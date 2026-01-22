Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cú phản đòn của Mỹ sẽ đẩy Ukraine rơi vào bi kịch

22-01-2026 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Theo giới chuyên gia, nếu châu Âu sử dụng công cụ thương mại chống lại Mỹ trong vụ Greenland, ông Trump sẽ có thể rút lại sự ủng hộ đối với Ukraine.

Trong thời gian qua, quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu đã xấu đi nghiêm trọng do việc Donald Trump khăng khăng muốn chiếm đoạt hòn đảo Greenland của Đan Mạch.

Các thủ đô châu Âu coi cách tiếp cận này là không thể chấp nhận được và hứa sẽ trả đũa các hành động của Washington và một trong những biện pháp đó là cú đòn thương mại sẽ giáng vào nền kinh tế Hoa Kỳ đang được Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc, đi kèm với nó là những hậu quả tiềm ẩn khó lường trước.

Theo giới chuyên gia phương Tây, EU có thể phải nhận cú phản đòn đáng sợ, bởi Hoa Kỳ có đầy đủ đòn độc để buộc châu Âu phải lùi bước trong việc bảo vệ Greenland và một trong những biện pháp đó sẽ khiến Ukraine rơi vào ngày tận thế trong cuộc xung đột với Nga.

Theo tờ báo Mỹ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút lại sự ủng hộ đối với Ukraine nếu châu Âu sử dụng “vũ khí thương mại” chống lại Hoa Kỳ về vấn đề Greenland.

Tờ báo này lưu ý rằng, công cụ này được giới thiệu vào năm 2023 để phục vụ các cuộc chiến tranh kinh tế, cho phép các quan chức Liên minh châu Âu (EU) áp đặt hạn ngạch thương mại và hạn chế tiếp cận thị trường tài chính.

Như bài báo nhấn mạnh, nó cũng cho phép EU thu hồi quyền sở hữu trí tuệ, cấm đầu tư và áp đặt các hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu đối với các quốc gia “cố gắng gây áp lực lên châu Âu”.

Tuy nhiên, NYT cảnh cáo rằng, rủi ro khi sử dụng công cụ này là Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể lao thẳng đến ngày tận thế bằng cách ngay lập tức cắt đứt mọi sự hỗ trợ cho Ukraine.

Điều này không chỉ đẩy chính quyền Kiev rơi vào ngày tận thế, mà còn là thảm họa cho châu Âu, đồng thời cũng sẽ đem lại hậu quả ghê gớm cho chính nước Mỹ và cho bản thân ông Trump, vì thị trường thế giới có thể sụp đổ và quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ tan vỡ.

Bài viết của NYT cũng bổ sung rằng, châu Âu phải có hành động cụ thể chống lại Hoa Kỳ nếu muốn duy trì nền độc lập của mình.

Tuy nhiên, một bộ phận báo chí phương Tây tin rằng, người châu Âu thiếu can đảm và nguồn lực để duy trì một cuộc đối đầu kéo dài với Hoa Kỳ và rất có khả năng Greenland có thể được giao cho Hoa Kỳ như một nỗ lực tiếp theo nhằm xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Hoàng Đức

