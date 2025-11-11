Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu
Mỗi bức ảnh dường như kể một câu chuyện về thời đại đó.
Nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, đã để lại nhiều bức ảnh lịch sử trong thời kỳ suy tàn. Những bức ảnh này, như một tấm gương ma thuật, phản chiếu những chi tiết nhỏ nhặt của thời đại đó. Qua những bức ảnh này, chúng ta dường như được quay ngược thời gian về thời đại xa xôi ấy. Mỗi bức ảnh dường như kể một câu chuyện về thời đại đó, mang trong mình những cảm xúc sâu sắc; tuy mờ ảo, nhưng cho phép chúng ta nhìn rõ hơn sự hưng thịnh và suy tàn của thời đại đó.
