa dạng và năng động của tầng lớp thái giám thời bấy giờ.

7 ảnh hiếm hé lộ nhiệm vụ khác của các thái giám thời cuối nhà Thanh

Bức đầu tiên là ảnh Từ Hi Thái Hậu chụp cùng các thái giám thân cận. Lúc này, Lý Liên Anh và những người khác đang ở đỉnh cao quyền lực, họ như một vòng tròn bao bọc, vây quanh Từ Hi Thái Hậu. Mặc dù bức ảnh chỉ có hai màu đen trắng, thiếu màu sắc, nhưng từ bố cục vẫn có thể cảm nhận thần thái của Từ Hi Thái Hậu.

Đây là hình ảnh ghi lại cuộc sống của một Tổng quản thái giám quyền lực trong Tử Cấm Thành thời Mãn Thanh. Ai cũng biết rằng, chế độ thái giám trong cung nhà Thanh thời bấy giờ vô cùng nghiêm ngặt. Trong Tử Cấm Thành rộng lớn, phẩm cấp của thái giám thấp nhất là bát phẩm, cao nhất có thể lên đến tứ phẩm, thậm chí nhiều thái giám còn không có phẩm cấp cố định. Những người giữ chức vụ cao như tổng quản, quản sự đương nhiên có địa vị tôn quý hơn, hàng ngày quản lý một nhóm thị vệ, xem xét cung quy, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Hoàng đế. Tuy quyền lực không lớn nhưng hầu như họ có ảnh hưởng đáng kể đến việc điều hành nhiều công việc thường nhật.

Đây là hình ảnh của Trương Khiêm Hòa, Tổng quản thái giám của Dưỡng Tâm điện thời Mãn Thanh. Trương Khiêm Hòa xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc. Ông vào cung từ nhỏ và nhờ sự thông minh, lanh lợi đã được hoàng đế tin tưởng. Sau đó, ông được thăng chức lên Thái giám Quản sự tứ phẩm của Tử Cấm Thành, trở thành người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Phổ Nghi, thậm chí còn là thầy dạy vỡ lòng của vị hoàng đế nhỏ, phụ trách truyền dạy lễ nghi, quy tắc và nghi thức hàng ngày.

Bức ảnh này lại thể hiện một hình thái khác: 3 thái giám đứng cạnh một vị quan lại nhà Thanh, thân hình to lớn khác thường, tạo cảm giác vạm vỡ, như những võ sĩ được huấn luyện bài bản. Thái giám ngồi giữa nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định và tự tin; còn hai thái giám bên cạnh thì nhìn về hai hướng khác nhau, nét mặt lạnh lùng, đầy cảnh giác. Trong bức ảnh này, dáng vẻ và thần thái của các thái giám cho thấy họ không chỉ là người hầu, mà còn giống như những hầu cận bảo vệ chủ nhân, bảo vệ an toàn cho hoàng cung.

Qua vóc dáng, chiều cao, đặc điểm ngoại hình của nhóm thái giám trong hoàng cung này có thể thấy hình ảnh tương đối thống nhất của họ. So với những bức ảnh trước đó, tinh thần của nhóm thái giám này có vẻ phấn chấn hơn, tư thế thẳng thắn hơn, dường như trong biến động của hoàng quyền cuối thời, họ vẫn duy trì sự tự hào nghề nghiệp. Những bức ảnh cũ này khiến người ta nhận ra rằng, thái giám trong hoàng cung nhà Thanh không chỉ có nhiệm vụ hầu hạ chủ tử.

Từ những thông tin mà các bức ảnh truyền tải, có thể thấy rõ ràng trong hoàng cung nhà Thanh, trách nhiệm của thái giám không chỉ dừng lại ở việc hầu hạ. Rõ ràng, trong nhóm người đặc biệt này, có một số lượng đáng kể người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chủ nhân, thậm chí trong số đó có thể có không ít người là cao thủ võ lâm. Nói cách khác, thái giám không đơn thuần là những người làm công việc văn thư hay phục vụ trong cung đình, một bộ phận trong số họ có kỹ năng và khả năng chiến đấu nhất định, với tư cách là thị vệ thân cận của hoàng gia, họ luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Về việc thái giám có võ công hay không, điều này thường xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh điển về nhà Thanh, dường như những tình tiết này không phải là bịa đặt. Tổng hợp những tư liệu hình ảnh và ghi chép lịch sử, việc thái giám có võ công trong lịch sử là có thật, không phải hoàn toàn là hư cấu. Có thể nói, trong hệ thống an ninh của hoàng cung nhà Thanh, vào một số thời điểm nhất định, nhóm thái giám thực sự đóng vai trò nòng cốt bảo vệ, bao gồm cả việc bảo vệ hàng ngày và có thể liên quan đến việc ứng phó và phối hợp trong thực chiến.

Theo Sohu, Sina