Từng là thiên đường cho 'giấc mơ Mỹ', nay người dân xứ cờ hoa thu nhập 7 tỷ đồng/năm cũng khó mua nhà, thanh niên trẻ sợ sinh con, chán thành phố

Hình ảnh lý tưởng về giấc mơ Mỹ đã được hình thành từ những năm 1930: Bất kỳ ai cũng có thể sở hữu ngôi nhà với hàng rào trắng, 2-3 đứa con và một sự nghiệp vững chắc tại văn phòng.. Những khi rảnh rỗi, gia đình sẽ được đi nghỉ mát, du lịch trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của cuộc đời.

Chỉ có một vấn đề: Tầm nhìn đó đang dần thu hẹp lại, khi cuộn giấy vệ sinh hay túi khoai tây chiên bị co rút song vẫn phải mua với cùng một mức giá. Thực tế, người Mỹ còn đang sinh ít con hơn, xây những ngôi nhà nhỏ hơn và đi làm xa hơn. Thời gian cho các kỳ nghỉ gần như xa xỉ.

Người Mỹ cũng không còn hài lòng với cuộc sống cá nhân nữa. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ người Mỹ ‘rất hài lòng’ với cuộc sống cá nhân đã giảm mạnh và gần như đạt mức thấp kỷ lục.

Theo Business Insider, yếu tố cốt lõi của giấc mơ Mỹ là sở hữu một ngôi nhà. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có nhà sẽ ít gặp căng thẳng hơn những người đi thuê do giá trị tài sản ngày càng tăng. Tuy nhiên, những ngôi nhà mà nhiều người Mỹ đang sống hiếm khi đủ chỗ nuôi thêm một con chó lớn — chứ đừng nói đến hàng rào.

Vào năm 2013, diện tích trung bình của một đơn vị nhà ở gia đình đơn lẻ mới là khoảng 2.460 feet vuông. Vào năm 2015, nhà mới đạt đỉnh ở mức khoảng 2.470 feet vuông — và sau đó thu hẹp lại trong 6 năm tiếp theo. Vào năm 2021, nhà bắt đầu trở nên rộng hơn và sau đó lại một lần nữa thu hẹp lại. Đến năm 2023, con số này đã giảm xuống còn khoảng 2.180 feet vuông.

Tất nhiên, nhà cửa ngày càng nhỏ đi không hẳn là điều xấu, khi nhiều người ủng hộ việc tăng nguồn cung nhà ở cho rằng việc dành tâm huyết cho những ngôi nhà khổng lồ đã khiến đất nước thiếu chốn đi về. Tuy nhiên, tình trạng nhà cửa ngày càng thu hẹp lại đi kèm với một thực tế phũ phàng khác: Người Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho một lượng ít hơn.

Theo một thước đo, người Mỹ hiện cần phải làm việc 110 giờ/tháng để có thể trả được tiền thế chấp. Với mức giá đó, không có gì ngạc nhiên khi những người mua nhà lần đầu lại lớn tuổi hơn bao giờ hết. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia phát hiện ra rằng độ tuổi trung bình của những người mua nhà lần đầu đạt 38 vào năm 2024, mức cao kỷ lục. Năm 1981, độ tuổi trung bình chỉ khoảng 29.

Không có gì ngạc nhiên khi người Mỹ sinh ít con hơn do áp lực kinh tế và xã hội. Chi phí nhà ở không phải là rào cản duy nhất, bởi chính các bậc cha mẹ trẻ cũng đang loay hoay giữa chi phí chăm sóc trẻ em tăng cao. Đồng thời, có vẻ như ngày càng nhiều người Mỹ đồng tình với việc lựa chọn không sinh con.

Karen Benjamin Guzzo, một giáo sư tại Đại học North Carolina ở Chapel Hill, người đã nghiên cứu khoảng cách giữa số lượng con cái mà người Mỹ dự định sinh so với số lượng con cái cuối cùng của họ, cho biết sinh con thường được coi là ‘bước cuối cùng’ để thực hiện giấc mơ Mỹ.

“Bạn đi học đại học, bạn tìm được một công việc tốt, bạn kết hôn, bạn mua nhà, rồi bạn mới sinh con. Tuy nhiên, có một vấn đề. Mỗi bước trên con đường đó ngày càng trở nên khó đoán hơn”, bà nói.

Theo Business Insider, ngày càng nhiều người Mỹ rời xa trung tâm thành thị để mua nhà ở những khu vực rẻ hơn. Nếu muốn có giấc mơ Mỹ, có ngôi nhà lớn hơn, rẻ hơn, bạn có thể phải trả giá bằng vài phút, thậm chí vài tiếng kẹt xe.

Tất cả đang phải đối mặt với mức giá cao ngất ngưởng, bao gồm nhà ở, ô tô, dịch vụ chăm sóc trẻ em và bảo hiểm. Ai cũng vật lộn theo kịp tốc độ tăng giá hoặc buộc phải điều chỉnh chi tiêu để theo kịp. Số khác chỉ đơn giản khó chịu vì phải trả nhiều tiền hơn cho hàng tạp hóa, bánh sandwich deli hoặc cà phê buổi sáng.

Cuộc khảo sát toàn quốc trước đó của Tạp chí Phố Wall cho thấy khoảng ¾ số người được hỏi tin rằng chi phí cho hàng hóa và dịch vụ hàng ngày đã vượt quá thu nhập hộ gia đình trong năm 2024. Trong năm 2025, chắc chắn bất an sẽ còn tăng cao hơn bởi chúng tỉ lệ thuận với lạm phát.

Đây là ví dụ điển hình.

Căn hộ 2 phòng ngủ rộng 100m2 của gia đình Petersen tại Campbell, Bắc California, ngày càng trở nên chật chội khi đón thêm thành viên mới. Đồ chơi cậu con trai 4 tuổi Jerrik rải rác khắp nhà và không lâu nữa, đồ dùng của cô con gái nhỏ 9 tháng tuổi Carolynn cũng sẽ khiến tổ ấm này thêm bừa bộn.

Jenn, 42 tuổi, làm nghề nắn chỉnh xương, từng hy vọng sẽ cùng chồng Steve là nha sĩ 39 tuổi mua một căn nhà khang trang. Giấc mơ này có lẽ khó trở thành hiện thực trong bối cảnh lãi suất thế chấp và giá nhà ở cao dai dẳng, dù cho thu nhập lên tới 270.000 USD mỗi năm (gần 7 tỷ đồng).

Theo dữ liệu từ Cục dự trữ liên bang chi nhánh Atlanta hồi năm 2025, một gia đình ở San Jose kiếm trung bình 156.700 USD sẽ cần chi 80% thu nhập cho nhà ở - bao gồm trả góp tiền nhà hàng tháng 8.600 USD - để sở hữu ngôi nhà có giá trung bình 1,54 triệu USD. Con số này cao hơn nhiều so với quy tắc chung là mọi người không nên trả quá 30% thu nhập cho khoản vay mua hoặc thuê nhà.

Chuyển ra khỏi California là điều không thể với gia đình Petersen. Thu nhập sẽ giảm mạnh nếu gia đình này đến nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn. “Tôi không muốn từ bỏ công việc để mua nhà”, Petersen nói.

Theo: Business Insider, WSJ