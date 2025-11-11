Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu

Một bức ảnh chụp một ngôi nhà gỗ đơn sơ trên mặt nước. Ngôi nhà gỗ có mái lợp bằng ván thô, tường làm bằng gỗ chưa chạm khắc. Cửa ra vào và cửa sổ hẹp, như thể chỉ có thể một người đi qua cùng một lúc. Trong ảnh, một ông lão và một đứa trẻ ngồi trước nhà, ánh mắt đầy vẻ bất lực và kiệt sức, như thể gánh nặng cuộc sống đã đè nặng lên họ. Phía sau ngôi nhà, một chiếc thuyền cũ nát đang neo đậu, đó là toàn bộ tài sản của họ.