Ghi nhận kết quả chính thức đầu tiên từ chiến dịch tìm kiếm MH370

Chiến dịch tìm kiếm mới nhất đối với chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines được triển khai từ ngày 30/12 năm ngoái và dự kiến kéo dài trong vòng 55 ngày.

Theo Bernama, hãng thông tấn quốc gia Malaysia, giai đoạn tìm kiếm đáy biển tại khu vực phía Nam Ấn Độ Dương đã đạt được phạm vi khảo sát đáng kể. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa ghi nhận bất kỳ phát hiện quan trọng nào hay đưa ra kết luận chắc chắn liên quan đến vị trí xác máy bay.

Báo cáo tiến độ tóm tắt hoạt động tìm kiếm MH370 trong giai đoạn từ ngày 6/1 đến 15/1, được đăng tải trên trang Facebook của Hiệp hội Gia đình Hành khách và Phi hành đoàn trên MH370 (MH370 Families), cho biết tính đến ngày 15/1, các hoạt động tìm kiếm trên tàu Armada 8605 đã bao phủ tổng diện tích khoảng 7.236,40 km².

Theo báo cáo, công tác tìm kiếm được triển khai tại khu vực phía Nam Ấn Độ Dương thuộc Vòng cung thứ 7 – khu vực được xác định dựa trên các phân tích dữ liệu vệ tinh trước đó. Các đội tìm kiếm đã sử dụng tối đa ba phương tiện lặn tự hành Hugin (AUV), với hoạt động diễn ra gần như liên tục từ ngày 6 đến 14/1.

Điều kiện thời tiết trong giai đoạn này được đánh giá là thuận lợi, cho phép các nỗ lực khảo sát được tiến hành không gián đoạn. Tuy nhiên, đến ngày 15/1, hoạt động tìm kiếm buộc phải tạm dừng do thời tiết xấu. Cả ba thiết bị lặn tự hành sau đó đã được thu hồi an toàn lên tàu Armada 8605.

“Hoạt động tìm kiếm đang được triển khai một cách có hệ thống trong khu vực đã xác định. Các kết quả tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục khảo sát cũng như điều kiện hoạt động thuận lợi,” thông báo trong báo cáo nêu rõ.

Sau giai đoạn hoạt động liên tục nói trên, tàu Armada 8605 dự kiến quay trở lại cảng Fremantle, bang Tây Úc, để thay đổi thủy thủ đoàn trước khi tiếp tục các nhiệm vụ tìm kiếm tiếp theo.

Trước đó, vào ngày 3/4/2025, Chính phủ Malaysia đã ký thỏa thuận với công ty Ocean Infinity nhằm nối lại chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 theo hình thức “không tìm thấy, không thu phí”. Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014, sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Sau hơn một thập kỷ, MH370 vẫn được xem là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới, và mọi tiến triển trong chiến dịch tìm kiếm tiếp tục được thân nhân các nạn nhân cũng như dư luận quốc tế theo dõi sát sao.

Tham khảo: Bernama﻿