Video AI phục dựng cuộc sống thật tại Bắc Kinh thời nhà Thanh: Quá ngỡ ngàng!

22-11-2025 - 04:29 AM | Tài chính quốc tế

Những video triệu view này đã đưa người xem "xuyên không" về 100 năm trước.

Năm 2023, một đoạn video ghi lại sinh hoạt đời thường của người dân tại Bắc Kinh vào những năm cuối thời nhà Thanh đã tạo nên một cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Sức hấp dẫn của nó không chỉ đến từ giá trị lịch sử mà còn từ phương pháp phục dựng. Theo đó, toàn bộ nội dung trong video đã được phục dựng và làm mới hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc ứng dụng AI đã giúp cho những thước phim cũ kỹ, mờ nhòe về kinh thành một thời trở nên rõ nét, sống động và chân thực hơn, mang đến cho người xem cái nhìn cận cảnh về đời sống, trang phục, và kiến trúc của Bắc Kinh trong giai đoạn cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Thanh.

Video AI phục dựng cuộc sống thật tại Bắc Kinh thời nhà Thanh: Quá ngỡ ngàng!- Ảnh 1.

Video AI phục dựng cuộc sống thật tại Bắc Kinh thời nhà Thanh: Quá ngỡ ngàng!- Ảnh 2.

Đoạn video về cuộc sống của người dân Bắc Kinh những năm cuối thời nhà Thanh được mô phỏng, phục dựng bằng AI. (Ảnh: Sohu)

Đoạn video phục dựng cuộc sống Bắc Kinh cuối triều Thanh đã nhận được vô số lời khen ngợi vì khả năng tái hiện chân thực và sống động một giai đoạn lịch sử. Nếu trước đây, việc hình dung đời sống thời phong kiến là một điều khó khăn, chủ yếu chỉ qua sách vở hay phim ảnh, thì giờ đây, người xem có thể dễ dàng có trải nghiệm như thể "xuyên không" chỉ bằng màn hình máy tính hoặc điện thoại.

Tác phẩm ấn tượng này là thành quả của Ohtani Spitzer, một nhà sản xuất game 30 tuổi. Mặc dù tự nhận mình là người mới "chập chững" tiếp cận lĩnh vực AI, Spitzer tin tưởng rằng công nghệ này đang mở ra những khả năng gần như không giới hạn, mang lại nhiều giá trị to lớn cho cộng đồng. Qua đoạn video của mình, anh mong muốn khán giả có thể hiểu thêm về cuộc sống của thế hệ đã đi trước.

Ohtani Spitzer đã tiết lộ quy trình phục dựng video bằng AI của anh, bao gồm ba bước cơ bản.

Đầu tiên, anh tiến hành bổ sung các khung hình và sử dụng AI để tạo ra các hình ảnh trung gian. Mục tiêu của bước này là đưa video đạt tới tốc độ 60 khung hình/giây, giúp cho cảnh quay trở nên mượt mà và trôi chảy hơn. Tiếp theo, Spitzer sử dụng các lệnh cụ thể để yêu cầu AI thực hiện tô màu cho từng khung hình. Điều này đã biến những thước phim đen trắng ban đầu trở nên đầy màu sắc và sống động. Cuối cùng, anh sử dụng một công cụ AI khác để tăng cường độ phân giải của video, nâng cấp hình ảnh từ chất lượng thấp lên chuẩn 4K sắc nét.

Nhờ những hình ảnh và thước phim được phục dựng bằng công nghệ AI, sự khác biệt trở nên rõ ràng và đáng kinh ngạc: các nhân vật, bối cảnh, cùng mọi chi tiết trong khung hình đều hiện lên sống động và rõ nét hơn hẳn. Việc xem đoạn video này thực sự khiến khoảng cách thời gian giữa các thế hệ được xóa nhòa, mang lại cho người xem cảm giác chân thực như đang hiện diện trong những năm cuối triều đại nhà Thanh, cùng với những con người của thời đại ấy.

Video AI phục dựng cuộc sống thật tại Bắc Kinh thời nhà Thanh: Quá ngỡ ngàng!- Ảnh 3.

Nguồn: Sohu

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ số

