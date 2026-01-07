Xuất hiện ‘hành vi bất thường’ trong vụ tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn gần 12 năm

Đã gần 12 năm kể từ khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất trong hành trình từ Kuala Lumpur của Malaysia, tới Bắc Kinh của Trung Quốc. Sự việc trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không hiện đại.

Trên chuyến bay có tổng cộng 239 người, gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều được cho là đã thiệt mạng.

Trong nhiều năm qua, vô số chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai. Các nhà điều tra chỉ xác định được khu vực chung mà họ tin rằng máy bay đã rơi là thuộc Nam Ấn Độ Dương. Lực lượng tìm kiếm chỉ thu hồi được một số mảnh vỡ nhỏ.

Chiến dịch tìm kiếm mới nhất nhằm xác định vị trí máy bay mất tích được khởi động từ ngày 30/12. Cuộc tìm kiếm do công ty robot hàng hải Ocean Infinity phối hợp với Chính phủ Malaysia thực hiện.

Các tàu tham gia chiến dịch mới được kỳ vọng sẽ rà soát khoảng 15.000 km vuông ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển Australia. Hoạt động tìm kiếm sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng, gồm thiết bị không người lái dưới nước và các phương tiện lặn tự hành.

Cho đến nay, Ocean Infinity và Chính phủ Malaysia vẫn chưa công bố thông tin cập nhật chính thức nào về tiến độ tìm kiếm. Tuy nhiên, một số người tự theo dõi dữ liệu cho rằng họ đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các tàu tìm kiếm.

Một video được đăng trên YouTube bởi tài khoản có tên gilchecksix cho biết đã ghi nhận các lộ trình tìm kiếm khác thường từ các tàu tham gia chiến dịch.

Người trong video cho biết trong 24 giờ trước thời điểm đăng tải, vào ngày 5/1, ông nhận thấy con tàu tập trung khảo sát một khu vực rất cụ thể trong phạm vi tìm kiếm rộng lớn. Ông cho rằng cách làm này là khá bất thường đối với các tàu tìm kiếm và cứu nạn.

Người này suy đoán rằng các đội tìm kiếm có thể đã phát hiện một khu vực cần được kiểm tra kỹ hơn. Theo giả thiết, tàu đã quay lại khu vực này với một phương tiện điều khiển từ xa dưới nước, còn gọi là ROV, để khảo sát lại.

Theo Air Live, các phương tiện ROV được sử dụng khi các nhà điều tra muốn thu thập hình ảnh có độ phân giải cao tại những khu vực đáng chú ý, vốn được phát hiện trước đó bằng các phương tiện lặn tự hành AUV.

Người trong video cũng lưu ý có khoảng cách 4 ngày giữa lần tìm kiếm ban đầu bằng AUV và giai đoạn khảo sát bằng ROV. Điều này cho thấy con tàu có thể đã phát hiện một chi tiết đáng quan tâm sau khi phân tích dữ liệu thu thập được.

Ông cho biết thêm khu vực này trùng với vị trí mà điều tra viên Jean-Luc Marchand từng nhận định là nơi máy bay có thể đã lao xuống biển.

Tuy vậy, người này nhấn mạnh các nhận định trên chỉ mang tính suy đoán. Những thông tin này chưa được Ocean Infinity hay Chính phủ Malaysia xác nhận.

Kỹ sư trưởng Ismail Hamad của Egypt Air nhận định chiếc MH370 nằm trong một “hành lang” ngoài khơi và gần bờ biển phía tây Australia.

“Đây không phải là phỏng đoán, mà là hệ quả tất yếu về mặt kỹ thuật nếu chúng ta tuân theo các nguyên lý hàng không”, ông Ismail Hamad nói với The Express.

Ông cho biết thêm máy bay có thể được tìm thấy nếu các nhà điều tra dựa vào “độ lệch giữa cực từ mà la bàn máy bay chỉ tới và cực bắc của Trái Đất”.

Theo Ladbible