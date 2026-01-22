Nhật Bản chính thức tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa (Ảnh: Reuters)

Động thái Nhật Bản tái khởi động nhà máy Kashiwazaki-Kariwa - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới - nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Lò phản ứng số 6 tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - cách Tokyo khoảng 220 km về phía Tây Bắc - bắt đầu các bước phát điện ban đầu dưới sự vận hành của Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO). Khi vận hành đầy đủ, lò phản ứng này có thể cung cấp điện cho hơn 1 triệu hộ gia đình.

Trước đó, TEPCO cho biết sau khi nhận được phê duyệt cuối cùng từ chính quyền tỉnh Niigata rằng nhà máy sẽ bắt đầu rút các thanh điều khiển sau 19h ngày 211 (giờ địa phương) để đưa lò phản ứng vào vận hành.

(Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nhật Bản cho biết việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa diễn ra sau khi hoàn tất các nâng cấp an toàn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản muốn khôi phục điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng - đặc biệt từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ việc sử dụng điện hạt nhân.

(Ảnh: Reuters)

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới xét về công suất thiết kế. Trong tổng số 7 lò phản ứng, chỉ một lò được tái khởi động ở giai đoạn này. Nhà máy điện hạt nhân này đã ngừng hoạt động khi Nhật Bản đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011, khiến 3 lò phản ứng tại nhà máy Fukushima bị tan chảy lõi và khoảng 18.000 người thiệt mạng.

Lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa sẽ là lò đầu tiên do TEPCO vận hành được khởi động lại kể từ năm 2011, trong khi chính công ty này vẫn đang tháo dỡ một nhà máy khác - Fukushima Daiichi - dự kiến kéo dài hàng chục năm.