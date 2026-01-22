Góc khuất nghề làm trợ lý cho tỷ phú: 10 vòng phỏng vấn, yêu cầu làm việc 24/7, lương thưởng ra sao?

*Dưới đây là tâm sự của một cô gái 29 tuổi, về những điều không phải ai cũng biết khi nghĩ tới công việc “trợ lý cho tỷ phú”. Trong cuộc chia sẻ với tờ The Guardian, cô cho biết bản thân có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã thành công “tháo chạy” khỏi công việc mà tất cả mọi thứ đều ở mức “không tưởng” này.

Khi nhận lời làm trợ lý cá nhân cho một tỷ phú trong giới quỹ đầu tư, tôi tin rằng mình đã đạt được một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Ở tuổi 29, sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng và từng làm việc trong lĩnh vực tài chính, tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có để học hỏi trực tiếp từ một trong những bộ óc quyền lực nhất Phố Wall. Công việc nghe qua có vẻ hấp dẫn: Thu nhập gấp 3 mặt bằng chung, vị trí gần như “cánh tay phải” của ông chủ, môi trường làm việc toàn những người xuất sắc.

Từ kỳ vọng đến thực tế vỡ mộng

Sau những gì tôi đã trải qua, tôi nhận ra đây là một công việc có thể bào mòn người ta đến mức không thể kiệt quệ hơn.

Trên giấy tờ, công việc bao gồm quản lý lịch làm việc, xử lý email, sắp xếp các cuộc họp, hỗ trợ nghiên cứu và phối hợp với đội ngũ phân tích. Nhưng trên thực tế, đó là một công việc không có ranh giới rõ ràng giữa giờ làm và giờ nghỉ. Mọi thứ đều có thể trở thành “việc gấp”, bất kể ngày hay đêm.

Ngay từ những ngày đầu, tôi đã hiểu rằng phản hồi chậm một email hay 1 tin nhắn cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Có lần, khi đang tập thể dục trong phòng gym của văn phòng, tôi vừa chạy bộ vừa cố trả lời email của sếp. Kết quả là tôi trượt khỏi máy chạy, chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng sáng hôm sau vẫn phải quay lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quy trình tuyển dụng cho vị trí này cũng vô cùng khắc nghiệt. Tôi phải trải qua 10 vòng phỏng vấn, từ gặp trực tiếp vị tỷ phú, trò chuyện cả với vợ của ông, đến các buổi đánh giá tâm lý với chuyên gia riêng của gia đình. Khi nhận được lời mời chính thức, tôi được trả mức lương như mong muốn, thuộc hàng cao so với mặt bằng công việc trợ lý cá nhân, kèm theo lời hứa về khoản thưởng không nhỏ sau một năm làm việc.

Tuy nhiên, không có con số cụ thể nào được đưa ra, cũng không có cam kết rõ ràng về mức thưởng tối thiểu. Mọi thứ đều mơ hồ, và tôi chấp nhận điều đó vì tin rằng kết quả làm việc sẽ tự lên tiếng.

Một ngày làm việc điển hình của tôi thường kéo dài khoảng 11 tiếng, và kết thúc khi ông chủ rời văn phòng. Việc “linh động 24/7” không phải khẩu hiệu, mà là thực tế gần như hàng ngày, hàng tuần: Email gửi lúc nửa đêm, tin nhắn đến vào cuối tuần, hay những yêu cầu phát sinh khi tôi đang ở một bữa tiệc sinh nhật vào tối muộn, tất cả đều là chuyện bình thường. Có những lần tôi phải nhắn tin xin lỗi bạn bè vì hủy hẹn vào phút chót, chỉ vì sếp vẫn còn ở văn phòng và tôi không dám rời đi trước.

Điện thoại gần như không bao giờ rời khỏi tay tôi, kể cả lúc ngủ, và mỗi tiếng thông báo vang lên đều khiến tôi giật mình, sợ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Áp lực không tưởng

Áp lực không chỉ đến từ cường độ công việc mà còn từ kỳ vọng hoàn hảo gần như tuyệt đối. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng. Có lần tôi quên kiểm tra lại vé máy bay của một đồng nghiệp, khiến người đó lỡ chuyến. Không có ai lớn tiếng trách mắng, nhưng bầu không khí im lặng nặng nề trong văn phòng còn khiến tôi căng thẳng hơn bất kỳ lời quở trách nào. Tôi lập tức tự nhủ phải cẩn thận hơn, tạo thêm hàng loạt lời nhắc trong lịch, chỉ để theo kịp guồng quay không ngừng nghỉ ấy.

Sau một thời gian, cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng. Tôi thường xuyên ốm, đau đầu kéo dài, rối loạn giấc ngủ và ăn uống thất thường. Tôi sống trong trạng thái luôn phản ứng, luôn sẵn sàng trả lời, nhưng lại không bao giờ thực sự tập trung trọn vẹn vào một việc nào. Cuối cùng, tôi đành phải đi trị liệu tâm lý. Trớ trêu nhất là chính sếp tôi - vị tỷ phú ấy, cũng là người tạo ra phần lớn áp lực, lại cũng là người khuyên tôi nên đi gặp chuyên gia để “học cách đối phó với áp lực công việc”. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất mà chuyên gia trị liệu nói với tôi lại là: Chính công việc ấy đang bào mòn tôi từng ngày, và lời khuyên cho tôi là hãy nghỉ việc.

Nhưng cũng phải đến 2 năm sau khi nhận được lời khuyên ấy, tôi mới thực sự dám hành động. Khi nói ra quyết định nghỉ việc, tôi cố giữ giọng điệu bình thản, vì tôi sợ nếu để cảm xúc lấn át, mình sẽ do dự. Ngày rời đi, tôi xóa số điện thoại của sếp khỏi danh bạ, tắt toàn bộ thông báo liên quan đến công việc và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình thực sự được thở.

Làm trợ lý cho một tỷ phú có thể mang lại mức thu nhập hấp dẫn và trải nghiệm nghề nghiệp hiếm có, nhưng cái giá phải trả là thời gian, sức khỏe và sự cân bằng cuộc sống. Đây là một công việc đòi hỏi sự hiện diện gần như tuyệt đối, nơi ranh giới giữa cá nhân và công việc bị xóa nhòa. Với nhiều người, đó có thể là bàn đạp thăng tiến. Nhưng với tôi, đó là bài học đắt giá về việc không có mức lương nào đủ lớn để bù đắp cho một cuộc sống bị cuốn vào vòng xoáy 24/7 không lối thoát.

